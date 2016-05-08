Préparez les bougies pour…

Comme chaque dimanche, FIFA.com retrace la carrière des grands noms du football qui fêteront leur anniversaire dans les jours à venir. À l'honneur cette semaine : Dennis Bergkamp, Thibaut Courtois ou encore Marcelo.

100

ans (8 mai) João Havelange est un fils d'immigrants belges né à Rio de Janeiro le 8 mai 1916. Il a représenté le Brésil en tant que joueur de water-polo et que nageur aux Jeux Olympiques de Berlin 1936 et Helsinki 1952. Avocat de formation, Havelange a poursuivi sa carrière dans le monde du sport et a été nommé, à 42 ans, président de la Confédération brésilienne des sports (CBD). Après être devenu membre du Comité International Olympique (CIO) en 1963, Havelange a été élu Président de la FIFA le 11 Juin 1974. Au cours de ses six mandats, jusqu'en 1998, un total de 50 nouvelles associations a rejoint l'instance dirigeante du football mondial. C'est également sous sa présidence que la première Coupe du Monde Féminine de la FIFA a été organisée en 1991 et que les Coupes du Monde U-20 et U-17 masculines et la Coupes du Monde de Futsal ont vu le jour, en 1977, 1985 et 1989 respectivement.

41

ans (9 mai) Jane Tornqvist a marqué l'histoire du football féminin suédois en participant à deux Coupes du Monde Féminines de la FIFA™ d'affilée : en 1999, où elle a été éliminée en quarts de finale, et 2003, où elle a perdu en finale face à l'Allemagne. Tornqvist a également représenté son pays aux Jeux Olympiques de Sydney 2000 et Athènes 2004. Au niveau continental, elle a disputé trois UEFA EUROS de suite, terminant deuxième en 2001. Elle a porté les maillots de nombreux clubs dont Djurgardens, où elle a été couronnée deux fois championne de Suède.

47

ans (10 mai) Dennis Bergkampa participé avec les Pays-Bas à deux Coupes du Monde de la FIFA™ de suite : États-Unis 1994 et France 1998, pour un total de six buts en douze matches. Il a également disputé trois EUROS, perdant deux fois aux tirs au but en demi-finales, aux éditions 1992 et 2000. En vingt ans de carrière, Bergkamp n'a joué que pour trois clubs. Après avoir remporté un championnat, deux Coupes des Pays-Bas, une Coupe des coupes, et une Coupe de l'UEFA avec l'Ajax Amsterdam, il a décroché une Coupe de l'UEFA avec l'Inter Milan. Après deux saisons en Lombardie, il a signé à Arsenal, où il a remporté trois championnats, quatre Coupes d'Angleterre et trois Community Shields. Sur le plan individuel, il a été désigné deux fois meilleur joueur des Pays-Bas et une fois d'Angleterre, tout en terminant trois fois meilleur buteur du championnat hollandais, une fois de Premier League et une fois de la Coupe de l'UEFA. En tant qu'entraîneur, Bergkamp a dirigé l'équipe de jeunes de l'Ajax, avant de devenir entraîneur assistant de l'équipe première, avec laquelle il a déjà gagné quatre championnats et une Supercoupe.

24

ans (11 mai) Thibaut Courtois est devenu le gardien titulaire de la sélection belge et a activement participé à la qualification de son pays pour Brésil 2014, où il a joué cinq matches avant l'élimination en quarts de finale. Après avoir remporté le championnat belge avec Genk, il a signé à Chelsea, qui l'a prêté à l'Atlético de Madrid, où il a décroché une Liga, une UEFA Europa League et une Supercoupe d'Europe, tout en atteignant la finale de la Ligue des champions de l'UEFA. Chelsea a ensuite décidé de récupérer son gardien, qui a déjà remporté une Premier League et une Coupe de la Ligue depuis son retour à Stamford Bridge.

28

ans (12 mai) Marcelo est actuellement un des meilleurs latéraux de la planète football, comme il l'a démontré aussi bien en sélection qu'en club. Avec le Brésil, il a disputé la Coupe du Monde 2014, remporté la Coupe des Confédérations de la FIFA 2013, terminé finaliste de la Coupe du Monde U-17 2005, disputé la Coupe du Monde U-20 2007 ainsi que les Jeux Olympiques de 2008, où il a décroché la médaille de bronze, et 2012, où il a conquis l'argent. Après avoir remporté deux championnats de l'État de Rio avec Fluminense, Marcelo a signé au Real Madrid, où il passe actuellement sa dixième saison. Il y a déjà gagné trois championnats, deux Coupes, deux Supercoupes d'Espagne, une Ligue des champions, une Supercoupe d'Europe et la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2014. Il pourrait encore allonger son palmarès en fin de saison.

34

ans (13 mai) Casey Stoney a participé aux trois dernières Coupes du Monde Féminines avec l'Angleterre, en 2007, 2011 et 2015, terminant troisième dans cette dernière édition. Elle a également disputé deux EUROS : en 2009, où elle a fini deuxième, et 2013. Stoney a aussi eu l'honneur de représenter son pays aux Jeux Olympiques de Londres 2012. Après des débuts à Arsenal, où elle a remporté deux championnats, une Coupe d'Angleterre et deux Coupes de la Ligue ; elle s'est engagée avec Charlton, où elle a brandi une Coupe et deux Coupes de la Ligue. Elle est ensuite passée par Chelsea et Lincoln, avant de rentrer à Arsenal, où elle a brandi une nouvelle Coupe d'Angleterre.

38