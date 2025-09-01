La Coupe du Monde des sans-abri s’achève à Oslo sur la victoire de deux nouveaux champions, avec un appui renouvelé de la FIFA

L’équipe masculine d’Égypte et l’équipe féminine d’Ouganda remportent leur premier titre à la Coupe du Monde des sans-abri, au terme d’une compétition rassemblant 63 équipes issues de 48 nations à Oslo, en Norvège

L’an dernier, la FIFA a conclu un protocole d’accord avec la Coupe du Monde des sans-abri afin de lui apporter un soutien logistique et promotionnel, notamment par la diffusion en streaming des matchs sur FIFA+.

Depuis sa création en 2003, la Coupe du Monde des sans-abri a touché plus de 1,3 million de personnes.

Au cœur d’une ambiance festive à Oslo, en Norvège, une édition historique de la Coupe du Monde des sans-abri s’est achevée avec le sacre de deux champions inédits : l’équipe masculine d’Égypte et l’équipe féminine d’Ouganda.

Organisée pour la deuxième fois depuis que la FIFA lui a apporté son soutien officiel l’an dernier, la Coupe du Monde des sans-abri a réuni 63 équipes, représentant 48 nations dans la capitale norvégienne. Cette année, l’événement passionnant organisé sur huit jours, qui proposait un format dynamique du football à 4 contre 4, s’est conclu par le triomphe de deux nations africaines dans leurs finales respectives, sur la place de l’Hôtel de Ville d’Oslo, Rådhusplassen.

Lancée en 2003, la Coupe du Monde masculine des sans-abri n’avait jamais vu de finaliste africain avant que l’Égypte n’entre dans l’histoire lors de la 20e édition du tournoi. Les Égyptiens ont éliminé le Mexique, tenant du titre, en quarts de finale, puis leurs compatriotes sud-africains en demi-finale. Ils ont ensuite tenu bon pour battre le Portugal 4-3 lors d’une finale palpitante.

Les Ougandaises ont fait honneur à leur première participation depuis 14 ans, pour décrocher leur tout premier titre à la Coupe du Monde féminine des sans-abri, après une victoire en demi-finale contre la Roumanie, puis un impressionnant 6-0 face au Mexique, sept fois tenant du titre. L’Ouganda devient le premier pays africain à remporter le tournoi féminin depuis le Kenya en 2011, et le troisième au total.

Fidèle à son objectif initial d’inclusion et d’accès pour tous, la Coupe du Monde des sans-abri a décerné plusieurs trophées supplémentaires ouverts aux équipes de tous niveaux. Les joueurs du Costa Rica, d’Irlande du Nord, d’Argentine et de Suède, ainsi que les joueuses de Tanzanie et de Suède, ont remporté ces distinctions, tandis que les équipes d’Égypte, d’Indonésie, du Kenya et du Mexique ont remporté les prix individuels les plus prestigieux.

Ouverte aux sportifs et sportives qui ont récemment connu le statut de sans-abri (selon la définition nationale) ou qui sont demandeurs d’asile, la Coupe du Monde des sans-abri utilise le football pour favoriser la convivialité, la solidarité, la cohésion, le développement personnel et l’espoir chez les personnes les plus démunies.

“Un parfait exemple de la manière dont le football peut rassembler les gens, remettre en question les perceptions sociales existantes et améliorer la vie des individus”, a déclaré le Président de la FIFA, Gianni Infantino, à Paris l’an dernier, à la suite de la signature d’un protocole d’accord avec Mel Young, cofondateur et président de la Homeless World Cup. Dans le cadre de cet accord historique, la FIFA s’est engagée à apporter un soutien matériel et promotionnel – notamment en fournissant équipements et trophées – tout en diffusant le tournoi sur FIFA+, sa plateforme de streaming.

“Le sport possède un réel pouvoir, et nous avons démontré qu’il peut changer les choses pour le mieux”, avait affirmé Mel Young. “La FIFA est engagée en faveur des personnes dans le besoin, donc ce partenariat s’est fait tout naturellement. Les retombées à long terme seront significatives.”

Après l’édition 2024 à Séoul, en République de Corée, la deuxième Coupe du Monde des sans-abri soutenue par la FIFA a débuté le 23 août avec le traditionnel défilé coloré des joueurs et des joueuses. Les participants ont rejoint Rådhusplassen depuis la gare centrale d’Oslo pour prendre part à la cérémonie d’ouverture, marquant le coup d’envoi officiel de la compétition. “Trop de personnes sont privées de foyer sûr, et beaucoup de travail reste à accomplir”, a déclaré la maire d’Oslo, Anne Lindboe, devant les joueurs et le public. “Nous sommes à vos côtés. Joueurs et joueuses, vous êtes source d’inspiration. Êtes-vous prêts à jouer ?”

Ils l’étaient sans aucun doute, et une semaine de compétition intense s’ensuivit. Les règles de la compétition interdisant à tout joueur de participer à plus d’une édition, cette Coupe du Monde des sans-abri a été une expérience unique pour chaque sportif. Plus de 500 participants ont composé les 40 équipes masculines et 23 équipes féminines, et six nations prenaient part au tournoi pour la première fois : Le Burkina Faso, le Canada, l’Espagne, la Tanzanie, le Vietnam et la Zambie.

Outre les matchs, les buts et l’ambiance festive, la lutte contre le mal-logement était également un thème central. Organisé par la branche norvégienne de l’Armée du Salut, hôte de la Coupe du Monde des sans-abri, le Forum Cities Ending Homelessness s’est déroulé toute la semaine au Centre Nobel de la Paix, face à Rådhusplassen, ainsi que dans d’autres lieux voisins. Il proposait des séminaires et des tables rondes couvrant un large éventail de sujets, tels que le sport au service de l’impact social, les femmes sans-abri, les solutions de logement, la santé mentale et la toxicomanie. Les joueurs de la Coupe du Monde des sans-abri ont pris part à de nombreuses sessions, à la fois comme participants et intervenants.

Depuis sa création en 2003, la Coupe du Monde des sans-abri, ainsi que ses affiliés nationaux et partenaires dans 70 pays, ont influencé la vie de 1,3 million de personnes. Elle soutient désormais plus de 200 000 participants chaque année, s’inscrivant parfaitement dans la mission de la FIFA : améliorer les vies tout en créant du lien social et des opportunités grâce au football.

Nous avons vécu une semaine merveilleuse à Oslo. La Norvège a été à la hauteur. La semaine a été spectaculaire, ponctuée de matchs incroyables, de performances individuelles impressionnantes et de nombreux buts, mais surtout beaucoup d’amour et d’humanité”, a déclaré Mel Young à l’issue des finales.

“Compte tenu de la situation actuelle dans le monde, ces huit derniers jours à Oslo ont été un véritable témoignage de la solidarité humaine et de l’esprit de la Coupe du Monde des sans-abri. Comme toujours, la compétition a été aussi passionnante sur le terrain qu'en dehors.”

Mexico accueillera la Coupe du Monde des sans-abri en 2026. La compétition fera pour la troisième fois escale sur la célèbre Place de la Constitution de la capitale, après 2012 et 2018, la même année où le pays nord-américain coorganisera la Coupe du Monde de la FIFA 2026™.