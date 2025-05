Pour Gracia Labiche, bénévole des Seychelles, l’âge n’est qu’un nombre

Gracia Labiche a 74 ans et elle participe en tant que volontaire à la Coupe du Monde de Beach Soccer de la FIFA, Seychelles 2025™

Enseignante jusqu’à 72 ans, elle a pris part à de nombreuses compétitions

Gracia nous parle de sa nouvelle expérience et nous rappelle que l’âge ne veut rien dire

"Je suis très fière de moi. Je suis heureuse d’avoir été sélectionnée comme volontaire parmi les nombreux candidats malgré mon âge..."

Difficile de s’imaginer que ces mots sortent de la bouche d’une grand-mère de 74 ans. Malgré son âge, Gracia Labiche parle de sa participation en tant que volontaire à la Coupe du Monde de Beach Soccer de la FIFA, Seychelles 2025™ avec l’enthousiasme de la jeunesse et un désir omniprésent d’aider les gens.

Gracia Labiche vit à Bel Ombre. Sa mission consiste à s’occuper des enfants portes-drapeaux et ramasseurs de balles. Ils arrivent tôt le matin au stade et elle s’assure qu’ils reçoivent leur petit-déjeuner, avant de les emmener à la plage, où ils s’entraînent puis rejoignent le stade.

Nous avons voulu savoir pourquoi cette femme aimait tant aider les gens et refusait de passer sa retraite tranquillement chez elle. «J’ai travaillé comme enseignante pendant près de 46 ans. J’ai pris ma retraite à 63 mais je n’ai pas quitté l’école. J’ai continué à donner de mon temps avec des contrats à temps partiel... À 72 ans, je suis partie définitivement à la retraite».

Gracia Labiche a hésité à se porter volontaire pour Seychelles 2025 et elle nous raconte les réactions des membres de sa famille lorsqu’ils ont su qu’elle allait participer à cet événement : « J’ai entendu qu’ils cherchaient des bénévoles et beaucoup de gens m’ont encouragée. Je ne voulais pas participer au début mais ma fille m’a demandé pourquoi je n’essayais pas avec tout mon temps libre ? Ma famille s’est demandée si je pourrai remplir mon rôle car ils ne savaient pas vraiment en quoi il consistait. Mais une fois que j’ai connu mon poste, je me suis sentie très fière et ils ont été heureux pour moi. Quand mon petit-fils m’a vue habillée en volontaire, il m’a dit : « Tu es jolie Mamie ! ». Ils m’ont aussi demandé si j’avais rencontré TiKay ».

J'ai hâte de participer à un autre tournoi, peut-être l'année prochaine. J'aurai 75 ans et si vous me choisirez à nouveau, je serai là pour représenter mon pays. Gracia Labiche FIFA Beach Soccer World Cup Volunteer

Seychelles 2025 n’est pas la première expérience de volontariat de Gracia, qui est toujours prête à rendre service aux autres ; que ce soit dans les activités de l’église à Bel Ombre, les clubs pour les jeunes ou les grands événements tels que les Jeux des îles de l’Océan indien 2011. Elle a même représenté les Seychelles à la conférence des femmes 2025 qui s’est tenue en Afrique du Sud. Son engagement pour l’apprentissage et le bénévolat durant toute sa vie en font une source d’inspiration parmi les volontaires de cette compétition. « J’ai été bénévole avant. J’ai dirigé le club des jeunes sans rien toucher ».

C’est la première fois que la Coupe du Monde de Beach Soccer de la FIFA se déroule en Afrique et la première fois que les Seychelles accueillent une compétition de la FIFA ; une grand événement pour Gracia : «Je suis très fière de mon pays, du peuple des Seychelles, du gouvernement et du Président, Wavel Ramkalawan,qui ont rendu ce moment historique possible».

«Je n’ai pas arrêté de les encourager, même pendant les défaites. Je suis très heureuse qu’ils aient participer à la Coupe du Monde de Beach Soccer».

Les Seychelles sont un pays touristique, qui accueille chaque année des visiteurs venus des quatre coins du monde. Seychelles 2025 a donc parfaitement illustré la campagne Football Unites The World.

« Tous les gens sont gentils dans cette compétition. Il n’y a pas de différences. Tout le monde parle... Même ceux qui ne connaissent pas notre langue. Aux Seychelles, nous parlons trois langues, ce qui nous permet de communiquer avec n’importe qui et de l’aider».

« 16 pays sont en compétition ici mais toutes les équipes sont unies. Malgré tous les conflits dans le monde, j’espère que nous verrons les pays unis comme ici. Vous voyez ce que je veux dire ?

« Parfois des pays se font la guerre sans connaître l’autre. C’est pour ça que la FIFA a rassemblé tant de gens chez nous. On est tous amis et on oublie l’actualité. Je suis fier de ce qu’a réalisé la FIFA ».

Avant de conclure, cette grand-mère nous a confirmé que l’âge n’était pas un obstacle au bénévolat : « Je n’oublierai jamais cette compétition car elle a coïncidé avec mon 74ème anniversaire. À chaque anniversaire, je me rappellerai que j’ai été bénévole à la Coupe du Monde de Beach Soccer à cet âge. Il ne faut pas avoir peur. Comme on dit, l’âge n’est qu’un nombre. Si tu te sens en forme et en bonne santé, pourquoi ne pas essayer ? »