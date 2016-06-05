Préparez les bougies pour…

Comme chaque dimanche, FIFA.comvous présente les célébrités mondiales du ballon rond qui fêteront leur anniversaire cette semaine.

61

ans (5 juin) Edinho a participé avec la Seleção à trois Coupes du Monde de la FIFA™ d'affilée : Argentine 1978, Espagne 1982 et Mexique 1986, pour un bilan d'un but en neuf matches. En 1976, il a représenté le Brésil aux Jeux Olympiques. Avec Fluminense, Edinho a remporté trois championnats cariocas. Avec Flamengo, il s'est contenté d'un championnat du Brésil. Avec Grêmio, il a conquis un championnat gaucho et une Coupe du Brésil. Une fois les crampons raccrochés, il a entraîné plusieurs équipes et remporté de nombreux trophées nationaux.

62

ans (6 juin) Wladyslaw Zmuda a été un des symboles du football polonais durant son âge d'or. En effet, il a disputé quatre Coupes du monde de suite : en 1974, où il a fini troisième, 1978, 1982, où il a terminé à la même place, et 1986. Au total, Zmuda a joué 21 matches dans l'épreuve reine. En 1976, il a terminé finaliste aux Jeux Olympiques. Après avoir joué à Motor Lublin, Gwardia Varsovie, Slask Wroclaw, où il a été couronné champion de Pologne, et Widzew Lodz, où il a remporté deux championnats, il a signé au Hellas Vérone puis au Cosmos New York. Zmuda a ensuite mis fin à sa carrière dans le club italien de Cremonese. Sur le banc de touche, il a dirigé les sélections polonaises U-19 et U-20.

60

ans (7 juin) Antonio Alzamendi a participé avec l'Uruguay à deux Coupes du Monde : Mexique 1986 et Italie 1990, pour un bilan d'un but en six matches. Au niveau continental, il a disputé trois Copas América, en a remporté deux et est allé une fois en finale. Après des débuts avec Sud América, il est parti pour l'Argentine afin de porter les maillots d'Independiente, où il a remporté le championnat, et River Plate, où il a gagné un championnat, une Copa Libertadores et une Coupe Intercontinentale. Avec Penarol, il a été couronné champion d'Uruguay. Alzamendi a vécu une expérience en Europe dans le club espagnol de Logronés. Sur le plan individuel, il a été désigné une fois joueur de l'année en Amérique du Sud. En tant qu'entraîneur, il a pris les rênes du club australien de Canberra Cosmos.

32

ans (8 juin) Javier Mascheranoa participé avec l'Argentine à trois Coupes du Monde d'affilée et a grandement contribué à la présence de l'Albiceleste en finale, à Brésil 2014. L'année suivante, il a perdu en finale de la Copa América. Avec Barcelone, Mascherano a gagné quatre championnats, trois Coupes, deux Supercoupes d'Espagne, deux Ligues des champions de l'UEFA, deux Supercoupes d'Europe et deux Coupes du Monde des Clubs de la FIFA. Avant d'arriver en Catalogne, il avait déjà dans son palmarès un championnat d'Argentine avec River Plate et un du Brésil avec Corinthians. Avec l'Argentine, il a remporté deux médailles d'or, aux Jeux Olympiques de 2004 et 2008, et disputé les Coupes du Monde U-17 et U-20.

47

ans (9 juin) Eric Wynalda a participé au retour des États-Unis en Coupe du Monde, dont il a disputé les éditions 1990, 1994 et 1998. Il a également participé à la première Coupe des Confédérations de la FIFA, en 1992, dont il a fini troisième. En 1995, il a disputé la Copa América. En cinq participations à la Gold Cup, Wynalda a remporté une fois l'épreuve, fini deux fois finaliste et une fois troisième. Après des débuts en Allemagne à Sarrebruck et un passage par Bochum, il est rentré aux États-Unis pour défendre les couleurs de San José Clash, Miami Fusion, New England Revolution et Chicago Fire. Sur le plan individuel, il a été désigné joueur de l'année aux États-Unis en 1996.

40

ans (10 juin) Patience Avre a contribué à la promotion du football féminin nigérian à travers le monde en disputant trois Coupes du Monde Féminines de la FIFA™ d'affilée : Suède 1995, États-Unis 1999 et 2003. En dix matches joués, elle a inscrit un but, qui a permis aux Nigérianes d'obtenir leur premier point dans l'histoire de la compétition. Avre a également participé aux Jeux Olympiques de Sydney 2000, marquant la première apparition du Nigeria et d'une équipe africaine dans le Tournoi féminin de football.

21