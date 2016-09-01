Les FIFA Series sont l’occasion pour l’instance dirigeante du football mondial d’aider ses Associations Membres à organiser des séries de matchs amicaux intercontinentaux dans un format où chaque groupe compte quatre équipes issues de confédérations différentes, et où tous les matchs ont lieu dans le même pays hôte.
Cette initiative permet aux Associations Membres d’affronter plus régulièrement des équipes nationales d’autres continents, ce qui ouvre de nouveaux horizons en matière de développement technique pour de nombre d’entre elles dans lesquelles de telles opportunités étaient absentes.
La phase pilote s'est tenue du 18 au 26 mars 2024. Des sélections des six confédérations ont participé à l’édition de mars 2024. Les FIFA Series se tiendront ensuite chaque année paire, lors de la fenêtre de mars du calendrier international des matchs.