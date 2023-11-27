Future et Tyla font monter la pression avec le nouveau single tiré de l’Album officiel de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™, Game Time, qui accompagnera la cérémonie d’ouverture à Los Angeles

Le nouvel opus extrait de l’Album officiel de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ propose un savant mélange de rap et de mélodies pop

Ce titre explosif met pour la première fois le hip hop à l’honneur dans le cadre de l’épreuve suprême, élargissant au passage le répertoire de l’album.

Game Time sera interprété pour la première fois en public à l’occasion de la cérémonie d’ouverture qui aura lieu au Stade de Los Angeles le vendredi 12 juin

L’Album officiel de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ continue de se dévoiler avec ce nouveau single, Game Time, interprété par Future et Tyla, avec le concours de SALXCO UAM et Def Jam Recordings. Sorti simultanément avec son clip officiel, ce morceau se distingue au sein de l’album par son intensité, à l’image de l’adrénaline et de l’excitation qui s’emparent des supporters et des joueurs du monde entier à l’approche du coup d’envoi de la compétition. Game Time est désormais disponible sur toutes les principales plateformes de streaming.

Produit par Cirkut, producteur récompensé par 4 GRAMMY® Awards, Game Time réunit Future, artiste récompensé par 3 GRAMMY® Awards, et Tyla, artiste récompensée par 2 GRAMMY® Awards, pour un morceau de hip-hop percutant rythmé par des cuivres audacieux et des percussions retentissantes, Game Time s’impose comme le premier titre hip hop de la bande originale de la Coupe du Monde 2026. A travers le motif récurrent « 20 seconds to game time » (Coup d'envoi dans 20 secondes) scandé par Future tout au long du morceau, cette chanson donne le ton d'entrée. Elle décrit parfaitement l’intensité des moments qui précèdent le match, et l’euphorie des supporters et des nations qui se préparent à vivre un événement historique. Tyla apporte pour sa part sa touche pop caractéristique, son sens de la mélodie et une dimension internationale à cette œuvre. Les deux artistes réussissent le tour de force de réunir deux genres musicaux distincts afin de canaliser l’énergie du football dans un seul titre.

Future a fait part de son enthousiasme : « La Coupe du Monde est une scène immense. Cet album a l’ambition d’être à son niveau. Vous avez compris, maintenant, c’est Game Time. Je suis ravi d'apporter cette énergie à la Cérémonie d'Ouverture à Los Angeles et de célébrer ce moment avec les supporters du monde entier. »

Et Tyla d’ajouter : « Pour une native d’Afrique du Sud, qui a accueilli la Coupe du Monde en 2010, c’est évidemment un symbole fort de figurer sur l’Album officiel de la Coupe du Monde 2026. Je suis vraiment heureuse de chanter lors des cérémonies d'ouverture ! Allez les Bafana Bafana »

Future et Tyla partageront leur enthousiasme avec les supporters à l’occasion d’une cérémonie d’ouverture placée sous le signe des stars au Stade de Los Angeles. En effet, le duo s’y produira avant le premier match aux États-Unis, le 12 juin prochain.