تعيين شركة Rock-it Cargo مزوداً رسمياً للخدمات اللوجستية لبطولة كأس العالم 26 FIFA™

تُعتبر Rock-it Cargo شركة رائدة في الخدمات اللوجستية وستضطلع بمهمة التخطيط والتنفيذ للنسخة الأوسع من العرس الكروي العالمي

أظهرت الشركة خبرة استثنائية في تخطيط وتنفيذ مجموعة من أهم البطولات الرياضية والفعاليات الترفيهية في العالم

ستقدّم شركة Rock-it Cargo الدعم كذلك لكأس العالم للأندية FIFA™ التي تقام نسختها الأولى بحلتها الجديدة في الولايات المتحدة الأمريكية العام المقبل

اختار FIFA شركة Rock-it Cargo (التابعة لمجموعة Global Critical Logistics) لتكون المزوّد الرسمي للخدمات اللوجستية لكأس العالم 26 FIFA™، التي ستكون نسخة تغيّر وجه اللعبة، حيث ستستضيفها 16 مدينة في كل من كندا والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية بين 11 يونيو/حزيران و19 يوليو/تموز 2026. وستكون Rock-it Cargo جزءاً محورياً من جهود FIFA لكتابة التاريخ الكروي بفضل ما ستقدمه على مدى عدة سنوات من خدمات في مجال تخطيط وإدارة وتنفيذ الجوانب اللوجستية لكأس العالم FIFA™ التي تشهد للمرة الأولى مشاركة 48 منتخباً وإجراء 104 مباريات في الدول المستضيفة الثلاث.

وقد تم تعيين Rock-it Cargo بموجب عملية طلب تقديم عروض شهدت تنافساً كبيراً بين الجهات المتقدمة، وأظهرت الشركة المختارة خبرة استثنائية في تخطيط وتنفيذ الخدمات اللوجسية لمجموعة من أهم البطولات الرياضية والفعاليات الترفيهية في العالم وأكثرها تعقيداً على مستوى العمليات. وبهذه المناسبة، قال ماتياس غرافستروم الأمين العام لـFIFA "تُمثِّل Rock-it Cargo الشريك المثالي الذي سنوكل إليه الخدمات اللوجستية الحساسة للنسخة الأكبر من بطولة كأس العالم FIFA على الإطلاق. كان مدى خبرة الشركة واهتمامها بالتفاصيل أمراً لافتاً، وكذلك روح العمل الجماعي والشغف بالتميّز في العمليات. كما أن نمط نشاطها عالمي الأبعاد يتوافق تماماً مع طموحاتنا الكبيرة للبطولة."

وباعتبارها المزود الرسمي للخدمات اللوجستية لبطولة كأس العالم 26 FIFA، ستضطلّع شركة Rock-it Cargo بتخطيط وإدارة وتنفيذ الخدمات اللوجستية الخاصة بالبطولة، بما في ذلك خدمات التخليص الجمركي والشحن، وإدارة المخازن والتوزيع، والعمليات في مركز البث الدولي، وعمليات تجهيزات المنتخبات. وستبدأ هذه الشراكة التي تمت لعدة سنوات عام 2025، وستقدِّم شركة Rock-it Cargo بموجبها مجموعة خدمات لبطولة كأس العالم للأندية 2025 FIFA™، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية في 12 ملعباً في 11 مدينة خلال شهري يونيو/حزيران ويوليو/تموز العام المقبل. وسيتوسّع نطاق الشراكة ليشمل خدمات إضافية في السنة التالية التي تشهد إقامة بطولة كأس العالم FIFA، بحيث تحتل الشركة مركز داعم للبطولة التي ستكتب فصلاً جديداً في تاريخ المستديرة الساحرة.