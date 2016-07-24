Préparez les bougies pour...

FIFA.com revient sur le parcours d'une nouvelle série de stars du ballon rond qui fêteront leur anniversaire durant la semaine à venir, à l'image d'Harry Kane qui aura 23 ans ce jeudi.

45

ans(24 juillet)- Dino Baggio a participé à deux éditions de suite de la Coupe du Monde de la FIFA™ avec l'Italie : États-Unis 1994, où il a disputé les sept matches de son pays et inscrit deux buts, et France 1998, où il a joué les cinq matches avant l'élimination face à la France. En 1996, il a participé à l'UEFA EURO. Plus jeune, Baggio a remporté l'EURO U-21 1992 et représenté son pays aux Jeux Olympiques de Barcelone cette même année. Après avoir remporté le titre de Serie B avec le Torino, il a signé à l'Inter Milan puis à la Juventus, où il a brandi la Coupe de l'UEFA. Baggio a ensuite contribué à la renaissance du club de Parme en remportant une Coupe, une Supercoupe d'Italie et deux Coupes de l'UEFA. Il est ensuite passé par la Lazio de Rome, Blackburn et Ancône, avant de terminer sa carrière sous le maillot de Trieste, en Serie B.

43

ans(25 juillet)- Zé Mariaa participé avec le Brésil à deux Coupes des Confédérations de la FIFA d'affilée, remportant le titre en 1997 et terminant quatrième en 2001. Il a également participé à la conquête de la Copa América 1997, fini deuxième de la Gold Cup de la CONCACAF 1996 et troisième de l'édition 1998. Zé Maria a décroché la médaille de bronze au Tournoi Olympique de Football Masculin, Atlanta 1996. Le défenseur a passé la majeure partie de sa carrière au Brésil, sous les couleurs de Flamengo, Vasco de Gama, Palmeiras et Cruzeiro. Il est ensuite parti pour l'Europe et le club de Parme, où il a conquis la Coupe et la Supercoupe d'Italie ainsi qu'une Coupe de l'UEFA et une Supercoupe d'Europe. Zé Maria a également porté le maillot de l'Inter Milan, où il a remporté un Scudetto, deux Coupes et une Supercoupe d'Italie, et de Pérouse.

39

ans(26 juillet)- Martin Laursena participé avec le Danemark à la Coupe du Monde 2002, où il a joué les quatre matches avant l'élimination au second tour, et à l'EURO 2004. Après des débuts à Silkeborg, il est parti pour l'Italie et Hellas Vérone puis l'AC Milan, où il a remporté un Scudetto, une Coupe d'Italie, une Ligue des champions de l'UEFA et une Supercoupe d'Europe. Laursen a ensuite fini sa carrière à Aston Villa. Sur le plan individuel, il a été désigné une fois meilleur joueur de son pays.

23

ans(27 juillet)- Yoreli Rincona participé avec la Colombie aux deux dernières Coupes du Monde Féminines de la FIFA™, Allemagne 2011 et Canada 2015. Plus jeune, elle a terminé quatrième de la Coupe du Monde Féminine U-20 2010 et participé à la première Coupe du Monde Féminine U-17, en 2008. En 2012, elle a représenté son pays au Tounoi Olympique de Football Féminin, Londres. Rincon a fait ses gammes dans le championnat national, avant de rejoindre XV de Piracicaba au Brésil. Elle est ensuite partie pour l'Europe et le club suédois de Rosengard. Après un passage aux New Jersey Wildcats, elle s'est engagée avec le club italien de Torres Calcio.

23

ans(28 juillet) - Harry Kane est devenu un des meilleurs attaquants anglais après avoir disputé la Coupe du Monde U-20 2013 ainsi que les EUROS U-19 et U-21. Il a participé à tous les matches des Trois Lions à l'EURO 2016 avant l'élimination surprise en huitièmes de finale face à l'Islande. Après plusieurs périodes de prêt, Kane a permis à Tottenham de jouer le titre de champion d'Angleterre la saison dernière, perdu dans les dernières journées. Il s'est tout de même consolé en finissant meilleur buteur de Premier League.

26

ans(29 juillet)- Oleg Chatova participé avec la Russie à Brésil 2014, où il a joué les trois matches du premier tour avant l'élimination. Il y a quelques semaines, il a joué deux matches du premier tour de l'EURO. Après des débuts à Oural Iekaterinbourg, il a signé à Anji Makhatchkala puis au Zénith Saint-Pétersbourg, où il a été couronné champion de Russie.

35