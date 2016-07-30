L'hebdo des bons mots

En France "Je suis peut-être 1000ème ou 2000ème joueur mondial. Je peux citer beaucoup de joueurs meilleurs que moi" -* Hatem Ben** Arfa, milieu de terrain du Paris Saint-Germain (Le Parisien) "Pour moi, c'est le meilleur milieu au monde, même s'il est actuellement blessé. Il joue comme s'il avait 35 ans et qu'il avait porté les maillots du Barça ou du Real. Il fait des choses que les autres ne font pas et avec les années, il s'améliorera encore" - Javier Pastore, milieu de terrain du PSG, au sujet de son coéquipier Marco Verratti (Corriere dello Sport*)

En Allemagne "Pep n’a pas eu une longue carrière en tant qu’entraîneur. C’est un jeune entraîneur avec peu d’expérience. Parfois, il parle un peu trop. Alors que le football, c’est assez simple. Je n’ai pas besoin qu’on vienne me dire sur le terrain : 'fais ci, fais ça'" -* Franck Ribéry, milieu de terrain du Bayern Munich, au sujet de son ancien entraîneur Pep Guardiola (Sportbild)*

En Angleterre "Ribéry a raison. Je suis jeune. Mais j'apprends vite" - *Pep Guardiola, entraîneur de Manchester City*

"Il faut qu’il reste avec nous, c’est mieux, beaucoup mieux. C’est notre champion, s’il s’en va, il y aura de nombreux champions. Il me connaît, je le connais très bien, et je comprends quand il a un coup de moins bien, et je peux le laisser sur le terrain. Avec un autre entraîneur, lorsqu’il jouera moins bien, du fait qu’il y a de nombreuses autres stars, il se retrouvera sur le banc",* Claudio Ranieri, entraîneur de Leicester, au sujet des rumeurs de transfert autour de Riyad Mahrez (ESPNFC) En Italie"Higuaín, c'est un désastre. Mais aujourd'hui, il est apparemment tout à fait normal pour un joueur étranger de quitter son équipe pour une autre pour gagner plus d'argent. C'est un problème de mentalité. Tous les étrangers ne sont pas comme Maradona" - Francesco Totti, milieu de terrain de l'AS Rome, en réaction au transfert de l'Argentin à la Juventus (*Gazzetta dello Sport)**