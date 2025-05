L'innovation du COL mobilise les jeunes Seychellois et promeut les échanges culturels à travers le beach soccer

Le programme « One School, One Nation » a permis d'impliquer les jeunes dans le tournoi

Les élèves soutiennent leur équipe au Paradise Stadium

Les jeunes Seychellois se prennent de passion pour la Coupe du Monde de Beach Soccer de la FIFA Seychelles 2025™, grâce notamment au succès de l'initiative « One School, One Nation ».

L'archipel de l'océan Indien a pris le tournoi à bras le corps, aussi bien dans les tribunes qu'en dehors de la Paradise Arena, dans les écoles et les espaces publics de la capitale, Victoria.

Le programme "One School, One Nation" est une initiative mise en œuvre par le Comité Organisateur Local et soutenue par la FIFA, qui se déroule avant et pendant le tournoi.

L'héritage à long terme est au cœur du programme, avec pour objectifs de susciter l'amour du beach soccer et d'accroître la participation au football.

Seize lycées locaux ont participé de diverses manières. Tout d'abord, un tirage au sort a déterminé quelle nation représentait quel établissement, et chacun d'entre eux a reçu un kit de bienvenue contenant des informations sur son pays d'adoption, son histoire, sa culture, sa géographie et son héritage en matière de beach soccer.

Le lycée de Praslin a hérité du Brésil, six fois champion du monde de la discipline, et les élèves ont pu découvrir la culture et les traditions de cette nation sud-américaine. « J'ai appris que le Brésil est l'une des équipes les plus célèbres de toutes les Coupes du monde », a déclaré Liza Arnephy, une élève de Praslin.

Outre l'apprentissage de phrases de base et la participation à des activités de danse et de cuisine, le programme a permis aux élèves de tisser des liens privilégiés avec les équipes en les accueillant à l'aéroport et en affichant haut et fort leur soutien à leur pays d'adoption dans les tribunes.

« L'expérience au stade était agréable », a déclaré Liza. « C'était une occasion unique, et les élèves se sont vraiment amusés. »

De nombreux enseignants ont constaté à quel point ce projet a enrichi l'expérience d'apprentissage de leurs élèves, les incitant à s'impliquer fortement dans le tournoi.

« Ce programme va au-delà du football : il s'agit d'éducation, d'échanges culturels et de développement d'un sentiment d'appartenance à une communauté internationale », a déclaré Ian Riley, PDG du comité organisateur local. « Nous sommes ravis d'impliquer nos jeunes de manière aussi significative alors que les Seychelles se préparent à accueillir cet événement historique. »

Emy Casaletti-Bwalya, directrice marketing et communication du COL, a ajouté : « Nous sommes ravis de la façon dont chaque école et chaque élève ont adopté le programme, élargissant leurs horizons, découvrant de nouvelles cultures et de nouveaux pays, et de leur venue à la Paradise Arena pour encourager leur nouvelle nation. »

Nous espérons que ce programme servira de référence et offrira une méthode supplémentaire pour mobiliser, éduquer et divertir les futures communautés du monde entier lors des prochains tournois de la FIFA.

La Coupe du Monde de Beach Soccer de la FIFA, Seychelles 2025™ se terminera les 10 et 11 mai. Les demi-finales, le match pour la troisième place et la finale sont encore à venir.