الأمين العام للاتحاد اليوناني لكرة القدم تحضر اليوم التعريفي في مكتب FIFA في باريس

أيام التعريف مخصصة لمسؤولي الاتحادات الأعضاء الجدد للتعرف على خدمات FIFA المتاحة زارت دومنا تسيوني، الأمينة العامة للاتحاد اليوناني لكرة القدم المعينة حديثاً، مقر FIFA في باريس لحضور يوم تعريفي لـFIFA. عندما يتم انتخاب أو تعيين سكرتير عام أو رئيس جديد، تتم دعوته من قبل FIFA لتعريفه بأنشطة FIFA المختلفة والخدمات المتاحة للاتحادات الأعضاء. بعد تعيينها أمينة عامة للاتحاد اليوناني في يوليو 2024، سيساعدها اليوم التعريفي لتسيوني هي والاتحاد اليوناني لكرة القدم على الاستفادة من برامج FIFA ودعمه لتطوير كرة القدم في البلاد. وقال إلخان مامادوف، رئيس الاتحادات الأعضاء في FIFA: ”يجب على FIFA كهيئة إدارة كرة القدم على مستوى العالم أن نضمن توفير أفضل التسهيلات والخدمات لأعضائنا وتعريفهم بجميع الخيارات والإمكانيات لتفعيل برامج FIFA المختلفة“.