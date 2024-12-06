ردود أفعال أندية الاتحاد الآسيوي وأوقيانوسيا على مجريات قرعة بطولة كأس العالم للأندية ™FIFA 2025: "إنها فرصة تأتي مرة واحد بالعمر"

كشف الستار عن منافسي أندية الاتحاد الآسيوي وأوقيانوسيا ضمن مرحلة المجموعات عقب قرعة كأس العالم للأندية ™FIFA 2025 في ميامي، فلوريدا

ستكون مواجهة ريال مدريد مع نادي الهلال الذي يضم نيمار لاعب برشلونة السابق أحد أبرز أحداث البطولة

أكثر بطولات الأندية شمولاً والتي تعتمد على الجدارة تنطلق لأول مرة في الولايات المتحدة بتاريخ 15 يونيو/حزيران 2025

عمّت أجواء الحماس والترقب بين الأندية الخمسة التابعة للاتحاد الآسيوي لكرة القدم وأوقيانوسيا والتي ستشارك في بطولة كأس العالم للأندية FIFA™ الجديدة، بعد حدث سحب قرعة مرحلة المجموعات لأكثر البطولات شمولاً والمعتمدة على الجدارة في تاريخ كرة القدم للأندية، والذي أُقيم في ميامي، فلوريدا، يوم الخميس 5 ديسمبر/كانون الأول.

مواجهة الهلال مع ريال مدريد صاحب الرقم القياسي في التتويج ببطولة دوري أبطال أوربا ستكون واحدة من أبرز الأحداث بالنسبة للجماهير الآسيوية.

حضر الحفل ممثلو أندية العين والهلال وأوكلاند سيتي وأولسان هيونداي وأوراوا ريد دياموندز، حيث شارك العديد منهم حماسهم للبطولة مع Inside FIFA.

نادي العين الرياضي

سيكون أمام نادي العين مهمة صعبة للغاية في مواجهة مانشستر سيتي الفريق الإنجليزي المخضرم ونادي يوفنتوس العملاق الإيطالي ونادي الواد المغربي القوي للغاية.

صرّح رودريجو مينديز، المدير الرياضي لنادي العين: "هذه فرصة لا تتكرر في الحياة كثيراً، سنشارك في بطولة كأس العالم للأندية بأفضل ما لدينا وسنحاول أن نبذل قصارى جهدنا للخروج بنتائج إيجابية. لقد فزنا بدوري أبطال آسيا الموسم الماضي وكنا قد فزنا به في الماضي عام 2003، لذا فإن العين قادر على فعل الكثير وتحقيق المفاجآت.

وأضاف "إنها مجموعة صعبة للغاية؛ سنواجه في المباراة الأولى يوفنتوس وسنرى ماذا سيحدث، وسنكون قد حققنا مفاجأة مذهلة إذا صعدنا إلى الدور التالي."

نادي أوكلاند سيتي لكرة القدم

نادي أوكلاند سيتي الممثل الوحيد لاتحاد أوقيانوسيا كان قد ضمن مقعده في هذه البطولة الرائعة بعده فوزه بلقب دوري أبطال أوقيانوسيا في المواسم الثلاثة السابقة، ليكون قد نجح في تحقيق 10 ألقاب من هذه البطولة من أصل 12 لقباً.

ستكون مهمة نادي أوكلاند سيتي صعبة للغاية في مواجهة بايرن ميونخ بطل الدوري الألماني، والعملاق الأرجنتيني بوكا جونيورز، ونادي بنفيكا العريق والمخضرم.

وقال أسطورة النادي إيفان فيسيليتش إن حدة المنافسة بين الفرق هو ما يجعل كأس العالم للأندية FIFA مميزة.

وقال فيسيليتش: "إنها مجموعة الحلم بالنسبة للجميع - قوية وتنافسية للغاية، ونحن سعداء حقاً بمشاركتنا ووجودنا هنا، ومتحمسون بالطبع لبدء البطولة. نحن واقعيون، ونعلم أن الأمر سيكون أشبه بالمستحيل، لكننا سنعمل بجد، ونبذل كل جهد للوصول إلى هنا بمستوى جيد يسمح لنا بتقديم بعض العروض الجيدة - بأفضل ما يمكننا فعله".

الوصول إلى هنا كان الحلم والجائزة بالنسبة لنا، وقد تمكننا من تحقيق ذلك عبر التأهل وتحقيق لقب دوري أبطال أوقيانوسيا ثلاث مرات متتالية وهو أمر صعب للغاية.

