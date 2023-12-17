مجلس FIFA يتخّذ قرارات مهمة بشأن كأس العالم للأندية 2025 FIFA™

تقرّر إجراء النسخة الأولى من مسابقة FIFA الجديدة للأندية في الفترة الممتدة بين 15 يونيو/حزيران و13 يوليو/تموز 2025

صادق المجلس على المنهجية التي ستُتَّبع لتصنيف الفرق بناءاً على معايير رياضية

سيكون هناك مسابقة سنوية للأندية اعتباراً من عام 2024

اجتمع مجلس FIFA في مدينة جدة السعودية عشية انطلاق نصف نهائي كأس العالم للأندية 2023 FIFA™ حيث اتَّخذ قرارات مهمة تتعلق بالنسخة الأولى من بطولة كأس العالم للأندية FIFA™ والتي ستُقام بنظام جديد اعتباراً من عام 2025 حين ستستضيف الولايات المتحدة الأمريكية النسخة الأولى بمشاركة 32 فريقاً. وقد تم الاتفاق على أن يكون الاسم الرسمي للمسابقة "Mundial de Clubes FIFA" (باللغة الأسبانية) وستضم أندية من كل اتحاد من الاتحادات القارية الستة. وصادق المجلس بالإجماع على منهجية تصنيف الأندية التي ستُتَّبع ضمن المبادئ الأساسية للتأهل، والتي تم الموافقة عليها خلال اجتماع المجلس المنعقد في مارس/آذار 2023.

فبهدف ضمان أعلى جودة ممكنة بناءاً على معايير رياضية تشمل المواسم الأربعة الأخيرة، اعتباراً من مرحلة المجموعات للمسابقة الأبرز على صعيد الأندية في كل اتحاد من الاتحادات القارية، وتثميناً لنتيجة كل مباراة من مباريات تلك المسابقة، صادق المجلس على المنهجية التالية للتصنيف الجديد الخاص ببطولة كأس العالم للأندية FIFA:

3 نقاط في حال الفوز

1 نقطة واحدة في حال التعادل

3 نقاط في حال التقدم لكل دور من أدوار المسابقة

بالنسبة للأندية الأوروبية، ونظراً لاكتمال ثلاثة مواسم ومرحلة المجموعات من الموسم الرابع ضمن مسابقة دوري أبطال أوروبا، وبما أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يعتمد بالفعل نظام معامِلات تصنيف الأندية التابعة للاتحادات الوطنية المنضوية تحت مظلته، فإن المبادئ المنهجية المعتمَدة حالياً لحساب معامِلات تصنيف الأندية الأوروبية - فيما يتعلق حصراً بمسابقة دوري أبطال أوروبا - ستنطبق بشكل استثنائي على عملية تحديد تصنيف الأندية الأوروبية الذي سيُعتمَد في مسار التأهل لكأس العالم للأندية 2025 FIFA™.

وفيما يلي، المنهجية المصادَق عليها لتحديد تصنيف الأندية الأوروبية:

نقطتان في حال الفوز

نقطة واحدة في حال التعادل

4 نقاط في حال التأهل لمرحلة المجموعات

5 نقاط في حال التأهل للدور ثمن النهائي

نقطة واحدة في حال التقدم لكل دور من الأدوار اللاحقة

وبناءاً على مبادئ التأهل المصادَق عليها ونتائج مسابقات الأندية القارية ذات الصلة، ضمنت الأندية التالية مشاركتها مسبقاً في بطولة كأس العالم للأندية 2025 FIFA™:

