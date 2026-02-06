FIFA.com

FIFA Talent Academy Milestone Event in Anguilla
Associations Membres
Les Associations en action : janvier 2026
6 févr. 2026
RABAT, MOROCCO - JANUARY 18: FIFA President meeting with Islamic Republic of Mauritania Minister of Youth Empowerment, Sports and Civil Service Mohamed Abdallahi Louly on January 18, 2026 in Rabat, Morocco. (Photo by Hamza Mehimdate - FIFA)
Président de la FIFA
Le Président de la FIFA rencontre Mohamed Abdallahi Ould Louly, ministre mauritanien de la Jeunesse, des Sports et de la Fonction publique
19 janv. 2026
FIFA Series 2026
Organisation
La FIFA annonce la liste des participants aux FIFA Series 2026™
19 janv. 2026
FIFA President in Rwanda 26 December 2025
Président de la FIFA
Le Président de la FIFA assiste à un festival de football au Rwanda à l’invitation du Président Kagame
27 déc. 2025
FIFA Series 2026
Organisation
Les FIFA Series 2026™ feront escale en Nouvelle-Zélande
4 déc. 2025
PARIS, FRANCE - AUGUST 1: FIFA President Gianni Infantino and Guinean Football Federation President Bouba Sampil pose with an Olympic Games Paris 2024 official match ball during a meeting between FIFA and the Guinean Football Federation and Minstry of Sport at FIFA's Paris office on August 1, 2024 in Paris, France. (Photo by Alex Grimm- FIFA/FIFA via Getty Images)
Président de la FIFA
La FIFA soutient les projets de développement des infrastructures et de participation de la Guinée
2 août 2024
PARIS, FRANCE - AUGUST 1: FIFA President Gianni Infantino and Bulgarian Football Union President Georgi Ivanov pose with Olympic Games Paris 2024 official match ball during a meeting between FIFA and the Bulgarian Football Union at FIFA's Paris office on August 1, 2024 in Paris, France. (Photo by Alex Grimm- FIFA/FIFA via Getty Images)
Président de la FIFA
Le président de la Fédération bulgare et Gianni Infantino discutent des moyens de dynamiser le football dans le pays
2 août 2024
PARIS, FRANCE - JULY 29: FIFA President Gianni Infantino and Association of Football Federations of Azerbaijan (AFFA) President Rovshan Najaf pose for a photo with an at FIFA's Paris office on July 29, 2024 in Paris, France. (Photo by Léo-Paul Ridet/FIFA)
Président de la FIFA
Gianni Infantino salue le développement du football en Azerbaïdjan auprès du président de la fédération
29 juil. 2024
PARIS, FRANCE - JULY 28: (L-R) FIFA Council Member and Saudi Arabian Football Federation President Yasser Al Misehal, Saudi Arabia Minster for Sport HRH Prince Abdulaziz bin Turki Al-Faisal and FIFA President Gianni Infantino pose with an Olympic Games Paris 2024 official match ball during a meeting at FIFA's Paris office on July 28, 2024 in Paris, France. (Photo by Léo-Paul Ridet/FIFA)
Président de la FIFA
Gianni Infantino rencontre le ministre saoudien des Sports et le président de la Fédération d’Arabie saoudite à Paris
29 juil. 2024
JAKARTA, INDONESIA - NOVEMBER 14: A detailed view of the 'Football Unites The World' captains armband in the dressing room prior to the FIFA U-17 World Cup Group C match between Brazil and New Caledonia at Jakarta International Stadium on November 14, 2023 in Jakarta, Indonesia. (Photo by Alex Caparros - FIFA/FIFA via Getty Images)
Organisation
Les FIFA Series™ illustrent le pouvoir fédérateur du football à l’échelle mondiale
6 avr. 2024
JEDDAH, SAUDI ARABIA - MARCH 26: Bong Kalo of Vanuatu (obscured) celebrates scoring his team's first goal with teammates during the FIFA Series 2024 Saudi Arabia match between Vanuatu and Brunei Darussalam at King Abdullah Sports City on March 26, 2024 in Jeddah, Saudi Arabia. (Photo by Yasser Bakhsh - FIFA/FIFA via Getty Images)
