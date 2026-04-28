L’IFAB approuve à l’unanimité l’exclusion de joueurs qui se couvrent la bouche pour dissimuler un comportement discriminatoire

Les joueurs qui quittent le terrain de jeu – ou les officiels qui les incitent à le faire – en signe de protestation contre une décision arbitrale pourront également être exclus

Ces mesures seront mises en œuvre lors de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™

À l’occasion d’une réunion extraordinaire tenue à Vancouver (Canada), l’International Football Association Board (IFAB) a approuvé à l’unanimité deux amendements aux Lois du Jeu proposés par la FIFA afin de lutter contre les comportements discriminatoires et inappropriés.

Comme convenu lors del’assemblée générale annuellede l’IFAB en février dernier, ces décisions résultent de consultations approfondies menées par la FIFA auprès de toutes les parties prenantes concernées.

Réunion extraordinaire de l'IFAB à Vancouver (Canada) 02:06

Joueurs se couvrant la bouche lors de situations confrontationnelles avec un adversaire À la discrétion de l’organisateur de compétition, tout joueur qui se couvre la bouche lors d’une situation confrontationnelle avec un adversaire pourra être sanctionné d’un carton rouge.

Joueurs quittant le terrain de jeu pour protester contre une décision arbitrale À la discrétion de l’organisateur de compétition, l’arbitre peut sanctionner d’un carton rouge tout joueur qui quitte le terrain de jeu en signe de protestation contre une décision arbitrale. Cette nouvelle règle s’appliquera également à tout officiel d’équipe qui incite des joueurs à quitter le terrain.

Toute équipe qui provoque l’arrêt définitif d’un match sera, en principe, déclarée perdante par forfait.

Ces amendements seront communiqués aux 48 équipes participantes de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ dans les prochaines semaines.