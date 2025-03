La FIFA lance des projets pilotes en Afrique pour construire des mini-terrains dans les écoles

La FIFA travaille en collaboration avec l'Agence française de développement (AFD) sur plusieurs projets pilotes

Ces projets font suite à l’engagement pris par le Président de la FIFA lors du Sommet international sur le sport pour le développement durable à Paris en juillet 2024.

Gianni Infantino s'est engagé à ce que la FIFA construise 1 000 mini-terrains dans les quartiers défavorisés et les zones rurales dans le monde entier.

La FIFA a lancé plusieurs projets pilotes en Afrique suite à l'engagement pris en 2024 par le président Gianni Infantino, lors du Sommet international sur le sport pour le développement durable à Paris, de construire 1 000 mini-terrains dans les écoles du monde entier pour soutenir les objectifs de développement durable.

S'adressant au Forum Finance in Common Sport Investment, organisé en marge du Sommet Finance en Commun qui s'est tenu du 26 au 28 février 2025 au Cap, en Afrique du Sud, M. Infantino a déclaré que les projets joueront un rôle bien au-delà des frontières du football.

« Cette initiative va bien au-delà de la simple construction de terrains », a déclaré le président de la FIFA, dans un discours préenregistré lors de l'événement. « Il s’agit de créer des espaces sûrs où les enfants peuvent apprendre, jouer et grandir. Il s’agit de favoriser l’inclusion, d’inspirer les jeunes et d’utiliser le football comme un outil puissant de changement social ».

« Nous sommes convaincus que cette phase pilote mettra en valeur l’incroyable potentiel de collaboration entre les secteurs du sport et du développement. Ensemble, nous pouvons accélérer l’accès à l’éducation et développer les compétences chez les filles et les garçons grâce au football, aidant à former non seulement des joueurs de football, mais (également) de futurs citoyens.

Les mini-terrains visent à fournir une infrastructure de football durable, en particulier aux enfants vivant dans des quartiers ou des zones rurales défavorisés, en leur donnant davantage de possibilités de pratiquer ce sport. Le Sommet international sur le sport pour le développement durable, organisé par l'AFD et le Comité International Olympique, s'est tenu dans la capitale française le 25 juillet 2024, à la veille de l'ouverture des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024.

Le cinquième Sommet Finance en commun, coorganisé par la Banque de développement d'Afrique australe et la Banque asiatique d'investissement dans les infrastructures avec le soutien de l'AFD, a réuni des dirigeants du monde entier, des banques publiques de développement, le secteur privé et des organismes philanthropiques pour réinventer et remodeler le financement durable. Le thème de l'édition 2025 était « Favoriser les infrastructures et la finance pour une croissance juste et durable » et, pour la première fois, l'événement comprenait un programme dédié au sport, à l'art et à la culture pour le développement durable.

« Nous avons été ravis d'assister au premier Forum Finance in Common Sport Investment, réaffirmant que le sport, et en particulier le football, est un puissant moteur socio-économique », a déclaré Gelson Fernandes, directeur adjoint des associations membres de la FIFA. « L'engagement pris à Paris lors du Sommet international sur le sport pour le développement durable par le président de la FIFA d'installer 1 000 terrains de football en soutien à l'Agenda 2030 de développement durable a été renforcé et nous sommes satisfaits des progrès réalisés aux côtés de notre partenaire, l'AFD ».

Rémy Rioux, directeur général de l'AFD et président de Finance en commun, a déclaré : « À la suite du Sommet international sur le sport pour le développement durable, nous – banques publiques de développement, gouvernements et mouvement sportif – saisissons l’opportunité du Sommet Finance en commun au Cap pour renforcer nos engagements en faveur du sport en tant que puissant moteur du développement durable ».

« Avec nos partenaires, nous avons renouvelé notre appel à accélérer les investissements et l’action collective pour exploiter pleinement le pouvoir de transformation du sport et l’intégrer au cœur des politiques publiques nationales et des stratégies de financement du développement ».