La Roumanie et l'Ouganda exploitent le potentiel commercial du football féminin avec le soutien de la FIFA

Le programme de stratégie commerciale de la FIFA a été mis en place pour améliorer la viabilité commerciale du football féminin

La Roumanie et l'Ouganda ont participé à des programmes pilotes axés sur leurs ligues nationales respectives

Les deux pays ont reçu une aide et un financement pour ce programme

L'essor récent du football féminin a permis à de nombreuses compétitions nationales de clubs à travers le monde d'atteindre des sommets auparavant inimaginables. Le succès de la première édition de la FIFA Women's Champions Cup™ a confirmé la valeur commerciale du football féminin et a ouvert la voie à la participation de clubs du monde entier sur la scène internationale.

Pour les nations qui cherchent à dynamiser davantage leur sport national, cette croissance est une source d'inspiration quant à ce qui peut être accompli avec une planification claire, des ressources adéquates et une volonté de réussir.

Animées par cette ambition, les fédérations nationales de Roumanie et d'Ouganda ont récemment participé aux projets pilotes du programme Stratégie commerciale de la FIFA . Les deux nations se sont engagées à développer le football féminin et ont été sélectionnées pour bénéficier d'un accompagnement et d'un financement. L'objectif principal de ce programme – l'un des 13 accessibles aux 211 associations membres à travers le monde – est de créer des ligues féminines commerciales et pérennes grâce à des stratégies sur mesure.

La Roumanie et l'Ouganda espèrent tous les deux que le lancement de leurs stratégies commerciales dynamisera le football féminin, inspirant ainsi d'autres pays à suivre leur exemple.

Roumanie

La Fédération roumaine de football (FRF) a présenté sa stratégie commerciale aux principaux acteurs du secteur lors d'un événement organisé à la Casa Fotbalului, son siège à Bucarest, la capitale, durant la première semaine de février. Cette stratégie est exclusivement dédiée à la SuperLiga féminine roumaine et a été élaborée en collaboration avec la FIFA.

Des représentants de la FIFA, de l'UEFA, des clubs de football masculins et féminins roumains, des sponsors, des médias, des athlètes de renom et le président de l'Agence nationale des sports ont assisté à l'événement.

Razvan Burleanu, président de la FRF et membre du Conseil de la FIFA, a déclaré : « Le football féminin a dépassé la phase où il ne pouvait reposer que sur l’énergie, l’enthousiasme et des initiatives ponctuelles. Le développement sportif doit s’accompagner d’un développement commercial, et la SuperLiga féminine doit être un produit à valeur ajoutée, un espace de performance, d’inspiration et d’appartenance. »

« La stratégie commerciale de la Women's SuperLiga part d'un besoin clair : construire un modèle de monétisation durable en transformant la compétition en un produit médiatique et communautaire avec des résultats clairement mesurables, capables de générer des revenus récurrents, d'accroître l'audience et la valeur pour les partenaires, les clubs et les joueuses. »

Ada Bonilla, responsable du football féminin pour l'Europe à la FIFA, a souligné le caractère historique de la stratégie commerciale de la Roumanie, ajoutant : « Comme l'a fait remarquer le président Burleanu, il n'y a pas si longtemps, toutes les joueuses de football licenciées auraient pu tenir dans cet auditorium où se déroulait l'événement. Aujourd'hui, la Roumanie compte plus de 11 000 joueuses licenciées et plus de 100 000 participantes, et ces chiffres augmentent chaque année. C'est une illustration parfaite du parcours extraordinaire du football féminin, passé d'une pratique informelle à un sport véritablement mondial qui attire l'attention et recèle un immense potentiel économique. »

Ouganda

Le développement commercial durable était également au cœur des préoccupations lorsque la Fédération des associations de football ougandaises (FUFA), en partenariat avec la FIFA, a lancé la stratégie commerciale de la FUFA Women Super League devant un public d'environ 150 participants dans la capitale Kampala à la mi-février.

Cette initiative vise à renforcer les structures commerciales, à valoriser les compétitions d'élite et à mettre en place des filières de développement des talents, des clubs amateurs jusqu'à la Super League. La stratégie cherche à libérer des opportunités d'investissement, à professionnaliser les clubs et à améliorer le bien-être des joueurs, tout en soutenant les réformes de gouvernance et le développement du leadership féminin dans le football.

Il s'agit de la dernière initiative en date de la FIFA pour soutenir le football féminin en Thaïlande. L'année dernière, les 12 clubs de la FUFA Women Super League ont reçu du matériel médical et technique grâce au Programme de développement des ligues de la FIFA , tandis que des campagnes de la FIFA pour le football féminin, bénéficiant d'un soutien important , ont eu lieu début 2025.

« Aujourd’hui, les parents et les communautés acceptent qu’une fille puisse jouer au football, accéder à l’éducation et même gagner sa vie grâce à ce sport. Notre priorité est désormais de professionnaliser le football féminin, de renforcer les clubs et de garantir des investissements durables qui permettent à nos joueuses d’atteindre leur plein potentiel », a déclaré l’honorable Moses Magogo Hassim, président de la FUFA.

Lors du lancement, Solomon Mudege, responsable des programmes de développement de la FIFA pour l'Afrique, a déclaré : « Nous sommes fiers des réalisations de la FUFA et nous nous engageons à la soutenir davantage. Les progrès accomplis en matière d'infrastructures, de gouvernance et de développement du football féminin témoignent d'un leadership et d'un engagement forts. Cette stratégie commerciale offre l'opportunité de libérer le potentiel du football féminin en Ouganda et de créer des parcours clairs, du niveau amateur jusqu'au plus haut niveau. »

Simon Toselli, responsable régional Asie-Océanie de la division Football féminin , a déclaré que le programme offre aux ligues féminines du monde entier la possibilité d'atteindre un niveau supérieur. « La FIFA a créé un programme dédié pour aider ses associations membres à élaborer une stratégie commerciale pour leurs compétitions de football féminin, leur permettant ainsi de mieux monétiser leurs droits et d'assurer leur viabilité financière », a-t-il affirmé.

« Nous avons mené ces deux projets pilotes afin de tester l'approche en pratique et d'en tirer des enseignements clés. La Roumanie et l'Ouganda ont fait preuve d'un engagement, d'une préparation et d'une implication remarquables pour renforcer leur stratégie commerciale. Ils ont organisé avec succès un lancement stratégique sur site, réunissant les principales parties prenantes, les médias et les sponsors. »