Un mois au féminin : mai 2026

La FIFA propose 13 programmes de développement du football féminin à ses associations membres

Un mois chargé en activités de développement avec des projets sur plusieurs continents

De nouveaux jalons sur les routes des Coupes du Monde Féminines de la FIFA

La FIFA travaille d'arrache-pied dans le monde entier pour contribuer à atteindre un objectif de 60 millions de joueuses d'ici 2027. Cet objectif ambitieux est soutenu par 13 programmes de développement auprès des 211 associations membres de la FIFA éligibles au soutien de l'instance dirigeante du football mondial.

La FIFA a récemment renouvelé et élargi son programme de développement féminin pour donner un nouvel élan à la discipline. Des informations supplémentaires sont disponibles ici.

Inside FIFA examine quelques-unes des activités récentes importantes qui ont contribué à renforcer l'empreinte du football féminin à l'échelle mondiale.

Tunisie

Grâce à une collaboration étroite entre la Fédération Tunisienne de Football (FTF) et la FIFA, le football féminin a franchi une nouvelle étape en Tunisie. Après avoir participé à la toute première édition des FIFA Unites : Women’s Series à la fin de l’année dernière, la FTF a accueilli la première Campagne de promotion du football féminin d’Afrique du Nord. Celle-ci a été conçue pour soutenir les associations membres à travers des programmes locaux visant à attirer davantage de femmes et de jeunes filles vers la pratique du football.

Irlande du Nord

La Fédération Nord-Irlandaise de Football (IFA) a poursuivi avec succès le déploiement de son ambitieuse Campagne de promotion du football féminin à travers tout le pays. Après avoir accueilli le premier des cinq événements régionaux organisé en mars, Allen Park dans le comté d'Antrim, a organisé ce mois-ci le dernier volet de la campagne qui a réuni des écoles venues de toute l’Irlande du Nord. L’événement a non seulement mis en valeur la qualité du football pratiqué, mais a également souligné les expériences positives offertes aux jeunes filles dans les établissements scolaires grâce à ce programme.

Costa Rica

La Fédération Costaricienne de Football (FCRF) a également mis en œuvre une série de programmes à travers tout le pays dans le cadre de la Campagne de promotion du football féminin. Du premier événement organisé à Limón, ville du sud-est, jusqu’au dernier à Liberia, dans le nord-ouest, la FCRF prévoit que cette initiative impactera au moins 500 filles. Ce pays d’Amérique centrale figure depuis longtemps parmi les acteurs de premier plan du football féminin dans la région, ayant notamment accueilli la Coupe du Monde Féminine U-20 de la FIFA ainsi que la Coupe du Monde Féminine U-17 de la FIFA au cours des 12 dernières années.

Croatie

La Fédération Croate de Football (HNS) entend ouvrir une nouvelle ère pour "son" football féminin en lançant sa Stratégie 2026-2030. Ce document stratégique majeur définit les principaux objectifs, les axes de développement ainsi que la vision à long terme du football féminin en Croatie. Il identifie cinq domaines prioritaires de progression, couvrant à la fois les aspects sportifs et extra-sportifs.

Cette stratégie a été présentée en marge de la conférence intitulée "Les Femmes Dans le Football" organisée par la HNS : un événement de deux jours ayant réuni de nombreux intervenants nationaux et internationaux, parmi lesquels Ada Bonilla Duarte, responsable du développement du football féminin à la FIFA.

Honduras

La Fédération Hondurienne de Football (FFH) ne ménage pas ses efforts pour développer le football féminin sur ses terres. Après avoir organisé plusieurs événements inscrits dans le cadre de la Campagne de promotion du football féminin ces dernières années, la FFH a accueilli une séminaire consacré au développement des compétences des administrateurs, au siège de la fédération. Des experts de la FIFA en visite, Elieth Artavia et Gina Franco, ont partagé leurs connaissances et des outils visant à renforcer la gestion et la professionnalisation du football féminin au Honduras.

Guinée

La Fédération Guinéenne de Football (FGF) a également placé le développement du football féminin au cœur de ses priorités en organisant, en partenariat avec la FIFA, un atelier de développement des compétences des administrateurs.

Ce rendez-vous a réuni 50 participants, parmi lesquels des responsables de la protection des joueurs, des administrateurs et des dirigeants de clubs. L’événement a permis de renforcer les compétences en matière de gouvernance, d’améliorer la compréhension des rôles et des responsabilités, et de se concentrer sur des outils pratiques visant à prévenir les abus, à y répondre efficacement et à créer un environnement plus sûr.

Îles Turques-et-Caïques

La Fédération de Football des Îles Turques-et-Caïques (TCIFA) a poursuivi le développement de son écosystème du football féminin à travers deux événements, tous deux encadrés par l’experte technique de la FIFA, Andrea Rodebaugh.

