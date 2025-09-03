Méthodologie

Toutes les données sur les transferts présentées sur ce site Internet portent exclusivement sur les transferts internationaux de joueuses et joueurs de football à onze professionnels. Les chiffres sont tous arrondis. Toutes les données sont tirées des informations sur chaque transaction fournies directement par les clubs et associations membres dans le système de régulation des transferts de la FIFA (TMS).

Période de rapport

Le rapport Global Transfer Market couvre toujours une année calendaire complète, du 1er janvier au 31 décembre.

Le bilan des transferts de janvier couvre toujours la période allant du 1er janvier au dernier jour de la période d’enregistrement officielle des associations membres de la FIFA ayant enregistré la plus forte activité sur le marché des transferts, c’est-à-dire le 1er février en 2021, le 31 janvier en 2022 et 2023, le 1er février en 2024 et le 4 février en 2025.

En ce qui concerne les bilans du premier semestre, le rapport couvre toujours la période allant du 1er juin au dernier jour de la période d’enregistrement officielle des associations membres de la FIFA ayant enregistré la plus forte activité sur le marché des transferts, c’est-à-dire le 5 octobre en 2020, le 31 août en 2021, le 1er septembre en 2022, 2023 et 2024 et le 2 septembre en 2025.

Date des transferts

Dans le cadre de ces rapports, la date de transfert désigne la date à laquelle l’association qui engage a émis la demande de certificat international de transfert (CIT), ou, si le transfert ne nécessite pas de CIT, la date à laquelle le transfert atteint pour la première fois l’un des quatre statuts clôturés dans TMS (« Clos », « Clos – en attente de paiements », « En prêt – en attente de conclusion », « En prêt – en attente de paiements »). Seuls les transferts affichant une date de transfert correspondant à la période couverte par chacun des différents rapports sont inclus.

Transferts en cours

Dans le cadre de ce rapport, nous établissons une distinction entre les transferts conclus et les transferts en cours. Un transfert est considéré comme conclu s’il présente l’un des quatre statuts clôturés dans TMS (voir la section Date des transferts ci-dessus). Les transferts en cours sont ceux qui ont fait l’objet d’une demande de CIT de la part de la nouvelle association du joueur avant la fin de la période d’enregistrement, mais pour lesquels le CIT n’a pas encore été reçu, raison pour laquelle le joueur n’a pas encore été enregistré par l’association qui engage et son statut dans TMS est « En attente d’émission du CIT », « En attente de réception du CIT », « En attente de réponse au rejet de la demande de CIT », « En attente de confirmation d’enregistrement provisoire », « En attente de confirmation d’enregistrement », « La demande de CIT a été rejetée par l’ancienne association et ce rejet a été contesté par la nouvelle association », « En attente de décision » ou « En attente de notification de la décision ».

Les transferts en cours ne sont pris en compte que pour la période la plus récente. Ces données sont mises à jour quotidiennement.

Indemnités de transfert

Pour les besoins de ce site Internet, la notion d’indemnité de transfert couvre aussi bien les indemnités fixes, conditionnelles et libératoires telles que déclarées dans TMS. Pour les besoins du calcul, toutes les indemnités sont traitées comme des paiements en une fois, indépendamment de tout échelonnement des paiements éventuellement convenu entre les clubs. Tous les montants sont automatiquement convertis en USD selon le taux en vigueur le jour où l’instruction de transfert a été saisie dans TMS. Le montant cumulé des indemnités de transfert versées et reçues est affiché pour chaque confédération et chaque association, sauf si les clubs de la région concernée n’ont effectué au maximum qu’un unique transfert entrant ou sortant impliquant le versement d’une indemnité de transfert.

Types de transferts

Nous distinguons quatre types différents de transferts internationaux :