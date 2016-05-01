Préparez les bougies pour...

Comme chaque semaine, FIFA.comrevient sur le parcours des principaux joueurs de la planète football qui souffleront leurs bougies dans les jours à venir, à l'image de Dries Mertens qui fêtera ses 29 ans vendredi.

50

ans(1 mai) - Olaf Thona aidé l’Allemagne à conquérir sa troisième Coupe du Monde de la FIFA™, 1990. Il a aussi été sélectionné pour Mexique 1986 mais n’est pas entré en jeu, avant de disputer trois matches de France 1998. En 1988, il a participé à son seul et unique UEFA EURO. Formé à Schalke 04, il y a fait ses débuts professionnels avant de signer au Bayern Munich, où il a remporté trois championnats et une Supercoupe d’Allemagne. Il est ensuite rentré à Schalke 04, où il a brandi deux Coupes d’Allemagne d’affilée et une Coupe de l'UEFA.

49

ans(2 mai)- Luigi Apolloni a disputé trois matches avec l’Italie aux États-Unis, en 1994, dont la finale perdue aux tirs au but face au Brésil. En 1996, il a disputé l’UEFA EURO en Angleterre. Après des débuts à Pistoiese puis à la Reggiana, il a signé à Parme, où il a décroché deux Coupes, une Supercoupe d’Italie, deux Coupes de l’UEFA, une Coupe d'Europe des Vainqueurs de Coupe et une Supercoupe d’Europe en 13 saisons. Apolloni a ensuite terminé sa carrière au Hellas Vérone. En tant qu’entraîneur, il a dirigé plusieurs équipes italiennes, avant de prendre les rênes de Parme l’année dernière.

67

ans(3 mai)- Leopoldo Luquea permis à l’Argentine de remporter sa première couronne mondiale, en 1978. Devant son public, il a joué cinq matches et inscrit quatre buts. En 1975, Luque a terminé meilleur buteur de la Copa América. En club, il est passé par River Plate, où il a conquis cinq championnats, Rosario Central, Racing Club et Santos (Brésil).

38

ans(4 mai)- Kikea disputé en tout avec l’Espagne 170 matches ainsi que les quatre dernières Coupes du Monde de Futsal de la FIFA, remportant le titre en 2000 et 2004, et terminant finaliste en 2008 et 2012. Son bilan est de cinq buts en 27 matches dans cette épreuve. Sur le plan individuel, Kike a reçu le Ballon d’Argent adidas de Thaïlande 2012. Il a également remporté cinq EUROS. Avec son club d’ElPozo Murcie, il a gagné quatre championnats, trois Coupes et trois Supercoupes d’Espagne.

72

ans(5 mai)- Bo Larssona participé à trois Coupes du Monde d’affilée avec la Suède : Mexique 1970, RFA 1974 et Argentine 1978 pour un total de 11 matches. En qualifications, son bilan est de huit buts en 12 rencontres. Larsson est l'une des légendes de Malmö, avec lequel il a remporté six championnats et quatre Coupes de Suède. Sur le plan individuel, il a terminé trois fois meilleur buteur du championnat et a été désigné deux fois Joueur suédois de l'année. Larsson a également joué à Stuttgart, avant de terminer sa carrière à Trelleborgs.

29

ans(6 mai)- Dries Mertensa contribué au retour de la Belgique en Coupe du Monde en 2014, édition dont les Diables Rouges ont atteint les quarts de finale. Dans cette épreuve, Mertens a joué les cinq matches de son pays, auquel il a offert sa première victoire dans cette compétition, face à l’Algérie. Formé à La Gantoise, il a été prêté à Eendracht puis AGOVV, avant de s’engager avec Utrecht. C’est avec le PSV Eindhoven qu’il s’est révélé, en remportant la Coupe et la Supercoupe des Pays-Bas. Il a ensuite signé à Naples, où il a de nouveau brandi une Coupe et une Supercoupe. Il passe actuellement sa troisième saison dans le sud de l'Italie.

33