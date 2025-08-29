Une douzaine de nouvelles équipes intègrent le Classement mondial de futsal féminin de la FIFA

Le Brésil reste en tête des classements masculin et féminin de futsal

Pas moins de 95 rencontres féminines ont été disputées en amont de la toute première Coupe du Monde Féminine de Futsal de la FIFA™, dont les équipes qualifiées sont désormais connues.

Le classement sera utilisé pour déterminer la composition des chapeaux en vue du tirage au sort, qui aura lieu le 15 septembre

Douze nouvelles équipes ont intégré le Classement mondial de futsal féminin de la FIFA, ce qui reflète la popularité croissante de la discipline à l’approche de la toute première Coupe du Monde Féminine de Futsal de la FIFA™ qui débutera en novembre aux Philippines. Le Brésil reste en tête de ce classement, qui sera utilisé pour déterminer la composition des chapeaux à l’occasion du tirage au sort de cette compétition tant attendue, prévu le 15 septembre prochain.

De plus en plus d’associations membres de la FIFA s’engagent dans le futsal féminin. Cette dynamique se reflète dans le classement, qui compte désormais 92 équipes, avec l’entrée du Canada (74e), du Mexique (75e), du Panamá (79e), de la Tanzanie (82e), du Cameroun (84e), de l’Angola (85e), de l’Égypte (86e), du Honduras (88e), de Madagascar (89e), de la Namibie (90e), de la Guinée (91e) et de Cuba (92e). En outre, le Guatemala, actif dans les années 2010 mais qui n’avait plus été classé depuis l’introduction officielle du classement mondial en 2024, réintègre le classement à la 39e place.

Depuis la précédente édition du classement, publiée en avril, un total de 95 matches ont été disputés, portant à 206 le nombre de matches internationaux de futsal féminin joués en 2025 (contre 165 chez les hommes). Les dernières rencontres comprenaient 57 matches de qualification pour la Coupe du Monde Féminine de Futsal de la FIFA 2025™, qui se tiendra du 21 novembre au 7 décembre prochain. Les qualifications de l’AFC, de la CAF, de la Concacaf et de l’OFC se sont disputées ces derniers mois, au terme desquelles le Japon, la RI Iran, la Thaïlande, le Maroc, la Tanzanie, le Canada, le Panama et la Nouvelle-Zélande ont validé leur billet pour les Philippines. Avec 15 matches disputés, le Maroc a été l’équipe féminine la plus active sur la période et a été récompensé par la plus forte progression au classement mondial. Les Lionnes de l’Atlas ont bondi de la 47e à la 31e place après avoir remporté à domicile la Coupe d’Afrique des Nations féminine de futsal, qui faisait office de qualifications de la CAF pour la Coupe du Monde.

L’Espagne et le Portugal restent les plus proches poursuivants du Brésil en tête du classement féminin, tandis que la Thaïlande et le Japon grimpent d’un rang pour occuper respectivement la quatrième et la cinquième place.

Le Brésil reste également en tête du classement masculin, dont le Top 5 demeure inchangé. Le Portugal, l’Espagne, l’Argentine et la RI Iran talonnent toujours les Auriverde. La Suède (74e, plus 17), la Moldavie (66e, plus 14) et Bahreïn (69e, plus 14) enregistrent les meilleures progressions.

Après une longue phase de tests et de mise au point, la FIFA a lancé le Classement mondial de futsal en mai 2024. Il en est désormais à sa quatrième édition. La méthodologie du classement repose sur le système « Elo » – une méthode mathématique qui s’appuie sur l’addition ou la soustraction des points gagnés ou perdus lors des rencontres. Le nombre de points ajoutés ou soustraits dépend en partie du rang relatif des équipes concernées.

La Coupe du Monde Féminine de Futsal de la FIFA 2025 figure au nouveau calendrier international des matches de futsal de la FIFA 2025-2028, ce qui garantit la mise à disposition des joueuses pour la compétition.

Équipes les mieux classées par confédération :