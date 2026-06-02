À Dallas, le centre international de diffusion de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ ouvre officiellement ses portes

Le pôle de diffusion ultramoderne a été inauguré lors d’une cérémonie organisée en plein cœur de Big D

Les diffuseurs permettront à des milliards de supporters à travers le monde de suivre la compétition

Le maire de Dallas, Eric L. Johnson, s’est félicité d’accueillir un "pôle média de classe mondiale"

Au Kay Bailey Hutchison Convention Centre de Dallas, lors de l’inauguration officielle du centre international de diffusion (IBC) de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™, le Président de la FIFA, Gianni Infantino, a évoqué une installation "absolument incroyable".

Ce pôle de 45 000 mètres carrés, qualifié par le Président de la FIFA de "centre international de diffusion le plus avancé sur le plan technologique et à la pointe de l’innovation jamais conçue", servira de centre mondial des opérations de diffusion pour la compétition qui se déroulera dans 16 villes hôtes au Canada, aux États-Unis et au Mexique, du 11 juin au 19 juillet 2026.

C’est la deuxième fois que Dallas se voit confier cette prestigieuse mission, la ville ayant déjà accueilli un IBC lors de la Coupe du Monde de la FIFA, États-Unis 1994™. Le Président de la FIFA n’a pas manqué de souligner l’ampleur de cette opération mise en place au cœur de la ville texane.

"C’est incroyable d’être ici à Dallas, dans ce fantastique centre international de diffusion ultra-complet", a déclaré Gianni Infantino. "Plus de technologies, plus d’intelligence artificielle, plus d’intervenants, plus d’experts... C’est incroyable de constater tout le travail, toute la passion, toute l’expertise et tout l’apport technologique de haut niveau mis en œuvre pour permettre à des milliards de supporters à travers le monde de vivre pleinement la Coupe du Monde de la FIFA."

"Quand on est chez soi et qu’on regarde un match de la Coupe du Monde à la télévision, on ne se rend pas compte que des milliers de personnes travaillent pour rendre toute cela possible, non seulement dans les stades, mais aussi, et surtout, dans le centre international de diffusion, qui est l’épicentre de la retransmission de la Coupe du Monde de la FIFA pour la planète entière."

S’adressant à une partie des plus de 2 000 représentants des médias audiovisuels qui se presseront sur le site pendant près de sept mois, le Président de la FIFA a évoqué le rôle essentiel de l’IBC pour les supporters qui ne peuvent pas se rendre physiquement dans l’une des 16 villes hôtes.

À Dallas, le centre international de diffusion de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ ouvre officiellement ses portes 02:33

"Tout le monde n’a pas la chance de pouvoir se rendre au Canada, aux États-Unis ou au Mexique pour assister à la Coupe du Monde de la FIFA, mais tout le monde peut la suivre depuis chez soi grâce à l’IBC et aux chaînes de télévision", a-t-il déclaré.

"Les diffuseurs jouent un rôle absolument essentiel et, en tant que Président de la FIFA, je suis fier d’être à la tête d’une organisation qui permet aux supporters du monde entier de suivre gratuitement la plus grande compétition sportive de la planète. En dehors des joueurs qui assurent le spectacle sur le terrain, ce sont les chaînes de télévision qui font de la Coupe du Monde de la FIFA ce qu’elle est, car sans elles, personne ne pourrait en profiter."

Le maire de Dallas, Eric L. Johnson, a également profité de l’occasion pour exprimer la fierté de la ville de jouer un rôle aussi important dans la compétition.

"Aujourd’hui, l’IBC devient officiellement la plaque tournante du journalisme et de la diffusion à l’échelle mondiale pour le plus grand événement sportif international de l’histoire. Notre ville est prête à assumer ce rôle unique avec une excellence de classe mondiale, et dans moins de deux semaines, des milliards de téléspectateurs pourront suivre la Coupe du Monde de la FIFA grâce au travail réalisé ici, à Dallas."

Le maire, qui s’était déjà rendu sur place quelques jours avant l’inauguration officielle, a déclaré que la ville, qui accueillera neuf matches de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™, avait réalisé des investissements ciblés pour soutenir l’organisation de l’événement et accueillir des milliers de visiteurs internationaux.

"Pour avoir visité moi-même les installations il y a quelques jours, je peux vous assurer que les technologies mises en place, tant en matière d’intelligence artificielle que d’innovation, vont contribuer à faire de ce site un pôle média de classe mondiale", a déclaré l’édile.

"Toutes les initiatives engagées, dont l’inauguration du centre international de diffusion qui a lieu aujourd’hui est le point d’orgue, vont apporter des retombées économiques considérables à notre ville, en plus de renforcer la renommée internationale de Dallas et de créer d’innombrables opportunités pour notre communauté."