Dans le cadre du programme FIFA de Développement des ligues, une formation de trois jours a été organisée à l’intention de 18 entraîneures, avec pour objectif de renforcer l’encadrement des catégories de formation et de fournir des outils techniques plus avancés. Ce programme s’est tenu en amont du lancement des toutes premières compétitions féminines U-8 et U-10 du pays.

La même semaine, il a été mis en place un programme de développement des compétences destiné aux éducateurs des établissements scolaires dont les équipes sont engagées dans des championnats. Cette session a permis à 20 entraîneurs de bénéficier d’un apprentissage approfondi sur les plans technique, tactique et stratégique.

Timor-Leste

La Fédération de Football de Timor-Leste (FFTL) a organisé un atelier de formation des entraîneures dans le cadre du programme FIFA de Développement des ligues. Pensé et conçu comme un programme de développement des compétences, cet atelier de trois jours s’est tenu dans la capitale, Dili, sous la conduite de délégués techniques de la FIFA, à la fois locaux et internationaux.

Gambie

La Fédération Gambienne de Football (GFF) a franchi une nouvelle étape en ce mois de mai avec le lancement de sa Stratégie du football féminin 2026-2030. Celle-ci succède à une première feuille de route mise en place par la fédération, période qui a permis une augmentation de la participation aux compétitions, aux activités liées à l’entraînement, à l’arbitrage, ainsi qu'à des événement en lien avec les équipes nationales.

La présentation de cette stratégie s’est tenue en parallèle du lancement du programme de Développement de la ligue U-17 féminine GFF/FIFA. La cérémonie a eu lieu au Centre national de formation technique d’Old Yundum. Cette ligue U-17 sera organisée dans les sept régions du pays, avec la participation attendue de 25 équipes sur une période de trois mois. Elle impliquera un total d'environ 500 joueuses.

Tirages au sort des Coupes du Monde Féminine U-20 et U-17 de la FIFA

La Coupe du Monde Féminine U-20 de la FIFA 2026™ et la Coupe du Monde U-17 de la FIFA 2026™ prennent forme, les tirages au sort des deux tournois ayant eu lieu en ce moi ce mai .

Le tirage au sort de la 12e édition de la Coupe du Monde Féminine U-20 de la FIFA s’est tenu à Łódź, en Pologne, où se déroulera la finale le 27 septembre. Le pays hôte évoluera dans le groupe A aux côtés de l’Argentine, du Bénin et du Mexique, tandis que les tenantes du titre, la RDP de Corée, ont été versées dans le groupe E avec la Colombie, le Costa Rica et le Portugal.

Le tirage au sort de la Coupe du Monde U-17 de la FIFA s’est, lui, déroulé au siège de la FIFA à Zurich. L'épreuve se disputera du 17 octobre au 7 novembre au Maroc. Le pays hôte a été placé dans le groupe A aux côtés de la Nouvelle-Zélande, de l’Allemagne et de l’Argentine. Le casting des 24 équipes participantes sea complet à l’issue des qualifications de la CAF, en juillet.

Tirage au sort du Tournoi Féminin de Futsal des Jeux Olympiques de la Jeunesse

La cérémonie officielle du tirage au sort des tournois de Futsal des Jeux Olympiques de la Jeunesse s’est tenue la semaine dernière au siège de la FIFA à Zurich, dans le cadre des célébrations de la Semaine mondiale du football. Les compétitions masculine et féminine réuniront chacune deux groupes de quatre équipes, pour cette deuxième édition de la compétition. Les Jeux Olympiques de la Jeunesse Dakar 2026, organisés au Sénégal, seront les premiers à se dérouler sur le continent africain.

Coupe des Champions Féminine de la FIFA 2027™

Trois championnes continentales ont été sacrées lors du dernier week-end de mai, validant ainsi leur qualification pour la Coupe des Champions Féminine de la FIFA 2027™. Il s’agit du premier titre continental pour le Naegohyang Women’s FC (RDP Corée) et pour le Club América (Mexique), tandis que le FC Barcelona Femení (Espagne) a décroché un quatrième sacre européen. La deuxième édition de la compétition s’achèvera en janvier 2027, la finale étant programmée le 31 à Miami, aux États-Unis.

Groupe de travail FIFA sur l'octroi de licences aux club

La FIFA a organisé la première réunion du Groupe de travail FIFA sur l'octroi de licences aux clubs au siège de la FIFA à Zurich, réunissant des représentants des six confédérations afin de poser les bases d’un cadre global visant à élever les standards et à accélérer le développement du football féminin dans le monde entier, au niveau des clubs.