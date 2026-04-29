La contribution financière totale destinée aux associations membres participantes de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™portée à près de USD 900 millions

La Coupe du Monde de la FIFA™ va instaurer l’exclusion des joueurs qui quittent le terrain ou se couvrent la bouche

L’équipe des réfugiées afghanes pourra participer aux compétitions de la FIFA

Compte tenu du succès commercial rencontré par la compétition masculine phare de la FIFA, le Conseil a décidé d’augmenter de 15% supplémentaires le montant à distribuer aux 48 équipes participantes, qui atteint désormais USD 871 millions. Cette contribution augmentée sera décomposée de la façon suivante :

Fonds de préparation : augmentation de USD 1,5 million à USD 2,5 millions

Fonds pour la qualification : augmentation de USD 9 millions à USD 10 millions

Autres contributions en faveur des équipes : subventions destinées à couvrir les frais encourus par les délégations et augmentation du nombre de billets alloués aux équipes, pour un montant total supérieur à USD 16 millions

Les revenus restants continueront d’être réinvestis dans le football mondial, au profit et par l’intermédiaire des 211 associations membres de la FIFA.

Le Conseil de la FIFA augmente la contribution financière record destinée aux 48 associations membres participantes de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ 02:01

« La FIFA est fière d’afficher la situation financière la plus solide de son histoire, ce qui lui permet d’apporter un soutien sans précédent à toutes ses associations membres. Il s’agit là d’un nouvel exemple illustrant comment les ressources de la FIFA sont réinvesties dans le football », a expliqué le Président Infantino.

L’équipe des réfugiées afghanes pourra participer aux compétitions de la FIFA

Dans la droite ligne de la création de l’équipe de réfugiées afghanes et après ses débuts lors des FIFA Unites – Women’s Series 2025, le Conseil de la FIFA a décidé d’amender le Règlement de Gouvernance afin de permettre la participation de l’équipe à des compétitions officielles de la FIFA.

« Nous sommes fiers de l’évolution de l’équipe de réfugiées afghanes. Par la mise en œuvre d’une telle initiative, nous pouvons permettre à des équipes nationales ou représentatives que leur fédération n’est pas en capacité d’inscrire à des compétitions de la FIFA de le faire, et ainsi de franchir un cap – le tout en coordination avec la confédération concernée », a expliqué le Président de la FIFA.

Modifications apportées concernant l’annulation des cartons jaunes lors de la Coupe du Monde de la FIFA 2026

Prenant en considération le format élargi de la Coupe du Monde de la FIFA 2026, qui prévoit un tour supplémentaire lors de la phase à élimination directe, le Conseil de la FIFA a approuvé une modification du Règlement de la Coupe du Monde de la FIFA 2026 qui prévoit que les cartons jaunes uniques reçus au cours de la compétition finale seront annulés à l’issue de la phase de groupes puis des quarts de finale.

Approbation d’amendements aux Lois du Jeu en vue de la Coupe du Monde de la FIFA 2026

Le Conseil de la FIFA a approuvé la mise en application, lors de la Coupe du Monde de la FIFA 2026, de deux amendements aux Lois du Jeu abordés lors de la réunion extraordinaire de l’IFAB et concernant les joueurs qui quittent le terrain pour protester contre une décision arbitrale, ainsi que les joueurs qui se couvrent la bouche lorsqu’ils s’adressent à leurs adversaires dans des situations confrontationnelles.

Autres points

Le Conseil de la FIFA a désigné l’Arménie et la Géorgie hôtes de la Coupe du Monde U-20 de la FIFA 2029™. Le Conseil a en outre confirmé la désignation des États-Unis – et plus précisément de la ville de Miami – en tant qu’hôtes du tour final de l’édition 2027 de la Coupe des Champions Féminine de la FIFA™, qui se déroulera du 27 au 31 janvier prochains. Le Règlement de la Coupe des Champions Féminine de la FIFA 2027™ a également été approuvé. Enfin, le Conseil de la FIFA a confirmé que la Coupe du Monde U-17 de la FIFA 2026™, prévue au Qatar, aura lieu du 19 novembre au 13 décembre prochains.

Les dates des compétitions suivantes ont été inscrites calendrier international des matches pour le football masculin : Coupe d’Asie de l’AFC, Arabie saoudite 2027, 7 janvier – 5 février 2027 ; Gold Cup de la Concacaf 2027, 19 juin – 11 juillet 2027 ; Coupe d’Afrique des Nations de la CAF 2027, 19 juin – 17 juillet 2027.

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