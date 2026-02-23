L’équipe de réfugiées afghanes vise de nouveaux sommets

L’équipe de réfugiées afghanes a pris part à son premier stage d’entraînement début février

La création de cette équipe fait partie intégrante du plan d’action de la FIFA en faveur du football féminin afghan

Entraînée par l’Écossaise Pauline Hamill, Afghan Women United a décroché la troisième place de la première édition des FIFA Unites: Women’s Series™, au Maroc en octobre et novembre derniers

Après avoir disputé ses tout premiers matches lors des FIFA Unites: Women’s Series 2025™, Afghan Women United, l’équipe de réfugiées afghanes financée par la FIFA et entraînée par l’ancienne internationale écossaise Pauline Hamill, cherche désormais à franchir un nouveau palier. Alors que le processus de sélection des joueuses était au centre de toutes les attentions après la création de l’équipe l’année dernière, l’objectif est désormais d’offrir à ces femmes un environnement de haute performance leur permettant de percer dans le football professionnel et de s’illustrer sur la scène internationale.

L’entraîneure expérimentée Pauline Hamill, son encadrement technique, ainsi que les spécialistes en santé et en conditionnement physique travaillant auprès de l’équipe ont participé au premier stage d’entraînement de l’année à Doncaster (Angleterre), organisé du 9 au 12 février en partenariat avec le club local de Doncaster Rovers.

« La phase initiale du projet a consisté à identifier et à soutenir les joueuses afghanes contraintes de fuir leur pays en 2021, dans le but de leur offrir un environnement sûr leur permettant de disputer des rencontres internationales et de parler de leur situation », a déclaré Pauline Hamill à propos de la première étape de ce projet novateur.

« Nous cherchons désormais à apporter un soutien sur mesure à chaque joueuse peu importe où elle se trouve dans le monde, à renforcer la compétitivité de notre environnement et à adopter une approche globale auprès d’un groupe élargi. Les joueuses auront l’opportunité de suivre des cours à distance et de participer à des stages d’entraînement régionaux qui nous permettront de suivre leur niveau de performance. Une équipe sera ensuite constituée en vue de disputer deux rencontres en juin. »

À travers ces stages d’entraînement régionaux, Pauline Hamill et son encadrement technique souhaitent aider les joueuses à appliquer les enseignements tirés lors de la première édition des FIFA Unites: Women’s Series™, organisée à Berrechid (Maroc) en octobre et novembre derniers. Ces rassemblements visent à développer la condition physique, la technique balle au pied et le sens tactique des joueuses via l’analyse de données, une batterie de tests et des séances d’entraînement ciblées.

« Les joueuses comme les membres de l’encadrement technique se sont donné pour mission de progresser avant les prochains matches internationaux de juin. D’ici là, nous voulons que chaque joueuse ait atteint les objectifs fixés en termes de technique, de tactique, de condition physique, d’endurance, de vitesse et d’agilité. Nombre de nos joueuses évoluent désormais dans des clubs, où elles font face à des défis importants à l’entraînement comme en match », a ajouté l’entraîneure écossaise.

« Après ce que l’on a vécu au Maroc, c’est formidable de se retrouver pour participer à un stage d’entraînement au Royaume-Uni. Le groupe a véritablement grandi depuis cette compétition. Tout le monde fait preuve de davantage de concentration, de professionnalisme et d’assurance aussi bien sur le terrain qu’en dehors. Les joueuses se comprennent mieux, ce qui favorise le développement du jeu collectif. Le niveau est plus élevé et les objectifs sont clairs, ce qui nous pousse à nous améliorer jour après jour », a expliqué Elaha Safdari, qui est aussi gardienne de but aux Doncaster Rovers Belles.

La portière a ensuite évoqué l’importance du programme d’un point de vue extra-sportif.

« Grâce au football, nous souhaitons faire entendre la cause des femmes et des filles afghanes qui sont privées de leurs droits humains fondamentaux. Nous jouons non seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour elles. Je remercie la FIFA pour cette opportunité et pour tout ce qu’elle fait pour nous. C’est très important pour nous, et nous continuerons à travailler dur pour tirer le meilleur parti de cette opportunité et veiller à ce que notre famille et nos proches soient fiers de nous. »

Le stage d’entraînement à Doncaster a été le premier d’une série de rassemblements prévus, au cours desquels les joueuses éligibles tenteront de faire partie des 23 retenues pour disputer deux matches internationaux qui se tiendront pendant la fenêtre de juin du calendrier international des matches pour le football féminin 2026-2029. De plus amples informations au sujet de ces rencontres seront communiquées dans les prochains mois.

