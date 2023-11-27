Les dons alimentaires des matches de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ profitent à la communauté de Philadelphie

Les surplus alimentaires de six journées de matches de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ au Philadelphia Stadium ont été redirigés vers des familles locales

Les organisateurs ont mis en place un circuit de 24 heures pour acheminer en toute sécurité les surplus alimentaires vers la chaîne de dons

Food Recovery and Garden of Health, la banque alimentaire desservant le comté de Montgomery, a récupéré 20 000 livres (environ 9 tonnes) de nourriture provenant des matches disputés au stade

La Coupe du Monde de la FIFA 2026™ organisée au Stade de Philadelphie a laissé une empreinte concrète sur la communauté locale : la nourriture fraîche non utilisée au sein du site a été redistribuée aux habitants du quartier, permettant à la fois d'éliminer le gaspillage et d'apporter un vrai soutien aux familles de la région.

Le site a accueilli en moyenne 68 316 spectateurs sur six matches pendant le tournoi, et les surplus issus de ces journées de match ont été détournés de la décharge pour être remis directement à des familles qui en avaient besoin, transformant ainsi un aspect logistique de routine en une source d'aide réelle et durable.

« Cela fait partie du projet de durabilité plus large, du programme que nous mettons en œuvre. L'objectif est de réduire la quantité de déchets générée dans le périmètre du tournoi et de veiller à ce que l'on puisse recycler, donner et supprimer ces déchets dans la mesure du possible », a expliqué Gary Bye, responsable Durabilité et Droits humains au Stade de Philadelphie, dont le rôle principal au sein de la FIFA relève de la Prévention.

« Mais il y a ici une véritable dimension humaine, à travers le don alimentaire et son intégration dans la communauté de Philadelphie. Aramark, le prestataire de restauration ici au stade, a été absolument formidable. Ils mettent tout sur des palettes, puis les organisations viennent récupérer la nourriture et l'amènent au centre de distribution principal. Ensuite, d'autres organisations telles que des refuges, des banques alimentaires et d'autres structures viennent chercher la nourriture pour la distribuer au sein de la communauté.

« Donc, en ce qui concerne l'aide aux communautés, mon travail principal pour la FIFA relève de la Protection. Nous travaillons avec des enfants, des jeunes et des groupes vulnérables, et partout dans le monde où se trouvent ces personnes, la précarité et l'insécurité alimentaires rendent la vie difficile pour certains », a-t-il ajouté. « Donc, faire une différence dans le monde de quelqu'un d'autre en donnant de la nourriture, c'est vraiment important. »

Transformer en toute sécurité ces surplus alimentaires a nécessité une planification minutieuse sur place. Michael Hughes, directeur général des installations Aramark, a expliqué que la rapidité était essentielle pour faire sortir la nourriture du site et l'amener jusqu'aux assiettes de ceux qui en avaient besoin.

« C'était un processus délicat qu'il fallait vraiment anticiper stratégiquement. Nous recevons des livraisons pour le lendemain, et nous avons en même temps la nourriture restante du match en chambre froide, donc il fallait tout rassembler, la mettre de côté pendant que les nouveaux produits arrivaient. Avec les produits secs provenant des stands de concession, il fallait les récupérer et organiser tout cela en 24 heures pour garantir que la qualité reste bonne et que tout arrive aux bons endroits », a-t-il déclaré.

La nourriture a ensuite été réceptionnée par Garden of Health, la banque alimentaire desservant le comté de Montgomery. Sa directrice générale et fondatrice, Carol Bauer, a souligné l'ampleur impressionnante de ce qui avait été récupéré. « C'est incroyable d'avoir pu récupérer de la nourriture de la Coupe du Monde (de la FIFA).

Nous avons pu récupérer 20 000 livres de nourriture de la Coupe du Monde (de la FIFA). Imaginez la quantité que cela représente – qui serait tout simplement partie à la benne – et le gaspillage que cela constitue. Nous pouvons donc récupérer cette nourriture pour nourrir les familles du comté de Montgomery », a-t-elle expliqué, précisant que plus de 100 000 personnes dans le comté sont confrontées à l'insécurité alimentaire.

Carol Bauer estime que le dispositif mis en place pourrait servir de modèle pour d'autres grands événements sportifs et de divertissement. « Il ne devrait y avoir aucun gaspillage. Il y a trop de personnes dans le monde en situation d'insécurité alimentaire », a-t-elle affirmé.