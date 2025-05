Un mois au féminin : mai 2025

Botswana

Tsholofelo Setlhoko, la principale promotrice du football féminin dans le pays, a participé à l’initiative de promotion des femmes aux postes de direction du football mise en place par la FIFA , qu’elle a décrit comme un outil précieux en faveur de l’émancipation des femmes et du développement du football féminin. Il convient par ailleurs de noter que le programme Football for Schools de la FIFA a été lancé au Botswana en 2024.

Kosovo

Honduras

La Fédération Hondurienne de Football (FENAFUT) a souligné sa volonté de former les prochaines générations de joueuses grâce à l'initiative de développement des ligues de la FIFA à Tegucigalpa. Celle-ci a été mise en œuvre dans le cadre d’une compétition féminine U-13, que la fédération compte étendre aux catégories U-15, U-17 et U-20. Elle fait suite à plusieurs festivals de football organisés au titre dela Campagne de promotion du football féminin de la FIFA , qui se sont déroulés sur plusieurs mois dans tout le Honduras. « La vision à long terme du Honduras en matière de football féminin consiste à donner aux joueuses l’opportunité de s’entraîner régulièrement et de participer à des compétitions fréquentes. Cela permettra à notre fédération de proposer des activités dans l’ensemble des catégories d’âge », a déclaré Cristian Alessa, directeur du développement de la FENAFUT.

Trinité-et-Tobago

Australie

En parallèle, l’ initiative de promotion des femmes aux postes de direction du football de la FIFA continue de porter ses fruits. L’ancienne internationale australienne Heather Garriock, qui y a participé en 2022, a récemment été nommée directrice générale par intérim de la Fédération Australienne de Football. Les inscriptions pour cette initiative sont désormais ouvertes et les associations membres peuvent déposer leurs candidatures via la plateforme FIFA Forward jusqu’au 13 juin.

Un mois plein pour le football féminin

Le passage à 32 équipes lors de l’édition 2023 s’est avéré un immense succès, et ces dernières annonces permettront à davantage de pays de bénéficier des initiatives de développement de la FIFA pour atteindre un objectif de plus en plus réaliste : accéder à la plus grande scène du football mondial.