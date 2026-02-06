FIFA.com
Organisation des compétitions
Organisation des compétitions
FIFA Series
Durabilité
Procédures d'appel d'offres
Faits et chiffres
Possibilités de commercialisation
Campagnes
Communauté des volontaires de la FIFA
Partenariats & Média
FIFA Series 2024
Actualités FIFA Series
Actualités FIFA Series
Associations Membres
Les Associations en action : janvier 2026
6 févr. 2026
Président de la FIFA
Le Président de la FIFA rencontre Mohamed Abdallahi Ould Louly, ministre mauritanien de la Jeunesse, des Sports et de la Fonction publique
19 janv. 2026
Organisation
La FIFA annonce la liste des participants aux FIFA Series 2026™
19 janv. 2026
Président de la FIFA
Le Président de la FIFA assiste à un festival de football au Rwanda à l’invitation du Président Kagame
27 déc. 2025
Organisation
Les FIFA Series 2026™ feront escale en Nouvelle-Zélande
4 déc. 2025
Président de la FIFA
La FIFA soutient les projets de développement des infrastructures et de participation de la Guinée
2 août 2024
Président de la FIFA
Le président de la Fédération bulgare et Gianni Infantino discutent des moyens de dynamiser le football dans le pays
2 août 2024
Président de la FIFA
Gianni Infantino salue le développement du football en Azerbaïdjan auprès du président de la fédération
29 juil. 2024
Président de la FIFA
Gianni Infantino rencontre le ministre saoudien des Sports et le président de la Fédération d’Arabie saoudite à Paris
29 juil. 2024
Organisation
Les FIFA Series™ illustrent le pouvoir fédérateur du football à l’échelle mondiale
6 avr. 2024
Faire progresser le football
Les FIFA Series™ aident Vanuatu à enfoncer le clou
3 avr. 2024
Développement Durable
Les associations membres océaniennes se réunissent pour définir des stratégies de résilience face au changement climatique
28 mars 2024
Faire progresser le football
Les FIFA Series™, "un grand pas en avant" pour le football africain, selon Fernandes
27 mars 2024
Faire progresser le football
La Bulgarie prépare son retour
27 mars 2024
Faire progresser le football
Les FIFA Series ouvrent le champ des possibles
27 mars 2024
Faire progresser le football
FIFA Forward et les FIFA Series, deux axes de développement majeurs pour Andorre
27 mars 2024
Faire progresser le football
Spectacle et suspense jusqu'au bout
26 mars 2024
Disputées sur cinq sites répartis sur trois continents, les FIFA Series™ 2024, auxquelles 24 associations membres de la FIFA ont participé, se sont achevées en beauté ce mardi 26 mars.
Faire progresser le football
Petkovic veut ramener l’Algérie en Coupe du Monde
26 mars 2024
Faire progresser le football
L’Égypte retrouve le goût de la Coupe du Monde grâce aux FIFA Series 2024™
26 mars 2024
Faire progresser le football
L’Arabie saoudite confirme sa montée en puissance en accueillant les FIFA Series™
26 mars 2024
Faire progresser le football
L'Afrique clinique
25 mars 2024
Plus d'infos
^
paramétrage des cookies