Un mois au féminin : octobre 2025

La FIFA propose 13 programmes de développement du football féminin à ses associations membres

Un mois chargé en activités de développement avec des projets sur plusieurs continents

Au menu : retour historique de l'Afghanistan sur la scène internationale & nouveaux formats des tournois FIFA

La FIFA travaille d'arrache-pied dans le monde entier pour contribuer à atteindre un objectif de 60 millions de joueuses d'ici 2027. Cet objectif ambitieux est soutenu par 13 programmes de développement auprès des 211 associations membres de la FIFA éligibles au soutien de l'instance dirigeante du football mondial.

La FIFA a récemment renouvelé et élargi son programme de développement féminin pour donner un nouvel élan à la discipline. Des informations supplémentaires sont disponibles ici.

Inside FIFA examine quelques-unes des activités récentes importantes qui ont contribué à renforcer l'empreinte du football féminin à l'échelle mondiale.

🇱🇻 Lettonie

La Fédération lettone de football (LFF) poursuit son ambition de faire du football le sport féminin le plus populaire du pays, en mettant du cœur à l’ouvrage, comme en témoigne la Campagne de promotion pour le football féminin de la FIFA qu’elle a récemment organisée à Ventspils.

Dans la lignée de la vision stratégique de la LFF – « Le football pour tous » –, le festival a rassemblé plus de 100 participantes et offert à chaque fille, quelle que soit son expérience balle au pied, la chance de découvrir le monde du football. L’objectif à terme est d’augmenter le nombre de pratiquantes grâce à une approche structurée et durable.

« La Campagne de promotion pour le football féminin est un outil puissant pour développer la discipline, aux quatre coins de la Lettonie. Nous sommes fiers de participer à cette initiative qui soutient le développement du football féminin partout dans le pays », a déclaré la LFF.

Campagne de promotion pour le football féminin de la FIFA en Lettonie Previous 01 / 06 FIFA Women's Football Campaign, Ventspils, Latvia 02 / 06 FIFA Women's Football Campaign, Ventspils, Latvia 03 / 06 FIFA Women's Football Campaign, Ventspils, Latvia 04 / 06 FIFA Women's Football Campaign, Ventspils, Latvia 05 / 06 FIFA Women's Football Campaign, Ventspils, Latvia 06 / 06 FIFA Women's Football Campaign, Ventspils, Latvia Next

🇵🇷 Porto Rico

Le football féminin traverse actuellement une période à la fois intense et productive à Porto Rico. Des festivals ont notamment été organisés dans le cadre de la Campagne de promotion pour le football féminin de la FIFA, et la Stratégie de la FIFA pour le football féminin a été officiellement lancée à San Juan la capitale.

La sélection nationale a franchi un nouveau pallier en 2025 : elle a atteint la 77e place du Classement mondial féminin FIFA/Coca-Cola, rang qu'elle n'avait atteint auparavant. On brille également chez les jeunes en témoigne le sacre récent au tournoi U-14 de l’Union de Football des Caraïbes. Dans le même temps, la Fédération portoricaine de Football (FPF) a inauguré ses nouveaux bureaux administratifs, financés par le Programme FIFA Forward.

Former la prochaine génération de dirigeantes est l'un des objectifs du programme de Certification Professionnelle en Administration et Gestion du Sport appliquée au football féminin, projet pilotée par la FPF. Une formation est actuellement donnée à Caguas. Organisé dans le cadre du Renforcement des Compétences des Administrateurs, ce cours réunit 25 participantes amenées à se perfectionner dans les compétences essentielles à la gestion et à l’administration du sport.

🇳🇮 Nicaragua

Autre représentant de la Concacaf, le Nicaragua affiche également des progrès évidents grâce à l’attention soutenue de ses parties prenantes. Au cours de l’année 2024, la Fédération nicaraguayenne de football (FENIFUT) a mis en œuvre plusieurs programmes FIFA dédiés au football féminin, tandis qu’au sommet de la pyramide, la sélection nationale a été l’une des équipes ayant connu la plus forte progression au dernier Classement FIFA.

