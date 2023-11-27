Le Bureau du Conseil désigne l’Azerbaïdjan hôte de la Coupe du Monde et Festival U-15 de la FIFA 2026™

La première édition de la nouvelle compétition de jeunes de la FIFA se déroulera du 22 au 31 octobre 2026

La compétition bénéficiera des excellentes infrastructures azéries

Le Règlement de la Coupe de l’ASEAN de la FIFA 2026™ a été adopté

À la suite de l’approbation par le Conseil de la FIFA, en décembre dernier, de la création d’une compétition U-15 masculine et féminine s’inscrivant dans le cadre de l’engagement indéfectible de la FIFA en faveur de la promotion du football de jeunes, le Bureau du Conseil a désigné l’Azerbaïdjan hôte de la Coupe du Monde et Festival U-15 de la FIFA 2026™.

La première édition sera réservée aux équipes masculines de toutes les associations membres de la FIFA, tandis que la deuxième, prévue en 2027, fera la part belle aux équipes féminines. Grâce à ce nouvel élan impulsé, toutes les associations membres seront invitées à participer aux deux épreuves distinctes à compter de 2028 avec leurs équipes U-15 masculine et féminine.

Cette décision fait suite à une évaluation approfondie menée par l’administration de la FIFA et tient compte des excellentes infrastructures sportives et générales dont dispose le pays, qui est à même d’accueillir dans un site centralisé des milliers d’enfants ainsi que le personnel d’encadrement.

Par ailleurs, étant donné que l’Azerbaïdjan a été choisi pour co-organiser la Coupe du Monde U-20 de la FIFA 2027™, sa désignation pour la Coupe du Monde et Festival U-15 de la FIFA™ garantit une certaine continuité stratégique.

Au vu des consultations menées avec le pays hôte recommandé et compte tenu du calendrier international existant, le Bureau du Conseil a confirmé que l’événement se déroulera du 22 au 31 octobre 2026.

Le Bureau du Conseil a également approuvé le Règlement de la Coupe de l’ASEAN de la FIFA™, dont la création avait été convenue par le Conseil de la FIFA lors de sa séance de mars 2026. La première édition se déroulera au cours de la fenêtre internationale de septembre-octobre de cette année, et toutes les fédérations de football de l’ASEAN pourront y prendre.

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