Approuvé par le Conseil de la FIFA en mai dernier, le plan d’action de la FIFA en faveur du football féminin afghan vise à améliorer le bien-être des femmes afghanes et à leur offrir davantage d’opportunités de s’impliquer dans le football. Cette initiative historique tient compte du parcours des personnes concernées, de leurs besoins et des défis auxquels elles continuent de faire face. Bien que les joueuses d’Afghan Women United soient exposées à un niveau d’exigence en constante hausse depuis la mise en place du programme de haute performance, garantir leur sécurité et protéger leur dignité constituent toujours les pierres angulaires de ce projet.

Cette année, le programme se développe grâce à la mise en œuvre d’un dispositif de soutien qui repose sur trois piliers et est adapté aux besoins individuels de près de 90 joueuses par l’instance dirigeante. À travers le pilier « soutien matériel », la FIFA prend à sa charge les frais liés à l’acquisition d’équipement footballistique, les frais auxquels sont confrontés les clubs dans le cadre du programme, ainsi que les frais d’enregistrement pour une durée maximale de deux ans. Les joueuses ont ainsi l’opportunité d’entrer en contact avec des clubs situés dans leur région, de bénéficier d’un programme de conditionnement physique sur mesure et de recevoir des conseils de la part d’entraîneurs et de mentors spécialisés dans le football.

Le pilier « soutien éducatif » offre aux joueuses la possibilité de suivre des formations pour entraîneures ou arbitres, ainsi que de faire partie de communautés de mentorat encadrées par la Fédération de Football des États-Unis. De plus, les joueuses ont accès à des ressources pédagogiques, notamment le Centre de ressources techniques de la FIFA et LinkedIn Learning, et peuvent suivre la formation du Diplôme FIFA Guardians de prévention dans le sport, qui s’étend sur 18 mois.

Enfin, le piler « soutien au bien-être » garantit aux joueuses l’accès à des programmes de soutien psychologique et de bien-être, ainsi qu’à des cours de langues en ligne, les participantes bénéficiant également du service de modération sur les réseaux sociaux de la FIFA.

Chaque joueuse est accompagnée par un responsable de la FIFA qui l’aidera à tirer parti de ce programme de soutien, de manière à ce que tous les membres d’Afghan Women United disposent de conditions optimales pour s’épanouir et donner le meilleur d’elles-mêmes sur le terrain.

Cette initiative novatrice, qui permet aux membres de l’équipe de réfugiées afghanes de s’illustrer à nouveau sur la scène internationale après près de quatre ans d’absence, a été lancée l’année dernière avec l’organisation de sessions de détection en Angleterre et en Australie. Pauline Hamill et son encadrement technique ont observé près de 70 joueuses, les 23 meilleures composant la première équipe de réfugiées afghanes qui a participé à l’édition inaugurale des FIFA Unites: Women’s Series, un tournoi amical à quatre équipes organisé au Stade Municipal de Berrechid auquel ont également pris part le Tchad, la Libye et la Tunisie.

Après avoir essuyé des défaites face au Tchad et à la Tunisie lors de leurs deux premiers matches, le courage des joueuses afghanes a été récompensé lors de leur troisième sortie, qui s’est soldée par un succès 7-0 contre la Libye synonyme de troisième place au terme de ce mini-championnat. Propulsées sur la scène internationale à la suite d’un parcours éprouvant qui les a menées de leur pays natal à leur patrie d’adoption, les joueuses d’Afghan Women United ont eu du mal à retenir leur émotion lors des célébrations d’après-tournoi. Ces réfugiées afghanes, dont la belle aventure ne fait que commencer, peuvent se vanter d’avoir pu quitter le Maroc la tête haute.

S’appuyant sur trois piliers, le plan d’action de la FIFA en faveur du football féminin afghan, représente un engagement à long terme visant à soutenir les femmes afghanes dans leur pays comme à l’étranger. Les deux premiers piliers visent à apporter un soutien humanitaire et logistique aux femmes en Afghanistan, ainsi qu’à intervenir auprès des parties prenantes et organisations concernées afin de garantir un accès durable au sport. Le troisième pilier consiste à fournir un accompagnement aux joueuses afghanes expatriées, et a notamment débouché sur la création d’Afghan Women United.