توسيع قائمة المقرات الرئيسية للمنتخبات المشاركة في كأس العالم FIFA 2026™ بإضافة 26 خياراً جديداً

يكشف FIFA النقاب عن النسخة الثانية من دليل المقرات الرئيسية للمنتخبات المشاركة في كأس العالم FIFA 2026™، وهو كُتيِّب إلكتروني يستعرض قائمة محدثة بمواقع التدريب وأماكن الإقامة المحتملة للفِرق التي ستخوض غمار البطولة

أُضيف 26 خياراً جديداً، ليصل المجموع إلى 49 موقعاً محتملاً لاستضافة المقرات الرئيسية للمنتخبات المشاركة

خلال عام 2025، ستُضاف خيارات أخرى لتوسيع قائمة المقرات الرئيسية للمنتخبات المشارِكة في الطريق إلى انطلاق النسخة التاريخية من البطولة

أصدر FIFA الدفعة الثانية من المقرات الرئيسية المحتملة للمنتخبات المشاركة في كأس العالم FIFA 2026™، التي ستضم خلال مرحلة المجموعات مواقع التدريب وأماكن الإقامة للفِرق التي ستخوض غمار البطولة.

ويتضمن الكُتيِّب قائمة محدثة تشمل 26 خياراً جديداً في مدن موزعة على مختلف أنحاء الولايات المتحدة - مثل بويسي وكولورادو سبرينغز وكولومبوس وغرينزبورو وأورلاندو وتامبا وتاكسن - فضلاً عن مدينة باتشوكا في المكسيك، مما يوفر طيفاً متنوعاً من المرافق. كما شهدت قائمة المدن المضيفة، بما في ذلك هيوستن ونيويورك نيوجيرسي، إضافة مواقع محتملة جديدة، مما يزيد من الخيارات المتاحة أمام المنتخبات الوطنية التي ستشارك في أكبر نسخة بتاريخ كأس العالم FIFA™.

وتوفر النسخة المحدثة من الكُتيِّب مرونة غير مسبوقة لوفود الفِرق المتأهلة إلى النهائيات والتي سيصل عددها إلى 48 منتخباً للمرة الأولى على الإطلاق، بما يضمن تلبية احتياجاتها اللوجستية والتدريبية خلال واحد من أكبر الأحداث في تاريخ الرياضة.

هذا وستقدم المنتخبات الوطنية المعنية اختياراتها النهائية بعد القرعة النهائية لكأس العالم FIFA 2026™، التي من المقرر إجراؤها في ديسمبر/كانون الأول 2025، إذ ستكشف النقاب عن المناطق الجغرافية التي ستلعب فيها الفِرق المتأهلة مبارياتها خلال مرحلة المجموعات.

كأس العالم FIFA 26™ توسع كتيب معسكر المنتخبات بإضافة خيارات جديدة Previous 01 / 26 Alexandria | Episcopal High School 02 / 26 Birmingham | Birmingham Legion FC Training Facility 03 / 26 Boise | Boise State University 04 / 26 Chapel Hill | UNC Chapel Hill 05 / 26 Colorado Springs | US Air Force Academy 06 / 26 Columbia | University of South Carolina 07 / 26 Columbus | Columbus Crew Performance Centre 08 / 26 Dallas-Denton | University of North Texas 09 / 26 Greater Lansing | Michigan State University 10 / 26 Greensboro | UNC Greensboro 11 / 26 High Point | Carolina Core Elite Performance Centre 12 / 26 Houston | Houston Sports Park 13 / 26 Macon | Mercer University 14 / 26 Mesa | Arizona Athletic Grounds 15 / 26 Metro Detroit | Oakland University 16 / 26 New York New Jersey-Atlantic City | Stockton University 17 / 26 Orlando | Orlando City SC Training Grounds at Osceola Heritage Park 18 / 26 Pachuca | CF Pachuca - Estadio Hidalgo 19 / 26 Pachuca | CF Pachuca - Universidad Del Futbol 20 / 26 Palm Beach Gardens | Gardens North County District Park 21 / 26 Port St. Lucie | RPS Soccer Academy 22 / 26 Renton | Seattle Sounders FC Performance Centre and Clubhouse 23 / 26 Spokane | Gonzaga University 24 / 26 St. Louis | St. Louis CITY High Performance Centre 25 / 26 Tampa | Waters Sportsplex 26 / 26 Tucson | Kino Sports Complex Next

هذا ويعتزم FIFA توسيع القائمة خلال عام 2025، مع إتاحة خيارات إضافية في كل من كندا والمكسيك والولايات المتحدة.

