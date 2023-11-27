Les partenariats de diffusion de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ établissent de nouvelles références à l’échelle planétaire

Plus de 220 territoires couverts sont la promesse d’une portée mondiale et de revenus sans précédent

La présence de partenaires de diffusion historiques et de nouveaux acteurs du marché renforce la couverture globale

Des partenariats numériques et immersifs innovants élargissent l’accès et attirent de nouveaux publics – notamment les plus jeunes

La FIFA est ravie de confirmer le succès retentissant de son programme de partenariats médias pour l’édition 2026 de la Coupe du Monde de la FIFA™, qui bénéficie de l’offre de diffusion la plus vaste et la plus innovante de l’histoire de la compétition.

Avec des accords désormais conclus dans plus de 220 territoires, la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ touchera les amateurs et amatrices de football comme jamais auparavant, grâce à des revenus record issus des droits médias et à un écosystème diversifié comprenant des diffuseurs traditionnels, des plateformes numériques et des formats de contenu novateurs.

« La Coupe du Monde 2026 établira une nouvelle référence, non seulement au niveau de sa portée, mais également dans la façon dont cette édition sera suivie à travers le monde », a déclaré Mattias Grafström, Secrétaire Général de la FIFA.

« Nos partenariats médias associent le meilleur de la diffusion internationale à des plateformes numériques innovantes, mais aussi à de nouveaux formats. Les fans disposent désormais de nombreuses possibilités inédites pour suivre les rencontres. Il s’agit d’un élément central de la mission de la FIFA, qui consiste à faire du football un sport véritablement mondial et à rapprocher la Coupe du Monde de tous les supporters. »

Sur les marchés hôtes que sont le Canada, les États-Unis et le Mexique, des partenariats exhaustifs conclus avec Fox Sports (États-Unis – anglais), Telemundo (États-Unis – espagnol), CTV/TSN/RDS (Canada) et Televisa (Mexique) permettront d’assurer une couverture élargie et de grande qualité depuis chaque ville hôte. Chaque diffuseur sera au cœur de l’action, plongeant les supporters et supportrices dans l’ambiance des stades ainsi que des FIFA Fan Festivals™ grâce à des récits innovants et singuliers.

La force de ce programme mondial repose sur une combinaison de relations de confiance de longue date et de nouveaux partenariats stratégiques (cliquez ici pour un aperçu complet).

La FIFA a également introduit une série d’accords novateurs visant à apporter de la valeur ajoutée et toucher de nouveaux publics. Des partenariats stratégiques majeurs avec des plateformes incontournables telles que YouTube et TikTok favoriseront un contenu plus axé sur le numérique, tandis que le tout premier programme mondial de la FIFA destiné aux créateurs de contenu offrira à certains d’entre eux un accès sans précédent aux coulisses, permettant ainsi aux fans de découvrir la compétition sous un angle unique et authentique.

Aux États-Unis, un partenariat entre Fox Sports, la FIFA et Cosm permettra la diffusion de matches — y compris la finale — dans des environnements immersifs de réalité partagée en 12K, offrant aux bénéficiaires une toute nouvelle façon de vivre les rencontres.

Cet écosystème audiovisuel complet s’appuie sur une technologie de production dernier cri. Le Centre international de diffusion de la Coupe du Monde 2026, situé à Dallas, sera le pôle central de distribution de contenu et des opérations médias, permettant une couverture en direct élargie des matches ainsi que près de 8 000 heures de contenu non diffusé en direct. Les solutions de production numérique – notamment via des appareils mobile – aideront les diffuseurs à proposer du contenu captivant sur les réseaux sociaux et les plateformes numériques.