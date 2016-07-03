Préparez les bougies pour…

Comme chaque dimanche, FIFA.com vous propose de découvrir les célébrités mondiales du ballon rond qui souffleront leurs bougies durant la semaine à venir.

ans (3 juillet) Winston Reid a contribué au retour réussi de la Nouvelle-Zélande en Coupe du Monde de la FIFA™, à Afrique du Sud 2010, où les Kiwis ont été éliminés au premier tour sans s'incliner une seule fois. Reid a disputé les trois matches de son pays et inscrit le premier but de son équipe dans cette édition, qui a permis d'obtenir un nul face à la Slovaquie. Reid a fait ses gammes au Danemark, avec Midtjylland, avant de signer à West Ham, où il évolue toujours.

ans (4 juillet) Heidi Stoere fait partie des pionnières du football féminin puisqu'elle a participé sous le maillot de la Norvège aux deux premières Coupes du Monde Féminines de la FIFA™ : RP Chine 1991, où elle a atteint la finale, et Suède 1995, où elle a remporté le titre mondial. Au niveau continental, Stoere a joué quatre UEFA EUROS féminins, décrochant deux fois le titre et terminant deux fois finaliste. Son bilan dans cette épreuve est de deux buts en 19 matches. Au premier Tournoi Olympique de Football Féminin, à Atlanta 1996, elle a décroché la médaille de bronze.

ans (5 juillet) Hernan Crespo s'est illustré comme un des meilleurs attaquants de l'histoire récente du football argentin en participant avec l'Albiceleste aux Coupes du Monde 1998, 2002 et 2006, pour un bilan de quatre buts en huit matches. En 1996, il a permis à son pays de décrocher la médaille d'argent au Tournoi Olympique de Football en inscrivant six buts, terminant ainsi deuxième meilleur buteur. Crespo a également atteint la finale de la Copa América 2007. Après avoir remporté deux championnats d'Argentine et fini meilleur buteur du championnat avec River Plate, il a signé à Parme, où il a décroché une Coupe, une Supercoupe d'Italie et une Coupe de l'UEFA. Avec la Lazio, Crespo s'est contenté d'une Supercoupe d'Italie. Après un passage à l'Inter Milan, ce buteur s'est engagé avec Chelsea, où il a remporté un championnat et un Community Shield. Les Blues l'ont prêté à l'AC Milan, où il a brandi une nouvelle Supercoupe d'Italie. De retour à l'Inter, il y a gagné trois championnats et deux Supercoupes d'Italie. Crespo a ensuite porté le maillot du Genoa, avant de mettre un terme à sa carrière avec Parme. En tant qu'entraîneur, il a dirigé l'équipe de jeunes de ce club puis l'équipe A de Modène.

ans (6 juillet) Fininho a disputé avec le Brésil quatre éditions de suite de la Coupe du Monde de Futsal de la FIFA, remportant le titre suprême en 1992 et 1996, puis se contentant de la deuxième place en 2000 et de la troisième en 2004. Son bilan dans l'épreuve est de 20 buts en 27 matches.

ans (7 juillet) Jakob Poulsen a participé avec le Danemark à Afrique du Sud 2010, où il a disputé deux matches avant l'élimination dès le premier tour. En 2012, il a également joué deux matches à l'EURO. Au Danemark, Poulsen a défendu les couleurs d'Esbjerg, Arhus et Midtjylland. Il a également tenté sa chance à Heerenveen (Pays-Bas) et Monaco.

ans (8 juillet) Renata Costa a marqué l'histoire de la sélection féminine brésilienne en disputant trois Coupes du Monde Féminines : 2003, 2007, où elle a fini deuxième, et 2011. Costa a aussi participé à trois Coupes du Monde U-20 d'affilée (2002, 2004 et 2006) et terminé une fois troisième. En trois participations de suite aux Jeux Olympiques (2004, 2008 et 2012), elle a décroché deux médailles d'argent.

