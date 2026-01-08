La FIFA et TikTok concluent un accord inédit afin d’améliorer la couverture médiatique de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™

Cet accord de plateforme préférentielle permettra d’améliorer l’accès, les opportunités et la promotion de contenus originaux à destination des supporters dans le cadre de la stratégie de la FIFA visant à impliquer les plateformes sociales tierces

La page TikTok dédiée à la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ proposera un accès exclusif aux coulisses, un programme mondial de créateurs et bien plus encore

Les partenaires médias de l’événement bénéficieront de contenus supplémentaires spécialement sélectionnés et de possibilités de diffusion en direct

La compétition la plus inclusive de l’histoire du football a franchi aujourd’hui un nouveau palier en termes d’accessibilité. Un partenariat novateur entre la FIFA et TikTok permettra en effet à des millions de supporters de vivre d’encore plus près l’action et la ferveur de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™.

TikTok, l’une des destinations les plus influentes et dynamiques de la planète pour le contenu vidéo mobile, deviendra la toute première plateforme préférentielle de la FIFA. Grâce à une meilleure collaboration et intégration, TikTok sera en mesure d’offrir une couverture plus complète de la Coupe du Monde 2026, avec notamment davantage de contenus originaux, ce qui en fera le lieu de partage privilégié des supporters et créateurs tout au long de la compétition. Cet accord de plateforme préférentielle, le premier du genre, s’appuie sur la collaboration inédite entre la FIFA et TikTok mise en place dans le cadre de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023™, laquelle a généré des dizaines de milliards de vues.

Ce partenariat, qui court jusqu’à la fin de l’année 2026, ouvre en outre des perspectives significatives aux partenaires médias officiels de la Coupe du Monde 2026, notamment la possibilité de diffuser des extraits de match en direct, de publier des vidéos soigneusement sélectionnées et d’accéder à du contenu spécial produit par la FIFA pour TikTok. De leur côté, les diffuseurs pourront monétiser leur couverture de la Coupe du Monde de la FIFA™ via les solutions de publicité premium proposées par TikTok. Enfin, TikTok mettra en œuvre des politiques de lutte contre la piraterie qui soutiennent et protègent la propriété intellectuelle de la FIFA.

« L’objectif de la FIFA est de partager la ferveur de la Coupe du Monde 2026, le plus grand événement sportif de la planète, avec un maximum de supporters. Nous estimons que faire de TikTok la toute première plateforme préférentielle de la compétition est le meilleur moyen d’y parvenir », a déclaré le Secrétaire Général de la FIFA, Mattias Grafström.

« Cette collaboration innovante et créative permettra à davantage d’amateurs de football partout sur la planète de vivre la Coupe du Monde de façon inédite grâce à des images des coulisses et des plongées au plus près de l’action. Le football grandit et évolue, rassemblant un nombre toujours plus élevé de personnes. Cela doit se refléter dans la façon dont il est partagé et promu. »

Un lien d’ancrage mènera ainsi vers la page immersive de TikTok dédié à la Coupe du Monde 2026, une destination hébergée par TikTok GamePlan qui permettra de découvrir du contenu interactif concernant les 48 équipes participantes. Celle-ci proposera également des informations relatives aux billets et à la diffusion des matches ainsi que des incitations, avec des stickers spécifiques, des filtres et des fonctionnalités de gamification.

Pour la première fois, la FIFA et TikTok mettront en place un programme de création qui permettra à un groupe restreint de créateurs TikTok d’accéder à des moments inédits des coulisses (conférences de presse, séances d’entraînement, etc.) et d’offrir aux supporters un point de vue unique sur l’expérience de la Coupe du Monde par le biais de TikTok. De plus, un grand nombre de créateurs auront la possibilité d’utiliser et de co-créer des images d’archives de la FIFA.

« Le football a connu une croissance fulgurante sur TikTok ces dernières années. En tant que toute première plateforme préférentielle de la FIFA, nous sommes ravis que les supporters puissent vivre la Coupe du Monde 2026 bien au-delà des 90 minutes que représente un match, grâce à du contenu exclusif et un accès inédit accordé aux créateurs », a déclaré James Stafford, responsable mondial du contenu chez TikTok.