Une nouvelle prestation exceptionnelle de Kylian Mbappé pour les adieux à la compétition de la ville hôte de Philadelphie

Le Stade de Philadelphie a accueilli six matches de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™, dont un huitième de finale

Kylian Mbappé y a inscrit des buts historiques à l’occasion de sa 100 e sélection

Le site du FIFA Fan Festival™, situé dans le domaine de Lemon Hill à Fairmount Park, restera ouvert jusqu’au 19 juillet

La ville hôte de Philadelphie (Pennsylvanie) a accueilli son dernier match de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ le jour de la Fête de l’Indépendance avec une rencontre passionnante entre la France et le Paraguay. Kylian Mbappé a scellé son histoire d’amour avec le Stade de Philadelphie en marquant le but de la victoire sur penalty, écrivant ainsi une nouvelle page d’histoire.

Avec ce huitième de finale de samedi, un total de six matches a été disputé à Philadelphie, pour une affluence moyenne de 68 316 spectateurs. Dix nations issues de cinq confédérations se sont déplacées dans cette ville de Pennsylvanie.

Le Stade de Philadelphie recevait là une compétition de la FIFA pour la troisième fois, après avoir été le théâtre de quatre rencontres de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA, États-Unis 2003™, dont une victoire 5-0 des États-Unis, le pays hôte, sur le Nigeria, ainsi que de huit rencontres de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025™.

Mbappé gardera d'excellents souvenirs de cette ville et de ce stade, puisqu’il y a disputé son 100e match international avec l’équipe de France et marqué ses 59e et 60e buts en sélection lors du succès 3-0 contre l’Irak dans le Groupe I, sous les yeux de Gianni Infantino.

Le Président de la FIFA était également présent lors de la victoire 3-0 du Brésil face à Haïti, ainsi que lors de celle de la Côte d’Ivoire 2-0 contre Curaçao, qui a permis aux Ivoiriens de se qualifier pour la première fois de leur histoire pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde de la FIFA.

Auparavant, Yan Diomandé, 19 ans, était devenu le plus jeune joueur à évoluer sous les couleurs des Éléphants sur la plus grande des scènes, en disputant l’intégralité de la rencontre lors d’un succès 1-0 face à l’Équateur.

Le match du Groupe L opposant la Croatie au Ghana a marqué un autre tournant important, le Ghanéen Derrick Luckassen égalisant pour inscrire le 200e but de la compétition, avant que la Croatie ne finisse par s’imposer 2-1.

À l’occasion de la dernière rencontre disputée dans ce stade, Mbappé a confirmé sa forme étincelante en signant le but de la victoire 1-0 de la France face au Paraguay, permettant ainsi à son équipe de se qualifier pour les quarts de finale. Ce but était le 150e des Bleus en Coupe du Monde de la FIFA, faisant de la France la quatrième nation seulement à atteindre ce cap, après le Brésil, l’Allemagne et l’Argentine.

Mais la Coupe du Monde de la FIFA n’a pas seulement eu un impact sur le terrain à Philadelphie : la FIFA s’est en effet associée aux établissements scolaires de la ville dans le cadre du plan d’héritage de la compétition, afin d’offrir des opportunités aux élèves de Pennsylvanie, aujourd’hui comme demain.

Après le succès l’an dernier du programme « Soccer for Success », dans le cadre duquel des entraîneurs de la U.S. Soccer Foundation ont formé 284 professeurs d’éducation physique issus de 222 établissements scolaires, un nouveau programme a été lancé cette année en collaboration avec le club de Philadelphia Union, qui évolue en Major League Soccer.

Ce partenariat s’inscrit dans le cadre d’un engagement à long terme visant à développer la pratique du football et à inspirer la nouvelle génération de joueurs, en offrant aux enseignants et aux élèves du primaire les outils, les ressources et les expériences nécessaires pour découvrir et cultiver leur passion pour le football.