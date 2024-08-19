مصير بوكا جونيورز في كأس العالم للأندية 2025 FIFA™ على المحك

قد يُصبح بوكا جونيورز ثاني نادٍ أرجنتيني، بعد ريفر بلايت، يتأهل إلى كأس العالم للأندية 2025 FIFA™

يحتاج عملاق بوينس آيرس إلى نتائج تصبّ في صالحه في إياب ثُمن نهائي كوبا ليبرتادوريس 2024

لا تزال هناك بطاقتان متوفّرتان لتأهل فرق أمريكا الجنوبية للبطولة التي يُشارك فيها 32 فريقاً في الولايات المتحدة العام المقبل

قد يتمكّن بوكا جونيورز من الانضمام إلى خصمه الأرجنتيني اللدود ريفر بلايت، وعمالقة الكرة البرازيلية بالميراس وفلامينغو وفلومنينسي في كأس العالم للأندية 2025 FIFA™ في حال أتت نتائج إياب ثُمن نهائي كوبا ليبرتادوريس 2024 لصالحه.

وكان الثلاثي البرازيلي الناري قد اقتنص بطاقة التأهل إلى النسخة الأولى من البطولة التي تشهد مشاركة 32 نادياً، بفضل فوز كل منها بلقب إحدى النسخ الثلاث الماضية من بطولة كوبا ليبرتادوريس. ومن المؤكّد أن ريفر بلايت سيكون حاضراً في الولايات المتحدة الأمريكية العام المقبل إما كبطل لأندية أمريكا الجنوبية عام 2024 أو عبر مسار التصنيف. من جهته، يُعوُّل بوكا جونيورز على الحل الثاني بعد أن فشل في التأهل إلى نسخة العام الحالي من البطولة القارية، إلا أن بطاقة التأهل لا تزال متاحة فقط في حال إقصاء الناديين الأرجنتينيين الآخرين سان لورينزو وتاليريس وكذلك فشل نادي ناسيونال الأورغواياني في التقدّم بالبطولة.

وبالنظر إلى أن ناديين فقط من كل دولة يحق لهما التأهل إلى كأس العالم للأندية 2025 FIFA باستثناء في حال كانوا أبطالاً للقارة، يُدرك ناديا سان لورينزو وتاليريس أن الحل الوحيد أمامها للإنضمام إلى ريفر بلايت كممثلين للأرجنتين هو رفع الكأس في المباراة النهائية للبطولة القارية والتي تستضيفها العاصمة بوينس آيرس بتاريخ 30 نوفمبر/تشرين الثاني. ويعود السبب في ذلك إلى أن أياً من هذين الفريقين ليس بوسعه مجاراة بوكا عبر مسار التصنيف، وهو أمر لم يكن متاحاً أمام سان لورينزو حتى قبل السقوط في فخ التعادل السلبي (1-1) في ذهاب ثُمن نهائي البطولة أمام نادي أتليتيكو مينيرو البرازيلي. وبالنسبة إلى تاليريس، فقد تلاشت آماله بعد الهزيمة بهدف من دون رد في لقاء الذهاب أمام ريفر بلايت. وسيخوض الفريقان لقاء الإياب بتاريخ 20 و21 أغسطس/آب تباعاً.