كأس العالم FIFA 2026™ - قائمة المقرات الرئيسية للمنتخبات المشارِكة (اعتباراً من 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2024)

المدينة موقع التدريب فندق الإقامة الإسكندرية، ولاية فيرجينيا مدرسة الأسقفية الثانوية فندق آكا، الإسكندرية أتلانتا مركز تدريب نادي أتلانتا يونايتد فندق دي دبليو ماريوت أتلانتا باكهيد أتلانتا جامعة كينيساو الحكومية إنتركونتيننتال باكهيد أتلانتا برمنغهام مركز تدريب نادي برمنغهام ليجن حياة ريجنسي، ذي وينفري بويسي جامعة بويسي الحكومية يحدد لاحقاً تشابل هيل جامعة نورث كارولينا تشابل هيل شيراتون تشابل هيل تشاتانوغا مدرسة بايلور ذا ريد هاوس سينسيناتي نادي سينسيناتي لكرة القدم فندق رينيسانس سينسيناتي داون تاون كولورادو سبرينغز أكاديمية القوات الجوية الأمريكية فندق بولاريس بأكاديمية القوات الجوية الأمريكية كولومبيا جامعة كارولينا الجنوبية ماريوت كولومبيا كولومبوس مركز كولومبوس كرو للأداء العالي لو ميريديان كولومبوس، ذا جوزيف دالاس جامعة دالاس المعمدانية ويستين دالاس داون تاون دالاس ملعب نادي دالاس لكرة القدم رينيسانس دالاس، بلانو ليغاسي ويست دالاس جامعة دالاس فندق أومني لاس كوليناس دالاس-دينتون جامعة تكساس الشمالية إيمباسي سويتس، مركز هيلتون دينتون للمؤتمرات دالاس فورت وورث جامعة تكساس المسيحية فندق شيراتون فورت وورث داون تاون غريتر لانسينغ جامعة ولاية ميشيغان تحدد لاحقاً غرين باي لامبو فيلد لودج كولر غرينزبورو جامعة نورث كارولينا غرينزبورو غراندوفر ريزورت آند سبا، فندق إي ويندهام غراند غوادالاخارا تشيفاس فيردي فالي فندق هارد روك غوادالاخارا هيريمان مركز تدريب نادي ريال ساوث ليك مركز الإقامة بأكاديمية نادي ريال ساوث ليك هاي بوينت مركز كارولينا كور لأداء النخبة كيمبتون كاردينال هيوستن هيوستن سبورتس بارك فندق أومني هيوستون إنديانابوليس-ويستفيلد غراند بارك سبورتس كامبوس فندق رينيسانس إنديانابوليس نورث إرفين مجمع غريت بارك الرياضي ماريوت إيرفين سبكتروم كانساس سيتي مركز تدريب نادي كانساس سيتي كارنت فندق كانساس سيتي - ذي أنباوند كوليكشن باي حياة كانساس سيتي مركز تدريب نادي كانساس سيتي فندق شيراتون أوفرلاند بارك في مركز المؤتمرات كانساس سيتي جامعة كانساس ستونهيل لورنس، تريدمارك كوليكشن باي ويندهام لويفيل لويفيل سيتي فندق أومني لويفيل ميكن جامعة ميرسر ميكن ماريوت سيتى سنتر ميسا أريزونا أثلتيك بارك كورتيارد ميسا في ريجليفيل ويست مترو ديترويت جامعة أوكلاند ديترويت ماريوت تروي مكسيكو سيتي سنترو دي ألتو رينديمينتو (مركز الأداء العالي) الإقامة في نفس المركز مكسيكو سيتي لا نويفا كاسا ديل فوتبول - تولوكا فندق دابلترى باي هيلتون تولوكا مونتيري مركز تدريب نادي ريادوس ويستين مونتيري فالي نيويورك نيو جيرسي-أتلانتيك سيتي جامعة ستوكتون فندق شيراتون أتلانتيك سيتي بمركز المؤتمرات أورلاندو مركز تدريب نادي أورلاندو سيتي في أوسيولا هيريتج بارك فندق ليك نونا ويف باتشوكا ملعب نادي باتشوكا - إستاديو هيدالغو فييستا إن باتشوكا غران باتيو باتشوكا نادي باتشوكا - أونيفيرسيداد ديل فوتبول كامينو ريال باتشوكا بالم بيتش غاردنز غاردنز نورث كاونتي بارك يحدد لاحقاً فيلادلفيا فيلاديلفيا يونيون فندق دو بونت بورت سانت لوسي آر بي إس سوكر أكاديمي ساندبايبر باي ريزورت رينتون مقر نادي سياتل ساوندرز ومركز الأداء التابع له حياة ريجنسي ليك واشنطن في ساوثبورت سياتل سان أنطونيو ملعب سان أنطونيو فندق كيمبتون سانتو سبوكين جامعة غونزاغا يحدد لاحقاً سانت لويس مركز الأداء العالي التابع لنادي سانت لويس رويال سونيستا تشيس بارك بلازا سانت لويس سانت لويس جامعة سانت لويس فندق ماغنوليا سانت لويس تامبا ووترز سبورتسبليكس غراند حياة تامبا باي توكسون مجمع كينو الرياضي ويستوورد لوك ويندهام غراند ريزورت آند سبا