Le mois dernier, la FENIFUT a organisé une série de festivals dans le cadre de la Campagne de promotion pour le football féminin de la FIFA. La fédération prend part à ce programme pour la troisième année consécutive. Pour l'occasion, elle a choisi de concentrer ses activités en dehors de la capitale, Managua. Au total, quelque 650 footballeuses en devenir ont pris part aux événements organisés dans le provinces de Chinandega, Siuna, Somoto, et Chontales, région où se trouve une communauté autochtone particulièrement importante.

Tous ces rendez-vous étaient accompagnés d'ateliers de renforcement des compétences à destination des entraîneurs locaux. Si l'aspect "loisir" demeure au cœur de ces événements, une compétition locale a été organisée — avec le soutien du Programme FIFA de développement des ligues —, les deux meilleures équipes de chaque région se qualifiant pour la phase nationale prévue en décembre.

🇮🇳 Inde

La première qualification de l’Inde pour la Coupe d’Asie féminine de l’AFC, après 23 ans de disette, fait déjà de 2025 une année marquante. La Fédération indienne de Football (AIFF) ne se repose toutefois pas sur ses lauriers. Elle a enchaîné un atelier de renforcement des compétences dédié aux dirigeants avec une vaste Campagne de promotion pour le football féminin de la FIFA, déployée dans cinq régions du pays.

Plus de 200 filles ont participé aux festivals organisés dans les États du Chhattisgarh, du Gujarat, du Kerala, du Mizoram et du Pendjab, éveillant la passion du football chez plus de 1 000 jeunes à l’occasion de la Journée Nationale du Sport.

« Cette initiative reflète notre engagement commun à donner plus de pouvoir aux jeunes filles grâce au football et à bâtir une base plus solide pour le football féminin dans le pays », a déclaré le président de l’AIFF, Kalyan Chaubey. « Nous sommes profondément reconnaissants envers la FIFA pour son soutien, qui nous a permis d’enregistrer une augmentation de 222 % des inscriptions dans le football féminin au cours des deux dernières années. »

« Avec la reconnaissance croissante du football féminin au niveau international, il a été inspirant de voir des centaines de jeunes filles participer, beaucoup ayant goûtant aux joies du football à cette occasion, pour la toute première fois », a ajouté Mahadev Satyanaraya, secrétaire général adjoint de l’AIFF.

🇹🇭 Thaïlande

Une Campagne de promotion pour le football féminin de la FIFA a également été lancée en Thaïlande, où plus de 200 joueuses ont pu découvrir la discipline à Hat Yai, dans la province de Songkhla.

Organisée dans le sud de la Thaïlande, cette cinquième édition du programme s’inscrivait dans l'axe « Participation » de la Stratégie pour le football féminin 2025-2029 de la FAT.

« La Campagne de promotion pour le football féminin en Thaïlande va bien au-delà du football », a expliqué Waraporn Szanyi-Nagy, responsable du développement du football féminin à la FAT. « Pour chaque fille, il s’agit d’une véritable expérience, une occasion unique de tomber en passion pour ce sport. Dans un environnement sûr et bienveillant, elles apprennent, jouent et gagnent en confiance. »

🌍 Performances de haut niveau : mentorat pour entraîneures

La troisième édition du programme "Performances de haut niveau : mentorat pour entraîneures" est désormais entrée dans sa phase pratique, les mentorées ayant commencé à rendre visite à leur mentor, dans leur pays respectif.

Lancé à Zurich en juillet, et s'étalant sur 18 mois, le programme a vu, cette semaine, la nouvelle participante, Nazlı Ceylan Demirbağ, sélectionneuse de l’équipe de Turquie U-17 , être accueillie par Pedro Martínez Losa au club mexicain de Tigres.