أفريقيا - 4 أندية من خلال الفوز باللقب القاري (دوري أبطال أفريقيا) - 3 أندية 1. 2020-2021 و2022-2023: النادي الأهلي (مصر) 2. 2022-2021: الوداد الرياضي (المغرب) 3. 2024-2023: بانتظار تحديد هوية البطل عبر مسار التصنيف - نادٍ واحد (1): 4. بانتظار تحديد هوية النادي المتأهل آسيا - 4 أندية من خلال الفوز باللقب القاري (دوري أبطال آسيا) - 3 أندية 1. 2021: نادي الهلال (السعودية) 2. 2022: أوراوا ريد دايموندز (اليابان) 3. 2024-2023: بانتظار تحديد هوية البطل عبر مسار التصنيف - نادٍ واحد (1): 4. بانتظار تحديد هوية النادي المتأهل أوروبا - 12 نادياً من خلال الفوز باللقب القاري (دوري أبطال أوروبا) - 4 أندية 1. 2021-2020: تشيلسي (إنجلترا) 2. 2022-2021: ريال مدريد (إسبانيا) 3. 2023-2022: مانشستر سيتي (إنجلترا) 4. 2024-2023: بانتظار تحديد هوية البطل عبر مسار التصنيف - 8 أندية: 5. بايرن ميونيخ (ألمانيا) 6. باريس سان جيرمان (فرنسا) 7. إنتر ميلان (إيطاليا) 8. بورتو (البرتغال) 9. بنفيكا (البرتغال) 10. بانتظار تحديد هوية النادي المتأهل 11. بانتظار تحديد هوية النادي المتأهل 12. بانتظار تحديد هوية النادي المتأهل أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي - 4 أندية من خلال الفوز باللقب القاري (كأس أبطال أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي) 1. 2021: مونتيري (المكسيك) 2. 2022: سياتل ساوندرز (الولايات المتحدة) 3. 2023: كلوب ليون (المكسيك) 4. 2024: بانتظار تحديد هوية البطل أوقيانوسيا - نادٍ واحد (1) عبر مسار التصنيف 1. أوكلاند سيتي (نيوزيلندا) لم تنطلق بعد نسخة 2024 من دوري أبطال أوقيانوسيا، علماً أنه من بين الأندية التي يُحتمل أن تشارك في هذه النسخة، لا يوجد أي نادٍ بإمكانه تجاوز أوكلاند سيتي من حيث النقاط التي حصل عليها النادي النيوزيلندي حتى الآن خلال الفترة التأهيلية المُعتمدة في التصنيف الحالي. أمريكا الجنوبية - 6 أندية من خلال الفوز باللقب القاري (كوبا ليبرتادوريس لأندية اتحاد أمريكا الجنوبية) - 4 أندية 1. 2021: بالميراس (البرازيل) 2. 2022: فلامينغو (البرازيل) 3. 2023: فلومينينسي (البرازيل) 4. 2024: بانتظار تحديد هوية البطل عبر مسار التصنيف - ناديان اثنان (2): 5. بانتظار تحديد هوية النادي المتأهل 6. بانتظار تحديد هوية النادي المتأهل سيُخصَّص المقعد الأخير لنادٍ من البلد المضيف، على أن يتم الإعلان عن مزيد من التفاصيل في وقت لاحق.

تأكيد تواريخ البطولة

ستُقام النسخة الأولى من البطولة في الفترة الممتدة بين 15 يونيو/حزيران و13 يوليو/تموز 2025، إذ تم اختيار هذه التواريخ حرصاً على توافق مواعيد البطولة مع روزنامة المباريات الدولية لإتاحة ما يكفي من الوقت بين تاريخ نهائي المسابقة وموعد انطلاق الموسم الجديد في العديد من الدوريات المحلية على الصعيد الدولي، وأخذاً بعين الاعتبار ضرورة الالتزام بمنح كل فريق ما لا يقل عن ثلاثة أيام من الراحة بين مباراة وأخرى، بهدف حماية اللاعبين وحفاظاً على صحتهم وسلامتهم.

نظام البطولة

تمت المصادقة على نظام المسابقة والذي سيكون على النحو التالي:

مرحلة المجموعات: تشمل على ثماني مجموعات تضم كلٌّ منها أربعة أندية تتقابل فيما بينها بنظام الدوري

يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني في كل مجموعة إلى الدور ثمن النهائي

نظام خروج المغلوب من الدور ثمن النهائي إلى المباراة النهائية

لن تقام مباراة لتحديد صاحب المركز الثالث

وعلى هذا الأساس، ستُقام كأس العالم للأندية FIFA بنفس النظام المُعتمَد في بطولتي كأس العالم FIFA 2022™ وكأس العالم للسيدات 2023 FIFA™، باستثناء إلغاء مباراة تحديد صاحب المركز الثالث.

