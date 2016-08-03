Monuments londoniens et changements argentins

Des monuments de Londres figurent à l'affiche de la dernière revue statistique hebdomadaire de FIFA.com, en compagnie de surprises européennes, de changements sud-américains et d'une gloire locale asiatique.

100

pour cent de réussite, tel est le bilan qu'affichaient les équipes All-Star de la MLSface à des adversaires de Londres. L'élite du championnat nord-américain avait successivement dominé Fulham (4:1) en 2005, Chelsea (1:0) en 2006, West Ham (3:2) en 2008, Chelsea (3:2) en 2012 et Tottenham (2:1) l'année dernière. À San Jose, Joel Campbell a donné l'avantage Arsenal* *sur penalty et, malgré l'égalisation de Didier Drogba (auteur de son 16ème but en autant de matches contre les Gunners), les visiteurs ont finalement arraché la victoire (2:1) par Chuba Akpom.

8

buts en six matches, c'est ce qu'affiche le compteur d'un pensionnaire de Super League chinoise qui présente la particularité de n'être ni étranger, ni même attaquant. Auteur d'un triplé, Wu Lei a permis à Shanghai SIPG d'arracher le point du nul (3:3) à Guangzhou R&F. L'ailier de 24 ans est le premier joueur chinois à réussir le coup du chapeau à ce niveau depuis Du Zhenyupour Tianjin Teda, il y a 28 ans. Les 15 triplés suivants sont à mettre au crédit de recrues étrangères. Wu espère devenir le premier Chinois à terminer meilleur buteur depuis 2007. Il pointe actuellement en troisième position, à une longueur de Ricardo Goulartet à deux autres de Demba Ba, indisponible jusqu'à la fin de la saison.

8

succès de rang en Ekstraklasa polonaise figurent au tableau de chasse du Zagłebie Lubin, qui n'avait jamais réalisé pareille série. En s'imposant 2:0 devant Nieciecza, les hommes de Piotr Stokowiec ont pris les commandes du championnat au terme de la troisième journée. Ils n'ont, en outre, plus concédé le moindre but dans cette compétition depuis plus de huit heures. Le Legia Varsovie, tenant du titre, semblait pour sa part bien parti pour enchaîner un quatrième match sans victoire au niveau national. Mais après avoir compté deux buts de retard sur le Wisła Płock, le club de la capitale a réussi à inverser la tendance pour s'imposer 3:2.

3

fois,Frank Lampard a propulsé le ballon au fond des filets pour signer son premier triplé depuis cinq ans et le premier de l'histoire du New York City FC. L'Anglais de 38 ans n'avait plus été à pareille fête depuis la victoire de Chelsea contre Bolton (5:1). Son dernier exploit en date a permis à l'équipe de Patrick Vieira d'écraser Colorado Rapids sur le même score, mettant ainsi un terme à la série de 15 matches sans défaite du club de Denver. Après des débuts modestes en MLS, Lampard reste sur huit buts en autant de sorties.

3

buts ont été inscrits par l'APOEL dans le temps additionnel pour s'ouvrir les portes des barrages de la Ligue des champions de l'UEFA. Battus 2:1 en Norvège par Rosenborg, les Chypriotes semblaient condamnés à l'élimination, jusqu'à ce que Giannis Gianniotas débloque la situation à Nicosie… à la 91ème minute. Dans la foulée, Vanderet Tomas De Vincentiont tour à tour trouvé le chemin des filets pour porter le score à 4:2 sur l'ensemble des deux manches. À Tallaght, Dundalkest devenu la première équipe irlandaise à atteindre les barrages de l'épreuve européenne, après avoir dominé le BATE Borisov 3:0. Auteur d'un doublé,David McMillan a été le héros de la soirée. Le joueur de 27 ans a inscrit 11 buts en six matches, toutes compétitions confondues.

En bref 5 sélectionneurs se sont succédé sur le banc de l'Argentine en l'espace d'une décennie, suite à la nomination d'Edgardo Bauza par l'AFA. Il récupère un poste précédemment occupé par Diego Maradona, Sergio Batista, Alejandro Sabella et Gerardo Martino.