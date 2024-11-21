إطلاق أول برنامج على الإطلاق للإيداع الخاص بضيافة كأس العالم FIFA™

الأولوية في الوصول إلى باقات الضيافة الشاملة للتذاكر متاحة الآن

يمكن للجماهير شراء قسائم إيداع قابلة للاسترداد بالكامل تبدأ قيمتها من 500 دولار أمريكي ليكونوا الأوائل في الحصول على تذاكر الضيافة عند بدء المبيعات في أوائل عام 2025.

شركة On Location، المزود الرسمي للضيافة في كأس العالم 26 FIFA™، حيث تتولى إدارة برنامج الإيداع

أتيح للجماهير الآن فرصة الحصول على أولوية في حجز باقات الضيافة لكأس العالم FIFA 26™ من خلال برنامج إيداع الضيافة وهو الأول من نوعه في تاريخ البطولة. ندعو عشاق كرة القدم الباحثين عن تجربة عالمية المستوى إلى زيارة الموقع الإلكترونيFIFA.com/hospitality للحصول على مزيد من المعلومات حول كيفية حجز مقعد مبكر في أكبر وأشمل بطولة على الإطلاق، والتي ستُقام في 16 مدينة مضيفة عبر كندا والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية، وستشهد مشاركة 48 فريقاً للمرة الأولى. ستبدأ قيمة قسائم الإيداع من 500 دولار أمريكي وستكون قابلة للاسترداد بالكامل.

ستتولى شركة On Location، التي اختارها FIFA لتكون المزود الرسمي للضيافة في كأس العالم FIFA 26، إدارة البرنامج. يمثل هذا الإطلاق المرة الأولى التي يستخدم فيها FIFA برنامجاً للإيداع قبل فترة المبيعات العامة، مما يوفر للجماهير وسيلة بسيطة وآمنة لضمان حصولهم أولاً على باقات الضيافة التي تشمل التذاكر الخاصة ببطولة كأس العالم FIFA 26. من المتوقع أن تبدأ المبيعات العامة للضيافة في وقت مبكر من عام 2025 عبر الموقع الإلكتروني FIFA.com/hospitality ووكلاء المبيعات المعتمدين رسمياً.

آلية عمل برنامج الإيداع ذو الأولوية في الوصول

ابتداءً من اليوم وحتى يوم الأحد الموافق 16 من فبراير\شباط لعام 2025، ستُفتَح نافذة إيداع ذات أولوية لتمكين الجماهير من شراء قسيمة إيداع قابلة للاسترداد بالكامل عبر منصة آمنة. ستظهر بعد ذلك نافذة تحويل، وستقوم شركة On Location بالتواصل مع حاملي قسائم الإيداع لاستكشاف مجموعة من الخيارات التي تلبي احتياجاتهم قبل الحاجة إلى أي عملية شراء. سيتيح ذلك للمشجعين اختيار حضور المباريات التي يرغبون في مشاهدتها في مدينة أو أكثر من المدن المضيفة، خلال مرحلة محددة من البطولة، أو متابعة منتخب وطني معين. سيتاح شراء تجارب إضافية لا تُنسى، مقترنة بحزم الضيافة التي تشمل التذاكر، سواء في أيام المباريات أو غيرها.

سيتم خصم قيمة قسائم الإيداع من سعر الحزمة، وبالتالي تعتبر دفعة أولية تجاه المبلغ الإجمالي المستحق. طلبات استرداد الأموال بسيطة ويمكن الحصول عليها من خلال خدمات الضيوف أو من خلال الوكيل أو الممثل المخصص للمبيعات. يجب على المشجعين ملاحظة أن الودائع قابلة للاسترداد، ولكن لا يمكن تحويلها أو إعادة بيعها. لأي استفسار، يُرجى زيارة صفحة الأسئلة الشائعة.

سوف يُفتح باب المبيعات العامة للضيافة بعد إغلاق نافذة التحويل، حيث سيتسنّى للجماهير الذين لم يدفعوا مقدم شراء هذه الحزم أيضاً.

أكبر برنامج ضيافة لأعظم نسخة من كأس العالم FIFA™ على الإطلاق

تعتبر شركة On Location رائدة في مجال الضيافة الفاخرة والسفر، ولها خبرة واسعة في تنفيذ برامج الإيداع الناجحة لمجموعة متنوعة من الأحداث الرياضية والترفيهية العالمية، بما في ذلك بطولة سوبر بول لكرة القدم الأمريكية، والألعاب الأولمبية، وبطولة القتال النهائي. ستساهم تلك الشركة الرائدة العالمية في تجارب الضيافة الفاخرة في مساعدة FIFA على تقديم برنامج ضيافة هو الأكبر والأكثر حيوية على الإطلاق لكأس العالم FIFA 26. مع توفير مجموعة متنوعة من المنتجات، بدءًا من المقصورات الحصرية في الملاعب وصولًا إلى قرى الضيافة النابضة بالحياة مروراً بتجارب إضافية استثنائية، ستكون الخيارات المتاحة للجماهير أكثر تنوعاً من أي وقت مضى.

نحث المشجعين على عدم شراء التذاكر أو الباقات من منصات أو بائعين غير مرخصين، حيث يحتفظ FIFA بالحق في إلغاء أي تذاكر تم الحصول عليها من خلال قنوات غير رسمية. تُعدُّ شركة On Location المزود الرسمي الوحيد للضيافة في كأس العالم FIFA 26، ويسعدها التعاون مع اللجان المحلية المنظمة في المدن المضيفة وشركائها، بما في ذلك الفرق المحلية ودوري كرة القدم الأمريكي وأنديته، بصفتها الوكيل الحصري للمبيعات لهذه البطولة. سيتم نشر القائمة الكاملة للوكلاء العالميين المعتمدين للمبيعات على الموقع الإلكتروني FIFA.com/hospitality في الوقت المناسب.

ستنطلق بطولة كأس العالم FIFA 26 يوم الخميس 11 يونيو\حزيران 2026 في ملعب أزتيكا الشهير بمدينة مكسيكو سيتي. سيُقام النهائي في نيويورك نيوجيرسي يوم الأحد، 19 يوليو\تموز 2026. يكفل لكلٍ من الدول المضيفة الثلاث - كندا والمكسيك والولايات المتحدة - أن تخوض مبارياتها الثلاث ضمن دور المجموعات على أرضها. ستستهل كل من كندا، في تورونتو، والولايات المتحدة، في لوس أنجلوس، حملتيهما في مرحلة المجموعات يوم الجمعة، 12 يونيو\حزيران 2026، وذلك بعد يوم واحد من انطلاق مباريات المكسيك في مكسيكو سيتي.