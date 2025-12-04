FIFA.com
Explorer
Rapport annuel 2025
Retour
Faits marquants
Distinctions
Avant-propos
Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025™
2025 en un coup d’œil
Compétitions et événements
Autour de la FIFA
Gouvernance
Finances
In memoriam
Télécharger le rapport
Coupe du Monde de la FIFA 2026™
Annonce des villes hôtes
Première édition du séminaire des villes hôtes de la coupe du Monde Féminine de la FIFA™
Les étoiles s’alignent à Washington
Coupe du Monde de la FIFA 2026™ - principales étapes organisées en 2025
Renforcement des partenariats commerciaux et des accords de licence en vue de réinvestir dans le football
Compétitions et événements
Coupe du Monde de la FIFA 2026™
^
paramétrage des cookies