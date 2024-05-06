إطلاق تصنيف FIFA العالمي لمنتخبات كرة الصالات لفئتي الرجال والسيدات

هذه هي المرة الأولى على الإطلاق التي يتم فيها ترتيب منتخبات كرة الصالات حول العالم

تحتل البرازيل الصدارة في فئتي الرجال والسيدات، وتكمل إسبانيا والبرتغال نادي الثلاثة الكبار

سيكون الترتيب العالمي الجديد بمثابة مرجعية مهمة لكرة الصالات حول العالم

أطلق FIFA التصنيف العالمي لمنتخبات كرة الصالات وأصبحت البرازيل أول دولة تحتل صدارة الترتيب، وذلك في فئتي الرجال والسيدات، لتكون هذه خطوة مهمة جديدة للأمام في هذه النسخة من اللعبة الجميلة التي تشهد تزايداً متسارعاً في الشعبية والانتشار حول العالم. انطلق تصنيف FIFA/Coca-Cola العالمي لمنتخبات الرجال في ديسمبر/كانون الأول 1992، بينما بدأ FIFA إصدار تصنيف منتخبات السيدات عام 2003، لا أنه يكن هناك حتى الآن أي ترتيب رسمي لمنتخبات كرة الصالات، رغم التطور الكبير الذي شهدته على مدى السنوات الأخيرة، وبذلك يأتي إطلاق هذا التصنيف ليكون بمثابة خطوة طبيعية للنهوض بهذه اللعبة، مع الإشارة إلى أنها المرة الأولى التي يبدأ إصدار تصنيف منتخبات الرجال والسيدات بشكل متزامن.

يُذكر أن منافسات كأس العالم لكرة الصالات ليتوانيا 2021 FIFA™ استقطبت متوسط عدد مشاهدين بلغ 2.42 مليون متفرّج للمباراة الواحدة، وهو ما يمثل زيادة هائلة تصل إلى 130% مقارنة بالنسخة السابقة عام 2016، ومن المتوقع أن تحقق النسخة المقبلة التي تستضيفها آسيا الوسطى للمرة الأولى، وبالتحديد أوزبكستان، في وقت لاحق من هذا العام إقبالاً أكبر، بينما يشهد عام 2025 تنظيم النسخة الأولى من بطولة كأس العالم لكرة الصالات للسيدات FIFA™. ولمواكبة هذا التطور وإدراكاً منه للشعبية المتزايدة للعبة حول العالم، أطلق FIFA التصنيف العالمي لمنتخبات كرة الصالات لفئتي الرجال والسيدات.

وقد تم تحديد ترتيب المنتخبات في الإصدار الأول للتصنيف بناءً على إحصائيات من أكثر من 4600 مباراة دولية من الفئة الأولى (فئة A)، ويُعرّف FIFA مباراة من الفئة (A) بأنها تجمع بين منتخبي اتحادين وطنيين عضوين، بحيث يُشارك فيها المنتخب الأول من كل اتحاد.

سيكون التصنيف الجديد لمنتخبات الرجال والسيدات بمثابة آلية لتقسيم الفرق بحسب المستويات للنسخ المقبلة من بطولة كأس العالم لكرة الصالات، وهو ما تم في القرعة التي جرت مؤخراً للنسخة المقبلة من البطولة في أوزبكستان. كما سيُستخدم النظام الجديد لتحديد مسارات التأهل للبطولات الدولية، بالإضافة إلى إفساح المجال أمام جمع شامل ومتّسق للبيانات ومراقبة أداء الاتحادات الوطنية الأعضاء بما يتّسق مع لوائح FIFA الحاكمة للمباريات الدولية، ومن شأن ذلك أيضاً أن يدعم الإجراءات المتعلقة بمنع الممارسات التي تعّرض نزاهة اللعبة للخطر، مثل التلاعب بنتائج المباريات. يُذكر أنه في النسخ التسع التي تم تنظيمها من كأس العالم لكرة الصالات FIFA حتى الآن، تُوِّج المنتخب البرازيلي للرجال باللقب العالمي خمس مرات، وفشل في الوصول إلى منصة التتويج مرة واحدة فقط، وهو ما يجعله يحتل المركز الأول على قائمة التصنيف العالمي، يليه في هذا الأداء الباهر المنتخب البرتغالي الذي يخوض النسخة المقبلة من البطولة العالمية للدفاع عن لقبه، بينما حصد الذهب في آخر نسختين من البطولة الأوروبية. أما الجارة إسبانيا، التي اعتلت منصة تتويج كأس العالم لكرة الصالات عامي 2000 و2004 ومنصة التتويج الأوروبية سبع مرات، فتشغل المركز الثالث.