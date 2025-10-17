Gianni Infantino au séminaire des villes hôtes de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA, Brésil 2027™ : « Le potentiel du football féminin est illimité »

Les représentants des villes et des stades de Brésil 2027™ se sont réunis à Rio de Janeiro pour un séminaire de deux jours

« Le potentiel du football féminin est illimité, et la prochaine étape de son évolution est entre les mains d’un des géants du football », a déclaré le Président de la FIFA

Lors d'une table ronde exclusivement composée d'intervenantes féminines, Jill Ellis, directrice du Football de la FIFA, a souligné l'importance d’inspirer la prochaine génération de joueuses grâce à la compétition

Face aux quelque 70 délégué(e)s représentant les huit villes hôtes et stades de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA, Brésil 2027™, le Président de la FIFA, Gianni Infantino, a souligné combien cet événement pouvait propulser le football féminin vers de nouveaux sommets. La dixième édition de la compétition – la première à se dérouler sur le continent sud-américain – se tiendra du 24 juin au 25 juillet 2027. Au programme, 64 matches mettant aux prises 32 équipes nationales seront disputés dans les villes de Belo Horizonte (Estádio Governador Magalhães Pinto), Brasília (Estádio Nacional Mané Garrincha), Fortaleza (Arena Castelão), Porto Alegre (Estádio Beira-Rio), Recife (Arena de Pernambuco), Rio de Janeiro (Estádio Jornalista Mário Filho, plus célèbre sous le nom de Maracanã), Salvador (Arena Fonte Nova) et São Paulo (Arena Corinthians).

Dans une allocution vidéo à l’attention des délégués présents et des membres du gouvernement brésilien, diffusée le premier jour du séminaire des villes hôtes de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA™ à Rio de Janeiro, le Président Infantino a rappelé que cette compétition constituait une formidable opportunité de continuer sur la lancée de l’édition 2023, en Australie et en Nouvelle-Zélande, qui a battu de nombreux records et passionné les amateurs de football du monde entier, et pas uniquement ceux des pays hôtes.

« Chers collègues et amis, c’est avec un immense plaisir que je vous souhaite la bienvenue au séminaire des villes hôtes de la Coupe du Monde Féminine – le tout premier –, organisé dans cette ville fascinante qu’est Rio de Janeiro. L’une des huit villes qui accueilleront, dans deux ans, cet événement historique. Je félicite toutes ces villes pour leur sélection, et remercie chacun et chacune d’entre vous pour votre implication dans la compétition. Il y a encore beaucoup de chemin à parcourir, mais les perspectives pour le football féminin et pour le Brésil sont extrêmement prometteuses. L’édition 2023 en Australie et en Nouvelle-Zélande a généré un essor incroyable. Beaucoup de records ont été battus, et la compétition a été suivie par deux milliards de personnes dans le monde.

Le potentiel du football féminin est illimité, et la prochaine étape de son évolution est entre les mains d’un des géants du football ».

Riche d’un immense palmarès, le Brésil a soulevé cinq fois la Coupe du Monde de la FIFA™ et offert au monde des footballeurs de légende comme Pelé ou Ronaldo. Si la sélection féminine n’a pas encore remporté l’épreuve reine, s'inclinant notamment en finale contre l’Allemagne en 2007, elle figure depuis des années parmi les meilleures au Classement mondial féminin FIFA/Coca-Cola. Le pays a organisé à deux reprises la Coupe du Monde de la FIFA™ (1950 et 2014) et possède une culture particulièrement riche, accueillante et exubérante, ce qui, d’après le Président Infantino, devrait grandement contribuer à la réussite de l’événement.

« La planète s’apprête à découvrir ce qui fait l’originalité de chacune d’entre vous, chères villes hôtes, et vous aurez un rôle essentiel à jouer afin de porter la croissance du football féminin au Brésil, en Amérique du Sud et partout dans le monde. Cette compétition sera exceptionnelle par sa diversité et sa portée, et la FIFA ne pourrait pas l’organiser sans votre concours », a souligné Gianni Infantino.

« Vos villes et vos habitants auront une mission cruciale à remplir. Des centaines de milliers de supporters – sans compter les joueuses, sélectionneur(e)s, journalistes et partenaires – investiront vos villes extraordinaires dans le cadre de la compétition. À nous de faire en sorte que chacun se sente le bienvenu et reparte avec le sourire aux lèvres ainsi que des souvenirs pour l’éternité. J’espère que ce séminaire sera productif et que vous en tirerez de nombreux enseignements. Nous vous sommes profondément reconnaissants pour votre travail, votre engagement et l’amour que vous portez au football. Je vous adresse un grand merci et vous dis à bientôt au Brésil. »

Jill Ellis, directrice du Football de la FIFA, et Rhiannon Martin, cheffe de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA, ont également assisté aux deux journées du séminaire. La première a participé à une table ronde aux côtés d’autres personnalités féminines du ballon rond, dont Michelle Ramalho, vice-présidente de la Fédération Brésilienne de Football, et la FIFA Legend Formiga, qui a disputé la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2007™ en RP Chine et détient le record de capes avec la Seleção. « À chaque nouvelle édition de la Coupe du Monde Féminine, on voit que cette compétition prend de plus en plus d’ampleur et de résonance. Il est évident que le football féminin ne cesse de grandir », a déclaré Jill Ellis, avant d’évoquer l’un des principaux objectifs de la compétition en matière d’héritage. « Je pense que la Coupe du Monde Féminine 2027 posera un nouveau jalon important, non seulement en termes d’affluence, de participation et d’audience, mais aussi parce qu'elle montrera la capacité du football féminin à passionner un continent tout entier. Nous voulons que davantage de jeunes filles pratiquent le football et trouvent des opportunités de jouer, et aussi que les joueuses qui brilleront en 2027 soient une source d'inspiration pour la prochaine génération. Je pense que c’est un élément clé de l’héritage que nous voulons laisser à travers cette compétition, au Brésil mais aussi en Amérique du Sud. »

Au cours du séminaire, les représentants des villes hôtes ont pu assister à 18 sessions d’information portant sur les préparatifs de l’épreuve et les prochaines étapes. Ils ont également pris part à des réunions individuelles avec différents responsables afin d’aborder certaines questions spécifiques.