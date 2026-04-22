Les nations des Caraïbes bénéficient de la Campagne de promotion du football féminin de la FIFA

La Campagne de promotion du football féminin de la FIFA permet aux associations membres de développer la participation à la base

L’instance dirigeante du football mondial a financé de nombreuses initiatives, dont des événements d’envergure dans les Caraïbes ainsi qu’à Maurice

Programme accessible aux 211 associations membres de la FIFA

Les performances de la Jamaïque et d’un autre pays caribéen, Haïti, pour sa première participation, lors de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023™ ont mis en lumière tout le potentiel dont disposent les petites nations pour s’affirmer sur la plus grande scène mondiale.

L’an dernier, la Jamaïque et un grand nombre de ses voisins caribéens ont bénéficié d’un vaste festival de football féminin visant à offrir une plateforme de développement au niveau des jeunes, dans le cadre de la Campagne de promotion du football féminin de la FIFA. Cette initiative vise à accroître la participation à la base, tout en offrant l’opportunité de renforcer les compétitions existantes et d’en maximiser les retombées.

Cela a permis à l’Union caribéenne de football (CFU) d’organiser en 2025 une édition d’envergure de la CFU U14 Challenge Girls Series, réunissant 23 nations. Plus récemment, Maurice, nation insulaire de l’océan Indien, a accueilli un événement plus restreint, mais tout aussi déterminant, avec quatre équipes invitées de la région.

La FIFA collabore également avec les associations membres pour déployer la Campagne de promotion du football féminin à la base à travers des programmes sur mesure et adaptés aux contextes locaux. Depuis le début de l’année 2025, celle-ci a été mise en œuvre dans 103 pays à travers le monde.

Organisée à Trinité-et-Tobago, la CFU U-14 Challenge Series féminine 2025 a bénéficié d’un soutien financier et logistique important de la FIFA, en collaboration avec la CFU, pour la mise en place d’un programme footballistique d’envergure, ainsi que de nombreux ateliers destinés aux administrateurs.

Lancée en 2018, la compétition alterne chaque année entre tournois masculins et féminins. La dernière édition a réuni presque toutes les nations caribéennes, avec environ 500 jeunes joueuses engagées pendant dix jours de compétition et d’échanges culturels.

« Il s’agit d’une compétition de développement qui initie les jeunes filles au football international. Nous sommes ravis de les aider à s’ancrer dans ce sport et de les accompagner dans les années à venir dans leur parcours », a déclaré Camara David, Secrétaire général de la CFU.

L’événement a également donné lieu à l’organisation d’activités annexes par la FIFA, la CFU et la Fédération de football de Trinité-et-Tobago (TTFA), dont un Festival de football féminin destiné à initier les plus jeunes à la pratique.

Réparti en deux divisions selon le niveau de compétition, le tournoi a débuté avec Porto Rico et la Martinique en tant que tenants du titre respectifs. Porto Rico a conservé son titre en s’imposant 3-0 face à son rival, la République dominicaine, en finale, prenant ainsi sa revanche sur le résultat de la phase de groupes.

La Guyane française a remporté la division II grâce à une victoire disputée 1-0 contre la Dominique. L’importance de la compétition a été illustrée par l’accueil triomphal réservé aux joueuses de la Dominique, médaillées d’argent, avec une parade motorisée dans la capitale Roseau, suivie d’une réception en présence de représentants gouvernementaux.

« Tout le pays soutenait les joueuses. L’enthousiasme était général et chacun les encourageait match après match », a déclaré Jarsmine Vidal-Matthew, Secrétaire générale de la Fédération de football de la Dominique. « Même si nous n’avons pas remporté la compétition, le succès est indéniable. Les victoires ont uni le pays et suscité des discussions dans les rues, dans les bureaux et dans les foyers. »

Avec le soutien de la FIFA, Maurice a accueilli en décembre au Complexe sportif national de Côte d’Or à Saint-Pierre des pays voisins de l’océan Indien — les Comores, Madagascar, La Réunion et les Seychelles — à l’occasion d’un festival U15 féminin et masculin. Les Seychelles avaient déjà renoué avec le football international en 2022 grâce à un événement similaire au niveau senior.

À l’image du festival organisé dans les Caraïbes, ces événements ont offert aux joueurs et joueuses issus de nations relativement isolées une plateforme pour mettre en valeur leur talent, découvrir un nouvel environnement et développer des liens sociaux.

Le soutien de la FIFA comprenait également l’organisation de séminaires visant à renforcer les compétences des entraîneurs, du personnel technique et des dirigeants fédéraux. L’une des sessions portait notamment sur la protection de l’enfance et la sauvegarde des mineurs.