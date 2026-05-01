Le Congrès de la FIFA met en avant la Coupe du Monde de la FIFA™ comme vecteur d’unité mondiale et réitère son engagement à éradiquer le racisme dans le football

Le Président Infantino appelle à la paix et à l’unité devant les délégations des associations membres de la FIFA réunies à Vancouver (Canada)

Le Congrès se félicite des avancées réalisées dans la lutte contre le racisme

Le Président de la FIFA fait part de son intention de se présenter à sa propre succession en 2027

Le Congrès de la FIFA organisé à Vancouver (Canada) ce 30 avril 2026 a été l’occasion de souligner que la prochaine Coupe du Monde de la FIFA™ en Amérique du Nord rassemblerait des personnes venues du monde entier dans un esprit d’harmonie et de respect, mais aussi de réaffirmer l’engagement à éradiquer le racisme du football.

Ce 76e Congrès de l’instance dirigeante du football mondial était le deuxième à se tenir au Canada après celui de Montréal en 1976. Il a été ouvert par un discours liminaire prononcé par le président de la Concacaf, Victor Montagliani, et une prise de parole du président de l’Association Canadienne de Soccer, Peter Augruso.

Dans son allocution d’ouverture, le Président de la FIFA, Gianni Infantino, a souligné le pouvoir unique du football de jeter des ponts dans un monde divisé, notamment lorsque les 48 associations membres participantes se rassembleront dans quelques semaines lors de la Coupe du Monde de la FIFA, en véhiculant un puissant message d’unité.

« Bien sûr, la RI Iran participera à la Coupe du Monde de la FIFA 2026 et, bien sûr, la RI Iran jouera aux États-Unis d’Amérique. Et ce pour une raison toute simple, chers amis. Parce que nous devons nous unir, nous devons rassembler les gens », a déclaré le Président Infantino.

« C’est ma responsabilité ; c’est notre responsabilité. Le football unit le monde. La FIFA unit le monde. Vous unissez le monde. Nous unissons le monde. Et nous devons toujours garder à l’esprit qu’il faut rester positif. Nous devons sourire et nous devons être heureux. Il y a déjà suffisamment de problèmes dans le monde et suffisamment de gens qui cherchent à semer la discorde. Si personne ne tente de s’unir, qu’adviendra-t-il de notre monde ? C’est à nous de le faire. »

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Point sur la mobilisation mondiale contre le racisme

Le Président Infantino, accompagné de membres du panel Voix des joueurs et de FIFA Legends, est monté sur scène pour délivrer un message fort concernant les avancées réalisées dans la mise en œuvre de la mobilisation mondiale contre le racisme, approuvée à l’unanimité lors du 74e Congrès de la FIFA à Bangkok (Thaïlande), en mai 2024.

Depuis, la FIFA a pris plusieurs mesures significatives pour renforcer la lutte contre le racisme, notamment en modifiant son Code disciplinaire. En outre, le geste antiracisme est désormais mis en place lors de toutes les compétitions de la FIFA, tandis que plus de 12 000 personnes et 570 équipes ont été protégées grâce au service de modération de la FIFA sur les réseaux sociaux, que des ressources pédagogiques ont été déployées dans le cadre de la campagne « Non au racisme » et que le panel Voix des joueurs, qui représente les six confédérations, a mené à bien une série de missions de grande envergure.

« Deux ans plus tard, et même si des défis subsistent, nous pouvons affirmer avec certitude que nous accompli des progrès réels et significatifs. Nous avons traduit notre engagement en actions concrètes, et ce à l’échelle mondiale. Notre mission commune continue de guider et de renforcer nos efforts à l’échelle mondiale », a déclaré le Président Infantino.

Dans un message vidéo sur l’importance de la mobilisation mondiale contre le racisme, George Weah, le capitaine honoraire du panel, a déclaré : « Ce mouvement doit s’amplifier et s’ancrer davantage au sein des communautés du monde entier, pour sensibiliser le public aux conséquences néfastes de la discrimination raciale. Le racisme est une maladie. » Des investissements sans précédent dans le football

Les délégués réunis pour ce Congrès ont également approuvé le Rapport annuel de la FIFA 2025, ainsi que le budget pluriannuel pour la période 2027-2030, qui prévoit des produits record de USD 14 milliards. La FIFA devrait ainsi disposer d’une somme sans précédent à réinjecter dans le football. Les investissements consentis dans le cadre du programme Forward devraient ainsi atteindre un nouveau record de USD 2,7 milliards, ce qui signifie que les 211 associations membres de la FIFA pourront bénéficier de fonds de développement huit fois supérieurs à ceux des programmes en vigueur avant 2016.

« Je tiens simplement à dire que, de toute évidence, le programme de développement Forward de la FIFA a eu un impact considérable. Ces dix dernières années, nous avons investi USD 5 milliards dans le développement du football », a déclaré Gianni Infantino.

« Il est pour nous essentiel d’investir et de renforcer nos programmes d’investissement. Je peux vous assurer que les USD 2,7 milliards que nous investissons dans le prochain cycle Forward ne sont qu’un début, qu’un minimum par rapport à ce que nous faisons et à ce que nous voulons faire. Nous ferons sans aucun doute bien plus encore », a-t-il ajouté. « Ces 2,7 milliards (de dollars) représentent huit fois plus que ce qui avait été investi auparavant. »

Déclarations de la Fédération Palestinienne de Football et Fédération Israélienne de Football

Le Congrès de la FIFA a entendu les déclarations de la Fédération palestinienne de football (PFA) et de la Fédération Israélienne de Football (IFA), tandis que le Président Infantino a rendu hommage aux victimes innocentes des violences dans la région et insisté sur l’importance d’utiliser le football pour bâtir des passerelles.

La proposition initiale présentée par la PFA lors du 74e Congrès de la FIFA a été traitée par les instances de la FIFA compétentes.

« Vous ne devez jamais oublier que vos deux fédérations ont les mêmes droits. Le droit d’organiser le football sur votre territoire, le droit de représenter votre pays sur la scène internationale, ainsi que le droit – et le devoir – d’inculquer à vos enfants l’amour du football et le respect mutuel », a déclaré le Président Infantino.

Point sur le 77e Congrès de la FIFA