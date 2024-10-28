أرسين فينغر سيقود فريق عمل متخصص بسلامة اللاعبين واللاعبات

دعوة للحوار مع ممثلي كافة الجهات والأطراف المعنية

خطوات إضافية لإطلاق حوار عالمي عن الحماية والسلامة

سيقدّم فريق العمل توصيات مبنية على أبحاث علمية جرت مؤخراً

إثر قرار لمجلس FIFA وتماشياً مع نظام FIFA الأساسي الذي دخل حيِّز التنفيذ في يوليو/تموز من هذا العام، يضع FIFA اللمسات الأخيرة على فريق عمل متخصص بسلامة اللاعبين واللاعبات، ويتمثّل هدفه الرئيسي بالدفع نحو المزيد من الحوار بخصوص مسائل الحماية والسلامة مع الجهات الفاعلة المنخرطة في عالم كرة القدم. يترأس فريق العمل أرسين فينغر، مدير قسم FIFA المعني بتطوير كرة القدم حول العالم، ويضمّ ممثلين عن الاتحادات الوطنية والقارية والنقابة الدولية للاعبي كرة القدم المحترفين (FIFPRO) ورابطة الأندية الأوروبية والرابطة العالمية لدوريات كرة القدم الاحترافية. وسيكون فريق العمل معنياً بدراسة كيفية تطبيق إجراءات حماية اللاعبين واللاعبات في إطار كرة القدم المعاصرة، مع الأخذ بعين الاعتبار الجوانب العملية المتعلقة بالعمليات والمسائل الطبية والتنظيمية والقانونية. وسيقوم فريق العمل بتقديم توصيات مبنية على أبحاث علمية جرت مؤخراً ومتعلقة بالصحة البدنية والنفسية للاعبين واللاعبات.

ويأتي استحداث فريق العمل هذا انطلاقاً من حوار سابق مع ممثلي اللاعبين المحترفين واللاعبات المحترفات من مجموعة من الاتحادات الوطنية والدوريات، بما في ذلك الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري السوبر للسيدات، ومبادرات مبادرات سابقة طبّقها FIFA للنهوض بمستوى صحة وسلامة اللاعبين واللاعبات. وتشمل هذه الإجراءات المصادقة على إطار تنظيمي رائد لحماية اللاعبات والمدربات، بالإضافة إلى الدور الذي يضطلع به FIFA في منح المسابقات المحلية والدولية خيار إجراء كل فريق خمس تغييرات في المباراة الواحدة، بالإضافة إلى جهود مشابهة فيما يتعلق بتطبيق إجراء تغيير إضافي دائم في حالة ارتجاج الدماغ في كافة مستويات اللعبة وفئاتها العمرية.

يُذكر أن التزام FIFA بصحة وسلامة اللاعبين واللاعبات يتجلى في المصادقة على نظام FIFA الأساسي خلال النسخة 74 من كونغرس FIFA الذي استضافته بانكوك. وبناء على ذلك، سيتم استحداث عدد من اللجان لتيسير الحصول على رأي اللاعبين واللاعبات فيما يتعلق بأبرز الأنشطة التي يقوم بها FIFA.