En plus d’offrir à des entraîneurs talentueux l’accès à des experts du football féminin, le programme propose trois ateliers en présentiel, des sessions de mentorat en ligne ainsi qu’une opportunité unique d’effectuer jusqu’à cinq visites d’échange entre le mentor et la mentorée.

🇦🇫 Le retour de l'Afghanistan sur la scène mondiale

Une nouvelle page d'histoire s'apprête à s'écrire : l'équipe d'Afghan Women United est sur le point de retrouver officiellement les terrains, à l'occasion de la compétition féminine amicale FIFA Unites 2025, aux côtés du Tchad, de la Libye et de la Tunisie.

Stage de détection pour l’équipe de réfugiées afghanes 02:42

Ces matchs marqueront la première participation des Afghanes à des compétitions internationales depuis près de quatre ans. Ce rendez-vous s’inscrit par ailleurs dans le cadre de l’engagement de la FIFA à soutenir le retour du football féminin afghan sur la scène mondiale.

Toutes les rencontres seront diffusées en direct, dans le monde entier, sur FIFA+.

🇧🇷 Séminaire des villes hôtes de Brésil 2027

À moins de deux ans du coup d'envoi de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA Brésil 2027™, des représentants des villes et des stades se sont réunis pour le tout premier séminaire « Villes hôtes » à Rio de Janeiro. Plus de 70 délégués provenant des huit sites ont participé à cet atelier de deux jours préparatoire à la première édition du tournoi organisée en Amérique du Sud.

«Nous voulons que davantage de jeunes filles pratiquent le football et trouvent des opportunités de jouer, et aussi que les joueuses qui brilleront en 2027 soient une source d'inspiration pour la prochaine génération. Je pense que c’est un élément clé de l’héritage que nous voulons laisser à travers cette compétition, au Brésil mais aussi en Amérique du Sud, » a souligné Jill Ellis, directrice du Football de la FIFA

Séminaire des villes hôtes de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA, Brésil 2027™ 03:05

🇵🇭 Séminaire pré-Coupe du Monde Féminine de Futsal

La toute première édition de la Coupe du Monde Féminine de Futsal de la FIFA, Philippines 2025™ aura lieu dans moins d’un mois. Un workshop rassemblant des responsables des équipes engagées, et un séminaire de développement du Futsal ont été notamment organisés dans le cadre de la stratégie "Beyond the Court " de la FIFA qui concerne le tournoi à venir.

Cet événement a réuni des représentants de la FIFA, des confédérations, des associations membres et des équipes nationales. Ils ont ainsi partagé leurs expériences avec les délégations des 16 nations participantes ainsi qu’avec des délégués de la Fédération philippine de football (PFF).

Le séminaire proposait une série d’interventions sur divers sujets, avec des intervenants issus de l’instance dirigeante du football mondial, notamment Kasra Haghighi, responsable des Jeux Olympiques, du futsal et du beach soccer à la FIFA ; Lorenzo Fofi et Hasan Hassan, membres la Division Associations Membres de la FIFA ; ainsi que Graeme Dell, membre du Groupe d’étude technique de la FIFA pour la Coupe du Monde de Futsal 2024™ en Ouzbékistan.

🇲🇦 Innovations en Coupe du Monde Féminine U-17

L’histoire nese s’écrira pas qu'aux Philippines : la Coupe du Monde Féminine U-17 de la FIFA, Maroc 2025™ présentera un format repensé et de nombreuses innovations inédites. Le format du tournoi a notamment changé. Pour la première fois depuis sa création en 2008, l’édition Maroc 2025 – la première à se tenir chaque année – sera élargie de huit nations et accueillera ainsi 24 équipes

Jusqu’au stade des quarts de finale, les rencontres se dérouleront à l’Académie Mohammed VI de la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF), un complexe doté de trois terrains et d’un espace dédié aux fans, à la diversité culturelle et à la jeunesse. Le reste du tournoi, y compris la finale, sera jouera au Stade Olympique Prince Moulay Abdellah à Rabat.

Les rencontres des deux tournois seront diffusées en direct sur FIFA+.