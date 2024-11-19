FIFA.com
الثلاثاء 19 نوفمبر 2024, 15:00
الاتحادات الأعضاء

الأمين العام للاتحاد اليوناني لكرة القدم تحضر اليوم التعريفي في مكتب FIFA في باريس

  • تم تعيين دومنا تسيوني أمينة عامة للاتحاد اليوناني لكرة القدم في يونيو 2024

  • حضرت تسيوني اليوم التعريفي للفيفا في مكتب الفيفا في باريس

  • أيام التعريف مخصصة لمسؤولي الاتحادات الأعضاء الجدد للتعرف على خدمات FIFA المتاحة زارت دومنا تسيوني، الأمينة العامة للاتحاد اليوناني لكرة القدم المعينة حديثاً، مقر FIFA في باريس لحضور يوم تعريفي لـFIFA. عندما يتم انتخاب أو تعيين سكرتير عام أو رئيس جديد، تتم دعوته من قبل FIFA لتعريفه بأنشطة FIFA المختلفة والخدمات المتاحة للاتحادات الأعضاء. بعد تعيينها أمينة عامة للاتحاد اليوناني في يوليو 2024، سيساعدها اليوم التعريفي لتسيوني هي والاتحاد اليوناني لكرة القدم على الاستفادة من برامج FIFA ودعمه لتطوير كرة القدم في البلاد. وقال إلخان مامادوف، رئيس الاتحادات الأعضاء في FIFA: ”يجب على FIFA كهيئة إدارة كرة القدم على مستوى العالم أن نضمن توفير أفضل التسهيلات والخدمات لأعضائنا وتعريفهم بجميع الخيارات والإمكانيات لتفعيل برامج FIFA المختلفة“.

HFF General Secretary Domna Tsioni during an induction session at FIFA's Paris Office

كان الاتحاد اليوناني لكرة القدم مستفيداً من برامج FIFA في الماضي، حيث استفاد مؤخراً من دعم برنامج تطوير كرة القدم النسائية من خلال تطوير استراتيجية كرة القدم النسائية. وقد تم إطلاق الاستراتيجية في أثينا وشملت تنفيذ أول بطولة وطنية للفتيات تحت سن 15 سنة على الإطلاق، بدعم من برنامج FIFA Forward.

ATHENS, GREECE - MARCH 08: Hellenic Football Federation Women’s Strategy Launch Event on March 08, 2024 in Athens, Greece. (Photo Courtesy of the Hellenic Football Federation)
كرة القدم للسيدات
الاتحاد اليوناني لكرة القدم يُطلق إستراتيجيته لكرة القدم للسيدات بدعم من FIFA

تمثل زيارة تسيوني لمكاتب FIFA في باريس فرصة للاتحاد اليوناني لكرة القدم لاستكشاف المزيد من الفرص واكتشاف فرص جديدة للتعاون والنمو. وقالت دومنا تسيوني، الأمينة العامة للاتحاد اليوناني لكرة القدم ”كان هذا اليوم التعريفي لـFIFA فرصة لتوسيع آفاقي. كانت الحلقات الدراسية بسيطة واحترافية ومدمجة، وكانت مثالية وأنا سعيدة جداً لوجودي هنا. لقد تعرفت على جميع برامج FIFA، ونحن - أنا والاتحاد اليوناني لكرة القدم - نتطلع إلى تقديم طلبات المشاركة في البرامج التي لا نستخدمها حالياً. أنا متحمسة للغاية.“

HFF General Secretary Domna Tsioni during an induction session at FIFA's Paris Office

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