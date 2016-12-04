Préparez les bougies pour…

Comme chaque semaine, FIFA.comrevient sur le parcours de célébrités du football qui souffleront leurs bougies durant les jours à venir, à l'image de John Terry sur le point d'avoir 36 ans.

ans(4 décembre)- Waldo Poncea porté le maillot du Chili lors de la Coupe du Monde de la FIFA 2010™, dont il a disputé trois rencontres. Il a également effectué en 2011 quatre apparitions en Copa América. Après avoir effectué ses débuts à Universidad de Chile, Ponce a été prêté à Wolfsburg, puis a signé à Vélez Sarsfield, où il a été couronné champion d’Argentine. De retour au Chili, il a porté le maillot d’Universidad Catolica. Il est ensuite passé par le Racing Santander, en Espagne, et Cruz Azul, au Mexique. Après un retour à Universidad de Chili, il a rejoint Universidad de Concepcion.

ans(5 décembre) - Klaus Allofsa participé avec l’Allemagne à la Coupe du Monde 1986, lors de laquelle il a disputé tous les matches de son pays jusqu’à la finale, inscrivant deux buts au passage, dont celui de la victoire face à l’Écosse. Son talent avait auparavant permis à la Nationalm**annschaft de remporter l’UEFA EURO 1980, dont il a terminé meilleur buteur, avec trois réalisations. Il a également participé à l’édition 1984. Après avoir brandi deux Coupes d’Allemagne avec le Fortuna Düsseldorf, Allofs en a décroché une nouvelle dans les rangs de Cologne. Il a ensuite conquis à Marseille un championnat et une Coupe de France. Après un passage à Bordeaux, il a remporté un championnat, une Coupe d’Allemagne et une Coupe des Coupes avec le Werder Brême. En plus de l’UEFA EURO 1980, l’Allemand a également terminé meilleur buteur de la Coupe de l’UEFA, de la Bundesliga (deux fois) et de la Coupe d’Allemagne. En tant qu’entraîneur, il a dirigé son ancien club, le Fortuna Düsseldorf.

ans(6 décembre) - Rodrigues Netoa participé avec le Brésil à la Coupe du Monde 1978, dont il a pris la troisième place. Il a évolué, au cours de sa longue carrière, pour de nombreux clubs brésiliens, parmi lesquels Vitoria, Flamengo, Fluminense et Internacional, remportant plusieurs championnats et coupes régionaux.

ans(7 décembre)- John Terrya participé avec l'Angleterre* aux Coupes du Monde 2006 et 2010, ainsi qu’aux UEFA EUROS 2004 et 2012. Formé à West Ham puis Chelsea, il a rejoint l’équipe première des Blues*, avant d’être prêté à Nottingham Forest. Il a ensuite entamé son ascension vers les sommets avec Chelsea, remportant quatre championnats, cinq Coupes d’Angleterre, trois Coupes de la Ligue, deux Community Shields et une Ligue des champions de l’UEFA.

ans(8 décembre)- Mohammad Al-Shalhouba participé avec l’Arabie Saoudite aux Coupes du Monde 2002 et 2006. Lors de cette dernière édition, il a été contraint de quitter ses partenaires et de rentrer au pays pour des raisons personnelles. Il a également disputé avec les Faucons trois Coupes d'Asie des Nations de l'AFC, terminant à la deuxième place en 2000. Al-Shalhoub est l’une des stars d’Al-Hilal, avec qui il a raflé cinq championnats, onze Coupes du Prince héritier, une Coupe du Roi, une Supercoupe d’Arabie Saoudite, une Ligue des champions, une Coupe des Coupes et une Supercoupe d’Asie en 18 ans de carrière. Sur le plan individuel, il a terminé une fois meilleur buteur du championnat.

ans(9 décembre)- Oscar Garréa contribué au deuxième sacre mondial de l’Argentine, en 1986, au Mexique, où il a disputé quatre rencontres. Il est passé en club par Ferro Carril, Huracan, Hapoel Kfar Saba et Be’er Sheva. En tant qu’entraîneur, Garré a dirigé l’Atlético Rafaela et Ferro Carril, ainsi que la sélection argentine lors de la Coupe du Monde U-17 2011.