الاجتماع السادس والعشرون لمجلس FIFA | رئيس FIFA جياني إنفانتينو 03:37

وفي هذا الصدد، قال رئيس FIFA جياني إنفانتينو: "تلعب الأندية دوراً أساسياً في كرة القدم العالمية، ومن شأن بطولة كأس العالم للأندية FIFA 2025 أن تُشكِّل علامة فارقة في منح الفرصة المناسبة للأندية من جميع الاتحادات القارية للتألق على أعلى المستويات." وأضاف "ستقوم هذه البطولة على نظام المنافسة المفتوحة على أساس الجدارة الرياضية التي ستكون ركناً أساسياً من الأركان التي تقوم عليها جهودنا الرامية لجعل كرة القدم لعبة عالمية بحق."

مسابقة سنوية للأندية اعتباراً من عام 2024

بعد مصادقة المجلس في مارس/آذار 2023 على تنظيم مسابقة سنوية للأندية تحت مظلة FIFA بدءاً من عام 2024 وبمشاركة جميع أبطال أبرز المسابقات القارية للأندية، على أن تُختتَم المنافسة بمباراة نهائية تُجرى في ملعب محايد بين بطل دوري أبطال أوروبا والفائز بالمباراة الفاصلة التي تجمع بين اثنين من أبطال الاتحادات القارية الأخرى، تم الاتفاق على أن الاسم الرسمي للمسابقة سيكون "Coupe Intercontinentale de la FIFA".

وتشجيعاً للتنافس الرياضي على الصعيد القاري وبهدف إحداث كأس سنوية مرموقة لجميع مراحل المنافسة، ستُقام هذه البطولة عبر المراحل التالية: المرحلة الأولى: تتألف من جولتين، حيث تقام الجولة الأولى على أساس التناوب، ويلعب فيها الفائز بدوري أبطال آسيا أو الفائز بدوري أبطال أفريقيا على أرضه ضد الفائز بدوري أبطال أوقيانوسيا، على أن يتأهل الفائز في هذه الجولة إلى الجولة النهائية، حيث سيواجه الفائز بدوري أبطال آسيا أو الفائز بدوري أبطال أفريقيا. وستُجرى قرعة لتحديد هوية نادي الاتحاد الآسيوي أو نادي الاتحاد الأفريقي الذي سيُشارك في الجولة الأولى، على أن توزَّع بموجب ذلك حقوق استضافة الجولة الأولى والجولة النهائية بين الناديين المعنيين من الاتحادين الآسيوي والأفريقي، حتى تُمنح لكل نادٍ فرصة لعب مباراة واحدة على أرضه. وبعد ذلك، سيُعتمَد مبدأ التناوب كل عام على نيل حقوق استضافة الجولة الأولى والجولة النهائية. المرحلة الثانية: سيتقابل الفائز بدوري أبطال أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي مع الفائز بكوبا ليبرتادوريس (بطل أمريكا الجنوبية) في مباراة واحدة على أرض أحد الناديين، على أن تُجرى قرعة لتحديد هوية مستضيف النسخة الأولى وتوزَّع بموجب ذلك حقوق استضافة النسخ اللاحقة بالتناوب كل عام. المباراة الفاصلة: سيتقابل الفائز في المرحلة الأولى مع الفائز في المرحلة الثانية خلال الأيام السابقة للنهائي، على أن تقام هذه المباراة الفاصلة بنفس الملعب المحايد الذي يستضيف النهائي. النهائي: سيتقابل الفائز بالمباراة الفاصلة مع الفائز بدوري أبطال أوروبا على ملعب محايد، على أن يُتوَّج الفائز في النهائي بطلاً لنسخة تلك السنة. وقد تم تأكيد التواريخ التالية للنسخة الافتتاحية من المسابقة، والتي ستقام خلال عام 2024:

سيُحدِّد FIFA الأدوار الأولى بالتشاور مع الأندية والاتحادات القارية

ستُقام المباراة الفاصلة بتاريخ 14 ديسمبر/كانون الأول 2024 على ملعب محايد

ستُقام المباراة النهائية بتاريخ 18 ديسمبر/كانون الأول 2024 على نفس الملعب المحايد