Faire progresser le football
Les FIFA Series™ aident Vanuatu à enfoncer le clou
3 avr. 2024
PORT MORESBY, PAPUA NEW GUINEA - NOVEMBER 09: General views of the Sir John Guise Stadium where the opening match for the FIFA U-20 Women's World Cup will be played on November 9, 2016 in Port Moresby, Papua New Guinea. (Photo by Ian Walton - FIFA/FIFA via Getty Images)
Développement Durable
Les associations membres océaniennes se réunissent pour définir des stratégies de résilience face au changement climatique
28 mars 2024
JEDDAH, SAUDI ARABIA - MARCH 21: Ryan Mendes of Cabo Verde celebrates scoring his team's first goal during the FIFA Series 2024 Saudi Arabia match between Cabo Verde and Guyana at Prince Abdullah Al Faisal Stadium on March 21, 2024 in Jeddah, Saudi Arabia. (Photo by Mohammed Almana - FIFA/FIFA via Getty Images)
Faire progresser le football
Les FIFA Series™, "un grand pas en avant" pour le football africain, selon Fernandes
27 mars 2024
BAKU, AZERBAIJAN - MARCH 22: Players of Bulgaria celebrate during the FIFA Series 2024 Azerbaijan match between Tanzania and Bulgaria at Dalga Arena on March 22, 2024 in Baku, Azerbaijan. (Photo by FIFA/FIFA via Getty Images)
Faire progresser le football
La Bulgarie prépare son retour
27 mars 2024
COLOMBO, SRI LANKA - MARCH 22: A Football Unites the World badge is seen during the FIFA Series 2024 Sri Lanka match between Sri Lanka and Papua New Guinea at Race Course Ground on March 22, 2024 in Colombo, Sri Lanka. (Photo by Pakawich Damrongkiattisak - FIFA/FIFA via Getty Images)
Faire progresser le football
Les FIFA Series ouvrent le champ des possibles
27 mars 2024
ANNABA, ALGERIA - MARCH 21: Jordi Rubio Gomez and Adrian da Costa of Andorra congratulate team mates after the warm up prior to the FIFA Series 2024 Algeria match between Andorra and South Africa at Stade 19 Mai 1956 on March 21, 2024 in Annaba, Algeria. (Photo by Richard Pelham - FIFA/FIFA via Getty Images)
Faire progresser le football
FIFA Forward et les FIFA Series, deux axes de développement majeurs pour Andorre
27 mars 2024
Faire progresser le football
Spectacle et suspense jusqu'au bout
26 mars 2024
Disputées sur cinq sites répartis sur trois continents, les FIFA Series™ 2024, auxquelles 24 associations membres de la FIFA ont participé, se sont achevées en beauté ce mardi 26 mars.
ALGIERS, ALGERIA - MARCH 22: Vladimir Petkovic, Head Coach of Algeria, and his backroom staff line up prior to the FIFA Series 2024 Algeria match between Algeria and Bolivia at Nelson Mandela Stadium on March 22, 2024 in Algiers, Algeria. (Photo by Richard Pelham - FIFA/FIFA via Getty Images)
Faire progresser le football
Petkovic veut ramener l’Algérie en Coupe du Monde
26 mars 2024
Captain Ahmed Hegazy (6 Egypt) in action (close up player)during the Men™s Olympic Football Tournament Tokyo 2020 match between Egypt and Spain at Sapporo Dome in Sapporo, Japan. Egypt v Spain
Faire progresser le football
L’Égypte retrouve le goût de la Coupe du Monde grâce aux FIFA Series 2024™
26 mars 2024
JEDDAH, SAUDI ARABIA - MARCH 21: A group photo during a FIFA meeting with Saudi Arabian Football Federation on March 21, 2024 in Jeddah, Saudi Arabia. (Photo courtesy of SAFF)
Faire progresser le football
L’Arabie saoudite confirme sa montée en puissance en accueillant les FIFA Series™
26 mars 2024
JEDDAH, SAUDI ARABIA - MARCH 25: Morlaye Sylla of Guinea celebrates with teammates after scoring his team's first goal during the FIFA Series 2024 Saudi Arabia match between Guinea and Bermuda at King Abdullah Sports City on March 25, 2024 in Jeddah, Saudi Arabia. (Photo by Yasser Bakhsh - FIFA/FIFA via Getty Images)
Faire progresser le football
L'Afrique clinique
25 mars 2024