"إننا بالتأكيد الأقل حظاً ضمن الفرق المشاركة في هذه البطولة. لكن [العالم] بأسره سيعلم أننا نضم مجموعة جيدة من الأشخاص، وأننا نستثمر كل شيء لتطوير هذه المجموعة، نريد أن نظهر للعالم أننا قادرون على المنافسة ومتحمسون لوجودنا هنا، وسعداء بالتواجد في البطولة.

أولسان هيونداي

تأهل نادي أولسان إلى البطولة من خلال مسار التصنيف في آسيا، وذلك بعد أن احتل المركز الثاني في البطولة القارية خلف نادي الهلال.

أوقعت القرعة النادي الكوري في مواجهة العملاق البرازيلي نادي فلومينينسي، وبوروسيا دورتموند الألماني، وفريق ماميلودي صنداونز الجنوب أفريقي.

صرّح كيم كوانغ غوك، الرئيس التنفيذي لنادي أولسان هيونداي: "نحن متحمسون للغاية لتقديم أنفسنا بأفضل طريقة ممكنة ونتطلع دائماً لمواجهة منافسين جدد لاختبار قدراتنا".

وأضاف: "يا له من شرف وفخر أن نكون متواجدين هنا، وأعتقد أنه لشرف عظيم أن يكون أحد الفرق الآسيوية الأربعة الرائدة من كوريا الجنوبية. ومع ذلك، أعتقد أيضاً أنه سيكون فشلًا ذريعاً إذا لم نظهر قوتنا التنافسية؛ آمل أن نستعد جيداً لنقدم أداءً رائعاً".

قرعة كأس العالم للأندية 2025™ | كيم كوانج جوك، الرئيس التنفيذي لنادي Ulsan HD 00:35

"سنعمل على دراسة كل الفرق التي سنواجهها حتى نتمكن من تقديم أداء يليق بنا وتحقق الفوز في مباراة واحدة على الأقل. لقد لعبنا ضد فرق أجنبية، خاصة ضد فرق من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وستكون تجربة مختلفة وممتعة للغاية بالنسبة لنا أن نلعب ضد فرق أوروبية أخرى وغيرها من القارات".

أوراوا ريد دياموندز

ضمن فريق أوراوا ريد مقعداً في هذه البطولة بعد أن حقق لقب دوري أبطال آسيا عام 2022 بفضل فوزه 2-1 على الهلال السعودي.

أوقعت القرعة فريق أوراوا ريد في مجموعة قوية تضم نادي إنتر ميلان، ونادي ريفر بليت، ونادي مونتيري.

قال ماكوتو تاجوتشي، الرئيس والمدير التنفيذي لفريق أوراوا ريدز: "إن توقعات جماهير الفريق مرتفعة على الرغم من تواجدنا في مجموعة قوية.

وأردف قائلاً: "ستكون هناك توقعات عالية، وعلينا أن نكون على قدر المسؤولية، وجميع الفرق [المنافسة] معروفين ويحظون بالتشجيع في اليابان، جميعهم فرق مشهورة، لذا أعتقد أن الجميع سيتطلع إلى مشاهدة هذه المباريات. لن يكون من السهل التغلب على أي من هذه الفرق، وسيتطلب التأهل للدور التالي منا أن نُقدم أداءً جيداً في دور المجموعات".

سيشهد عالم كرة القدم وقائع بطولة كأس العالم للأندية FIFA™ في الفترة من 15 يونيو/حزيران إلى 13 يوليو/تموز 2025، بواقع 63 مباراة ستُلعَب على 12 ملعباً مختلفاً في 11 مدينة أمريكية مضيفة. وتجمع النسخة الأولى من هذه البطولة -التي تضم 32 فريقاً- أقوى وأنجح الأندية من اتحادات FIFA القارية الستة: الاتحاد الآسيوي والاتحاد الإفريقي واتحاد كونكاكاف واتحاد أمريكا الجنوبية كونميبول واتحاد أوقيانوسيا والاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

يتضمن دور المجموعات ثماني مجموعات، تضم كل مجموعة أربعة فرق تلعب بنظام الدوري من مباراة واحدة. يتأهل أول فريقين في كل مجموعة إلى دور الـ 16، وهي بداية مرحلة خروج المغلوب من مباراة واحدة مباشرة، لتُختتم البطولة بالمباراة النهائية على ملعب ميتلايف في نيويورك، نيوجيرسي، حيث سيتم تتويج أفضل نادٍ في العالم.

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