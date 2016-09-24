L'hebdo des bons mots

Mourinho et les "Einstein", Zlatan et Terminator, Butcher et le look de David Luiz... Comme chaque semaine, FIFA.com a rassemblé pour vous les meilleures déclarations entendues ces derniers jours aux quatre coins de la planète foot.

Au micro de la FIFA,"Je suis très content d’avoir bouclé ma carrière sur un hat-trick mais malheureusement, il ne sert à rien. Ces buts ne valent rien, ils n’ont fait qu’améliorer mon record. Si je pouvais échanger tout ce que j’ai fait dans cette compétition, y compris les buts, contre le titre mondial, je le ferais sans hésiter" -Falcao, légende du futsal, après l'élimination du Brésil face à l'Iran en huitième de finale de la Coupe du Monde de Futsal de la FIFA, Colombie 2016

"Bob Marley, Dennis Brown, Peter Tosh et bien d'autres encore ont fait connaître notre nation grâce à la musique et au reggae. Tout le monde était heureux de voir le football apporter sa contribution. Notre surnom, les Reggae Boyz, nous donne une identité spéciale et nous rend encore plus attachants aux yeux du monde" -* Ricardo Gardner, ancien international jamaïcain * En France "Je me devais de rester concentré, je savais que ça n'allait pas être facile. Ce n'est pas évident, c'est un club qui m'a révélé et qui m'a tout donné, donc revenir dans cette ambiance c'est toujours un peu gênant" - *Nicolas Nkoulou, défenseur de l'Olympique Lyonnais, à propos des sifflets qui ont accompagné son retour au Stade Vélodrome pour l'Olympico*

"Je l'ai connu jeune, c'était un diamant brut. Il aurait été capable de dribbler cinq joueurs dans une cabine téléphonique mais il était dispersé. Là il a beaucoup mûri, il a l'air d'accepter les décisions d'Emery alors qu'à une époque, il aurait pu causer des problèmes"* - Rémy Vercoutre, gardien de Caen, à propos d'Hatem Ben Arfa (Canal Football Club)

En Angleterre* "La seule chose qui m'énerve un peu, ce sont les critiques envers mes joueurs. J'aimerais les protéger, mais de vous (les journalistes), je ne peux pas. C'est frustrant. Les 'Einstein' ont besoin d'argent pour vivre. Ils peuvent parler, ils peuvent écrire. Mais je suis un homme bon. Je fais beaucoup d’œuvres de charité, j'aide beaucoup de gens. Alors, pourquoi ne pas aider les 'Einstein' à manger ? - Jose Mourinho, entraîneur de Manchester United "Pourquoi Chelsea encaisse-t-il plus de buts qu'en début de saison ? Parce que David Luiz est revenu. Soyez simplement un bon défenseur. Arrêtez de monter vos chaussettes jusqu'aux genoux et arrêtez de porter ces ignobles caleçons et cette coupe de cheveux" - Terry Butcher, ancien défenseur de Chelsea (BBC)

"Ibra, c’est un plot. On me dit, oui les statistiques... Mais c’est un plot. Quand on voit le contenu des matchs de Zlatan, ce n’est juste pas possible. C’est le football anglais là, ça va à 2000 à l’heure" - Christophe Dugarry**, ancien attaquant de la France (RMC)

"Il parle beaucoup sur le terrain, mais il parle un peu comme un robot, un peu comme Terminator. Il parle lentement. Vous pouvez voir tout de suite qu'il a le respect de tout le monde au club" - Gabriel Zakuani, défenseur central de Northampton, à propose Zlatan Ibrahimovic (BBC)*

En Espagne "Umtiti a mis peu de temps à apprendre la philosophie du club, le jeu de l’équipe, la mentalité. Il m’a fallu six mois, beaucoup plus que lui. Il a une bonne qualité de balle, il est tranquille, il peut faire face à toute sorte de risques. Umtiti est bien meilleur qu'Abidal, il sera plutôt le Beckenbauer noir du Barça" - *Eric Abidal, ancien défenseur du FC Barcelone*

En Allemagne "Ça fait déjà plusieurs années que Paris s’y prend mal avec moi. Souvent, mon père (qui est aussi son agent) coupe court. La première fois, par exemple, on avait dit de passer par mon père pour pouvoir parler avec le club et au final, ils étaient passés par derrière en voulant parler avec le club directement. Et forcément, Dortmund a fermé la porte... Là, c’était différent. C’était par rapport aux chiffres, ce que Dortmund voulait et Paris pensait que ça allait être beaucoup moins, donc ça s’est vite arrêté" - *Pierre-Emerick Aubameyang**, attaquant de Dortmund (RMC)

Ailleurs "Si un étranger avait fait ce que j'ai fait, il aurait été considéré comme un Dieu !" - *Marc Wilmots, ancien sélectionneur de la Belgique*

"Messi est maintenant ce que Maradona était il y a 30 ans. Lionel Messi est une bénédiction de Dieu. Un joueur comme lui est nécessaire pour gagner un Mondial. Pour parler de l'édition 86 au Mexique, il ne faut parler que de Maradona. Jamais un joueur n'a dominé une Coupe du monde comme il l'a fait au Mexique" - *Lothar Matthäus, ancien milieu de terrain de l'Allemagne (Fox Sports)*