Avertissement

Les informations présentées sur ce site Internet sont exclusivement basées sur les données de transactions individuelles fournies directement par les clubs dans TMS. La FIFA décline toute responsabilité quant à la précision, l’exhaustivité et la fiabilité des données fournies par les clubs En ce qui concerne les références techniques mentionnées dans le présent rapport, veuillez noter qu’en cas de contradiction entre le contenu du présent rapport et le texte de la réglementation concernée, ce dernier prévaut toujours. De même, le site Internet ne peut aucunement modifier la jurisprudence existante des organes décisionnels compétents et n’a d’incidence sur aucune décision que lesdits organes pourraient être amenés à prendre à l’avenir.