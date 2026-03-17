La FIFA et YouTube s’associent dans le cadre d’un partenariat innovant portant sur la Coupe du Monde de la FIFA 2026™

Cet accord novateur offre aux partenaires médias officiels davantage de possibilités d’élargir leur couverture de l’événement

Le partenariat renforce la promotion à travers la publication de contenu exclusif sur les chaînes YouTube officielles de la FIFA et de ses partenaires médias

De nombreux créateurs de contenu YouTube seront en outre chargés d’attirer de nouveaux publics dans le monde entier

La FIFA est fière d’annoncer que YouTube devient une Plateforme préférentielle de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™. Ce partenariat novateur entre les deux organisations implique aussi bien des créateurs de contenu que les partenaires médias de la compétition, afin d’offrir aux téléspectateurs toujours plus de possibilités de profiter de l’événement.

Il permettra aux partenaires médias d’exploiter au mieux leurs chaînes YouTube respectives dans le cadre de la Coupe du Monde de la FIFA 2026, au bénéfice de tous les amateurs de football. Cela comprend la possibilité de publier des résumés grand format, des séquences en coulisses, des vidéos courtes et du contenu à la demande – des publications très prisées sur YouTube et qui ne manqueront pas d’accroître la portée globale ainsi que le rayonnement des différentes entités.

Pour la première fois dans l’histoire de la compétition reine, les partenaires médias auront la possibilité de diffuser en direct les 10 premières minutes de chaque match sur leur chaîne YouTube, permettant ainsi aux supporters de vivre l’action dès le coup d’envoi. Ils pourront également y retransmettre certains matches en intégralité, ce qui permettra d’attirer un public mondial tout en lui indiquant où suivre le reste de la compétition. Les partenaires médias auront en outre davantage de possibilités de monétiser leur contenu sur YouTube.

Les différentes facettes de ce partenariat offriront aux supporters de nouvelles façons de profiter de la compétition, à travers un contenu exclusif accessible sur la chaîne YouTube officielle de la FIFA.

Les amateurs de football pourront par ailleurs se mettre dans l’ambiance en consultant du contenu provenant des archives numériques de la FIFA sur la chaîne YouTube de l’instance, notamment des matches en intégralité et de nombreux grands moments de l’histoire du football.

« La FIFA est ravie d’accueillir YouTube en tant que Plateforme préférentielle de la Coupe du Monde de la FIFA 2026. Cet accord offre la meilleure vitrine possible au contenu exclusif produit par la FIFA, ainsi que des opportunités sans précédent aux partenaires médias et créateurs de contenu. Ce sera du jamais vu pour les supporters du monde entier », a déclaré le Secrétaire Général de la FIFA, Mattias Grafström.

« Alors que les yeux de la planète se tournent progressivement vers le Canada, le Mexique et les États-Unis, la collaboration avec YouTube concrétise notre volonté de maximiser les retombées de l’événement dans un paysage médiatique mondial en constante évolution. Les amateurs profiteront d’un accès sans pareil au plus grand événement sportif unidisciplinaire de l’histoire. »

L’accord entre la FIFA et YouTube donnera par ailleurs à de nombreux créateurs de contenu YouTube un accès sans précédent à la Coupe du Monde de la FIFA™. À travers leur regard unique, ils s’intéresseront aux belles histoires, aux analyses tactiques et aux coulisses de l’événement, l’objectif étant d’offrir à tout un chacun des perspectives inédites tout au long de l’événement phare de 2026.

Avant même le début de l’épreuve, les créateurs de contenu assureront la promotion de la compétition, utilisant leur accès aux archives numériques de la FIFA pour attirer différents publics.

« En matière de divertissement sportif, YouTube entend proposer une approche globale, interactive et centrée sur les fans. Nous sommes fiers d’être une Plateforme préférentielle de la Coupe du Monde 2026 », a commenté Justin Connolly, vice-président ainsi que directeur des médias et des sports de YouTube. « En fournissant un tel accès à du contenu exclusif aux partenaires médias officiels et aux créateurs, nous offrons une expérience complète aussi bien aux supporters qu’aux partenaires.

Que vous soyez un supporter inconditionnel ou occasionnel, ce partenariat nourrira toute la prochaine génération d’amateurs de football, et montrera que YouTube unit le monde comme aucune autre plateforme autour de grands moments. »