"Ce n’est pas le seul rôle que Dallas jouera lors de la Coupe du Monde de la FIFA. Notre ville va accueillir plus de matches de la Coupe du Monde que n’importe quelle autre ville du continent, et le meilleur FIFA Fan Festival de la compétition sera basé à Fair Park, sans compter les nombreuses autres animations destinées aux supporters dans le centre-ville de Dallas et ses environs, notamment au Klyde Warren Park."

Si le Kay Bailey Hutchison Convention Center a été choisi pour accueillir l’IBC de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™, c’est notamment en raison de sa situation géographique centrale, faisant ainsi de Dallas le lieu idéal pour une opération de diffusion couvrant le Canada, les États-Unis et le Mexique.

Ce pôle, d’une superficie de 45 000 mètres carrés, servira de siège au diffuseur hôte de la FIFA, Host Broadcast Services (HBS), et accueillera l’ensemble des partenaires médias de la FIFA, le service de production de contenus vidéo de la FIFA, ainsi que le service Technologie et innovation du football de la FIFA. Il abritera également la salle dédiée à l’assistance vidéo à l’arbitrage (VAR).

Romy Gai, Directeur des Affaires de la FIFA, a déclaré que l’instance était déterminée à atteindre de nouveaux sommets en matière d’excellence audiovisuelle.

"Il y a quatre ans, lorsque nous avons inauguré l’IBC au Qatar, notre Président nous a lancé le défi suivant : continuer à placer la barre toujours plus haut afin de rester une référence mondiale en matière de qualité et de savoir-faire auprès de tous nos diffuseurs et partenaires. Je suis heureux de pouvoir dire aujourd’hui que ce que vous voyez ici est le fruit de toute l’expérience acquise par le passé, de nos efforts pour nous améliorer et en faire toujours plus afin de mieux répondre aux besoins de nos 180 diffuseurs internationaux."

HBS a assuré avec succès la diffusion des six dernières éditions de la Coupe du Monde de la FIFA™, et son infrastructure de diffusion est pleinement intégrée aux volontés de la FIFA, en matière de positions de caméras, mais aussi de mise en valeur des zones d’interview, de la zone mixte, des studios, de la tribune média, du complexe de diffusion et des salles de conférence de presse.

L’un des piliers du fonctionnement de l’IBC est le partenariat entre la FIFA et Lenovo, partenaire technologique officiel de l’instance internationale, qui fournit des solutions informatiques complètes pour l’ensemble de l’écosystème de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™.

Lenovo déploie des serveurs au sein de l’IBC de Dallas afin de fournir la puissance de calcul, les équipements et les solutions basées sur l’IA nécessaires pour retransmettre chaque détail de chaque match à un public international. Plus de 17 000 appareils Lenovo et Motorola ont été déployés sur les différents sites et dans les centres d’entraînement des équipes, avec le soutien de plus de 200 ingénieurs Lenovo répartis sur l’ensemble des sites.

Les serveurs Lenovo ThinkSystem SR635 V3 géreront d’énormes volumes de données vidéo en direct provenant des stades d'Amérique du Nord, assurant la diffusion en direct via dix chaînes sur plus de 1 000 écrans répartis sur tous les sites de la FIFA. La technologie de Lenovo permet également de réduire la latence au sein de l’infrastructure IPTV de la FIFA à moins de cinq secondes, offrant ainsi un accès quasi en temps réel aux matches en direct.

Le Directeur des Affaires de la FIFA a dévoilé deux innovations spécifiques basées sur l’IA qui amélioreront l’expérience de diffusion lors de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™.

La première est la modélisation 3D d’avatars de joueurs optimisés par l’IA, qui constitue une avancée majeure dans le domaine de la technologie semi-automatisée de détection du hors-jeu. À leur arrivée, les joueurs feront l’objet d’un scan numérique, d’environ une seconde par joueur, visant à créer des modèles 3D précis qui restituent avec précision les dimensions des différentes parties du corps. Ces modèles seront intégrés à la retransmission principale, ce qui permettra d’afficher les décisions en matière de hors-jeu prises par la VAR de manière plus réaliste et plus captivante pour les supporters, qu’ils se trouvent dans les tribunes ou devant leur écran.

La seconde innovation est une version stabilisée de la Ref Cam. S’appuyant sur les résultats positifs d’un essai mené en 2025 lors de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA™, un logiciel de stabilisation basé sur l’intelligence artificielle permettra de lisser en temps réel les images capturées par la caméra corporelle des arbitres, réduisant ainsi le flou causé par les mouvements rapides. Ces images offriront au public une perspective à la première personne d’une qualité supérieure, renforçant ainsi la transparence, la compréhension et l’implication tout au long des matches.

"Grâce à l’IA, nous avons pu mettre en place des innovations qui seront proposées aux supporters par les chaînes de télévision", explique Romy Gai. "Il s’agit là de seulement deux exemples parmi bien d’autres qui seront dévoilés prochainement," précise-t-il.

Pour terminer, le Président de la FIFA a tenu à évoquer l’attente croissante suscitée par la compétition.