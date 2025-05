Les 32 clubs engagés disposeront d’une période de transferts exceptionnelle avant la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA™

Conformément au Règlement de la Coupe du Monde des Clubs 2025™ ainsi qu’aux amendements pertinents apportés au Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs , les 20 associations membres des clubs qui participeront à la nouvelle compétition sensationnelle de la FIFA ont confirmé l’ouverture d’une période de transfert exceptionnelle du 1er au 10 juin afin que leurs clubs affiliés aient la possibilité d’enregistrer leurs nouveaux joueurs et de les aligner dans la compétition. La date limite d’envoi de la liste finale a été fixée au 10 juin 2025, permettant à chaque club participant d’emmener aux États-Unis les joueurs signés durant cette période. Les associations membres concernées sont celles des pays suivants : Afrique du Sud, Allemagne, Angleterre, Arabie saoudite, Argentine, Autriche, Brésil, Égypte, Émirats arabes unis, Espagne, États-Unis, France, Italie, Japon, Maroc, Mexique, Nouvelle-Zélande, Portugal, République de Corée et Tunisie.

Les clubs engagés pourront remplacer et recruter des joueurs pendant une période restreinte courant du 27 juin au 3 juillet 2025, dans une certaine limite et sous réserve de dispositions spécifiques, notamment le fait qu’une fenêtre d’enregistrement « standard » doive être ouverte dans la fédération du club concerné à cette période. L’objectif est d’encourager les clubs et les joueurs dont les contrats arrivent à expiration à trouver une solution adéquate pour permettre la participation desdits joueurs. Cela permettra aux clubs d’aligner leurs meilleurs éléments – ainsi que leurs nouvelles recrues – lors de la compétition. Pour de plus amples informations sur les dispositions réglementaires mises en place pour la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA, veuillez cliquer ici .

La compétition interclubs la plus grandiose et la plus inclusive jamais organisée La Coupe du Monde des Clubs 2025, qui verra s’affronter 32 des meilleurs clubs de la planète issus des six confédérations, débutera le samedi 14 juin au Hard Rock Stadium de Miami. Au total, 63 matches seront disputés dans 11 villes : Atlanta, Charlotte, Cincinnati, Los Angeles, Miami, Nashville, New York – New Jersey, Orlando, Philadelphie, Seattle et Washington D.C. La grande finale, elle, aura lieu le dimanche 13 juillet au MetLife Stadium de New York – New Jersey.