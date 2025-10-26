La Coupe de l’ASEAN de la FIFA a été officiellement annoncée à Kuala Lumpur à l’occasion de la signature d’un nouveau protocole d’accord

Le protocole d’accord entre la FIFA et l’ASEAN (Association des nations de l’Asie du Sud-Est) prolongera le partenariat pour un deuxième mandat de cinq ans

L’accord a été conclu à l’occasion du 47e sommet de l’ASEAN qui s’est tenu dans la capitale malaisienne

La Coupe de l’ASEAN de la FIFA sera lancée dans le but de promouvoir le développement du football dans la région de l’Asie du Sud-Est

La FIFA et l’ASEAN (l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est) ont signé un nouveau protocole d’accord lors du 47e sommet de l’ASEAN qui s’est tenu à Kuala Lumpur, capitale de la Malaisie.

Le nouveau protocole d’accord, signé par Gianni Infantino, Président de la FIFA, et Kao Kim Hourn, Secrétaire général de l’ASEAN, en présence de Dato’ Seri Anwar Bin Ibrahim, président de l’ASEAN et premier ministre de la Malaisie, s’inscrit dans la continuité de l’accord initial conclu en novembre 2019, qui a donné lieu à la mise en œuvre de diverses initiatives telles que le programme FIFA Football for Schools, des campagnes de communication conjointes sur la santé et des ateliers sur des thèmes clés liés à l’éducation et au développement dans toute la région de l’Asie du Sud-Est.

« En unissant leurs forces dans le cadre de cet accord, la FIFA et l’ASEAN souhaitent faire du football un vecteur d’espoir et de joie pour des millions d’enfants et de jeunes dans toute l’Asie du Sud-Est », a déclaré Gianni Infantino, Président de la FIFA. « Grâce à cette collaboration, la FIFA et l’ASEAN œuvreront à accélérer le développement du football, à soutenir le progrès social et à promouvoir des modes de vie plus sains dans la région. »

Signé pour cinq ans, ce protocole d’accord entend approfondir la coopération entre la FIFA et l’ASEAN en mettant le football au service de la société, autour de cinq grands objectifs : garantir l’intégrité du sport, favoriser le développement social et économique, promouvoir le football dans toutes ses dimensions, sur comme en dehors du terrain, renforcer l’inclusion et encourager la résilience climatique.

La Coupe de l’ASEAN de la FIFA a été officiellement annoncée à Kuala Lumpur à l’occasion de la signature d’un nouveau protocole d’accord 01:41

Après la signature du protocole d’accord, la Coupe de l’ASEAN de la FIFA a été officiellement confirmée. Il s’agira d’une compétition régionale qui réunira toutes les associations membres de la FIFA de la région Asie du Sud-Est, selon un format similaire à celui de la Coupe arabe de la FIFA, qui connaît un grand succès.

« C’est avec grand plaisir que nous poursuivons notre soutien à la communauté de l’ASEAN avec le lancement de la Coupe de l’ASEAN de la FIFA », a déclaré le Président Infantino. « Cette compétition viendra enrichir le calendrier footballistique régional et aura un impact non seulement en Asie du Sud-Est, mais permettra également aux meilleurs joueurs de la région ASEAN de rayonner sur la scène internationale. Cette nouvelle compétition constituera un formidable vecteur de rassemblement pour les nations de la région et promet d’être un grand succès, en favorisant la promotion du football international et le développement du beau jeu dans l’ensemble de l’Asie du Sud-Est. »