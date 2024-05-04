سمرقند ستستضيف قرعة كأس العالم لكرة الصالات FIFA أوزبكستان 2024™

تجري في 26 مايو/أيار قرعة أول نسخة من البطولة تستضيفها آسيا الوسطى

تُقام القرعة في القلب التاريخي لمدينة سمرقند التي كانت محطة بارزة على طريق الحرير

تجري منافسات البطولة في العاصمة طشقند ومدينتي بخارى وأنديجان وبمشاركة 24 منتخباً

يشهد يوم الأحد 26 مايو/أيار إجراء قرعة بطولة كأس العالم لكرة الصالات FIFA أوزبكستان 2024™ وسط حالة من الترقّب بانتظار البطولة الأولى التي يُنظّمها FIFA في آسيا الوسطى.

تجري النسخة العاشرة من منافسات بطولة كأس العالم لكرة الصالات FIFA™ بين 14 سبتمبر/أيلول و6 أكتوبر/تشرين الأول في ثلاث مدن مستضيفة هي العاصمة طشقند، وبخارى التي كانت محطة مهمة على طريق الحرير، ومدينة أنديجان في وادي فرغانة، وذلك بمشاركة 24 منتخباً ستحدد القرعة كيفية تقسيمهم على أربع مجموعات، ومن بينها البرتغال صاحبة اللقب، والمنتخب البرازيلي عملاق كرة الصالات وصاحب الألقاب القياسية الخمسة في تاريخ البطولة، بالإضافة إلى أربعة منتخبات تشارك للمرة الأولى وهي أفعانستان وفرنسا ونيوزيلندا وطاجيكستان.

وستُقام القرعة في قلب مدينة سمرقند، وبالتحديد في ساحة راجيستان المذهلة، التي تم ضمّها إلى لائحة اليونسكو للتراث العالمي عام 2001، وتُعتبر من أروع المحطات على طريق الحرير، وتشتهر بالخزف الأزرق المستخدم في طرازها المعماري.

وإثر الأداء القوي في منافسات كأس الأمم الآسيوية لكرة الصالات الشهر الماضي، يأتي تأهل منتخبي أفغانستان وطاجيكستان ليجعل هذه نسخة مميزة من البطولة بالنسبة لآسيا الوسطى نظراً لكون أربعة من فرق القارة تشارك في المنافسات للمرة الأولى، وبالنسبة إلى طاجيكستان، هذه هي المرة الأولى التي يتأهل فيها أي من منتخبات الصف الأول فيها لبطولة عالمية من تنظيم FIFA، بينما هذه هي أول بطولة يُقيمها FIFA وتشهد منافسة منتخب أفغاني، كما أنها المشارَكة الثالثة على التوالي لكازخستان في البطولة.

وبهذه الاستضافة، ستصبح أوزبكستان رابع اتحاد آسيوي ينظّم منافسات كأس العالم لكرة الصالات، بعد هونغ كونغ (1992) وتايبيه الصينية (2004) وتايلاند (2021). وقد شهدت كرة الصالات في أوزبكستان نمواً مضطرداً خلال العقد الماضي، إذ شاركت البلاد في كأس العالم لكرة الصالات للمرة الأولى عام 2016، كما بلغت مرحلة خروج المغلوب في نسخة 2021، التي تعرّضت فيها للإقصاء على يد المنتخب الإيراني في ثُمن النهائي بعد مباراة ندية للغاية انتهت بنتيجة 9-8. كما حقق منتخب "الذئاب البيضاء" مركز الوصيف في كأس آسيا لكرة الصالات أربع مرات، وتواجد على منصة التتويج في النسخ الخمس الأخيرة للبطولة، محققاً المركز الثالث في نسخة هذا العام.

يُذكر أن المنتخبات الـ24 المشاركة في البطولة هي (بالترتيب الأبجدي بالأحرف اللاتينية): أفغانستان وأنغولا والأرجنتين والبرازيل وكوستاريكا وكرواتيا وكوبا وفرنسا وغواتيمالا وإيران وكازاخستان وليبيا والمغرب وهولندا ونيوزيلندا وبنما وباراغواي والبرتغال وإسبانيا وطاجيكستان وتايلاند وأوكرانيا وأوزبكستان وفنزويلا.