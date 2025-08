L’ASEAN, la FIFA et plusieurs fédérations de football échangent autour de la coopération et du renouvellement d’un protocole d’accord

Pendant une journée, les besoins de la SOMS et des associations membres de la FIFA d’Asie du Sud-Est ont été au cœur des réflexions, à Jakarta

Le protocole d’accord en vigueur arrive à échéance en 2024

Jakarta compte parmi les villes hôtes de la Coupe du Monde U-17 de la FIFA™, qui se déroule actuellement en Indonésie

Le secrétariat de l’ASEAN et la FIFA ont organisé conjointement un séminaire consultatif sur la prolongation d’un protocole d’accord entre l’ASEAN et la FIFA signé initialement en 2019.

Pendant une journée, en marge de la Coupe du Monde U-17 de la FIFA, Indonésie 2023™, la FIFA, le secrétariat de l’ASEAN, ainsi que 30 représentants de la Rencontre des officiels de l’ASEAN chargés du sport (SOMS) et des associations membres de la FIFA d’Asie du Sud-Est, ont partagé leurs réflexions sur leurs besoins et leurs attentes dans le but d’améliorer la coopération entre les parties prenantes du football et de définir les domaines prioritaires, en vue de la prochaine phase dudit protocole d’accord.

"Ce séminaire nous a permis de poser les bases de notre collaboration future et de la prolongation du protocole d’accord. Chacun a pu donner son avis sur les domaines et les activités à privilégier", a déclaré Sanjeevan Balasingam, directeur régional de la division Associations membres de la FIFA pour l’Asie et l’Océanie. "Plus généralement, l’objectif était de créer de meilleures synergies entre les parties prenantes, afin que la nouvelle mouture du protocole d’accord se concentre sur les besoins de chacun et serve au mieux l’ensemble des membres de l’ASEAN."

Plusieurs ateliers interactifs ont rythmé le séminaire de Jakarta, pour mieux comprendre le rôle de chaque partie et améliorer la relation entre la SOMS et les associations membres. Des représentants de la Fédération de Football du Timor oriental étaient, en outre, présents en qualité d’observateurs.

Alors que le protocole d’accord, signé pour une durée de cinq ans, arrive à échéance, la Rencontre ministérielle des sports de l’ASEAN a récemment décidé de faciliter son renouvellement au nom du développement du football dans la région. Ce séminaire avait donc vocation à renforcer la collaboration entre la SOMS et les associations membres pour promouvoir des activités dans de nombreux domaines : le sport pour l’intégrité, le sport pour le développement, le programme Football for Schools de la FIFA, les stades et infrastructures de football, le football inclusif et un nouveau thème, consacré au changement climatique.

"Les ministres des Sports de l’ASEAN souhaitent accélérer la mise en œuvre du protocole d’accord entre l’ASEAN et la FIFA grâce à une approche plus harmonieuse », a déclaré dans son discours d’introduction Niwat Limsuknirun, président de la SOMS et directeur général du département d’éducation physique du ministère du Tourisme et des Sports de Thaïlande.

Renouvellement du protocole d'accord entre l'ASEAN et la FIFA Previous 01 / 06 ASEAN Consultative Workshop on the Renewal of Memorandum of Understanding between ASEAN and FIFA 02 / 06 ASEAN Consultative Workshop on the Renewal of Memorandum of Understanding between ASEAN and FIFA 03 / 06 ASEAN Consultative Workshop on the Renewal of Memorandum of Understanding between ASEAN and FIFA 04 / 06 ASEAN Consultative Workshop on the Renewal of Memorandum of Understanding between ASEAN and FIFA 05 / 06 ASEAN Consultative Workshop on the Renewal of Memorandum of Understanding between ASEAN and FIFA 06 / 06 ASEAN Consultative Workshop on the Renewal of Memorandum of Understanding between ASEAN and FIFA Next

Ario Bimo Nandito Ariotedjo, ministre de la Jeunesse et des Sports d’Indonésie, était présent pour la cérémonie d’ouverture du séminaire. "Je tiens à exprimer ma gratitude à l’encontre de la FIFA et de l’ASEAN, qui ont travaillé dur pour organiser cet événement important", a-t-il confié.

"La collaboration entre ces organisations témoigne d’une vision commune sur la question de la croissance et du développement du football en tant que sport, mais aussi en tant que moteur de la coopération régionale. Ensemble, nous pouvons établir une feuille de route qui, en plus de renforcer les liens entre les pays de l’ASEAN et la FIFA, aura pour avantage d’améliorer le niveau du football dans toute la région.

Depuis la signature de ce protocole d’accord en marge du 35e Sommet de l’ASEAN en novembre 2019, de nombreuses initiatives ont été menées par l’ASEAN, la FIFA et les associations membres. Durant la pandémie de Covid-19, des séminaires en ligne et des outils d’apprentissage en ligne ont permis de garder le cap.

Parmi les activités les plus significatives, citons :

les campagnes de l’ASEAN et de la FIFA en faveur de la promotion d’un mode de vie sain et de la prévention contre le Covid-19 ;

le lancement et la mise en œuvre du programme Football for Schools dans huit États membres de l’ASEAN ;

la traduction du matériel pédagogique sur l’intégrité du football dans les langues de l’ASEAN ;

l’organisation par l’ASEAN et la FIFA de webinaires sur le développement du football féminin,

la conception universelle de stades et d’infrastructures ainsi que la mise en œuvre d’une campagne de sensibilisation à la lutte contre le dopage (avec le concours de l’organisation régionale antidopage d’Asie du Sud-Est) ;

le renforcement des compétences des responsables intégrité.

Les nouvelles idées et suggestions visant à renforcer la collaboration entre la SOMS et les associations membres dans le cadre du protocole d’accord ASEAN-FIFA contribueront à la révision des priorités.